El consejo que Marc Antony dio a Arturo Elías Ayub para el éxito en los jóvenes

El cantante estadounidense compartió algunos consejos para que los jóvenes latinoamericanos puedan lograr sus objetivos

El pasado miércoles, Arturo Elías Ayub, el yerno de Carlos Slim, la persona más rica de México, compartió un video en su cuenta oficial de Instagram, en donde aparece con uno de los máximos representantes de la música latina en el mundo: Marc Antony.

En el video, Elías Ayub primero presenta al cantante estadounidense. “¿Cómo están? ¿Se acuerdan de los Miércoles de aprendiendo a aprender? Hoy tengo a un crack, un latino que ha representado a nuestra gente por años y años, y ha sido el crack de cracks para representarnos, y le voy a preguntar, como siempre en los miércoles de aprendiendo a aprender, que consejo les da a ustedes los chavos, cualquier consejo de vida, así es qué (...) el gran Marc Antony, señoras y señores, compadre, ¿Qué consejo le das a los jóvenes?”.

Tras esto, el puertorriqueño comienza a hablar en inglés, dando su consejo. “Yo les diría esto, tú sabes, eres joven, te apasiona cualquier cosa, mi consejo para ti es nunca pienses que eres el más inteligente donde te encuentres, nunca eres el más inteligente en ningún lado, y si lo eres, sal de ahí, siempre debes de rodearte de personas de las que puedas aprender”, dice el cantante.

Continúa mencionando que “porque siempre hay algo que aprender, cuando tienes 23, 24, 27 años, 37 años, 18 años, 17 años, piensas que lo sabes todo, tengo 54 años y sigo aprendiendo de las personas más inteligentes en donde me encuentre, entonces solo es un... tienes que ser humilde, Dios pudo haberte dado un don, ¿verdad? podrías descubrir algo, o tener una idea, o una gran idea, pero no pienses nunca que eres el más inteligente, ese es mi consejo, no importa que tan lejos lejos llegues, podrías tener 80 años y todavía encuentro la manera de aprender de la persona y siempre debes de rodearte de personas de las cuales tienes algo de lo que aprender, si no, vete a casa”, concluye el cantante latino.

Tras esto, toma la palabra Arturo Elías Ayub, quien dice “compadre, en resumen, lo que les está diciendo Marc es: sean humildes, siempre aprendan de quien sabe más que ustedes, no crean que lo saben todo, y pónganse a darle a lo que más les gusta, pero con humildad”.

Antes de este video, apareció con Sebastián Yatra, en otro Miércoles de aprendiendo a aprender, con quien tuvo una breve charla sobre varios temas. En este video, Yatra, cantante colombiano de reggaetón, dice que para mantener los pies en la tierra, tiene educación, valores, y el ejemplo que le dieron en su casa desde pequeño. “Enfóquense mucho en la educación, en los valores, a los hijos toca enseñarnos desde temprano las cosas en el momento correcto para que después no pasemos malos ratos cuando somos mayores, le agradezco mucho a mis papás, mi equipo de trabajo siempre me mantienen con los pies en la tierra, la verdad yo no creo mucho en eso de el artista, decir el artista es lo mismo que decir el portero, el médico, el chef, todos somos seres humanos, todos tenemos pasiones distintas y trabajamos por ellas, pero el hecho de que la pasión de uno le llegue a un millón de personas, o a una persona, o a tres o a cuatro o a cinco, no hace diferencia”.

A los jóvenes de Latinoamérica, la madre de Sebastián Yatra, quien aparece en el video, les dice que sean buenas personas. Por su parte, Yatra dice “no puedes conseguir todo en esta vida, pero si lo conseguiste de manera equivocada, se te va a devolver, el éxito no es tener todos los millones o tener la fama, el éxito es dormirse tranquilo con el corazón en paz, y despertarse tranquilo con una sonrisa, motivado a ir donde vaya a estar”.