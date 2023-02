Un tribunal colegiado aceptó analizar el recurso de impugnación de la UNAM por el caso Yasmín Esquivel

La FES Aragón comprobó que la tesis de Yasmín Esquivel es una copia de un proyecto previo. (Cuartoscuro)

Un tribunal federal de alzada aceptó analizar el recurso de impugnación presentado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) contra la orden judicial con la que se impidió a la máxima casa de estudios informar de manera pública sobre el caso de plagio que involucra a Yasmín Esquivel Mossa, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La semana pasada, la defensa legal de Esquivel Mossa presentó una demanda de amparo ante la jueza Quinta de Distrito en Materia Administrativa, Sandra de Jesús Zúñiga, quien otorgó a favor de la ministra, la suspensión provisional para evitar que el Comité Universitario de Ética presente, por el momento, una resolución sobre el caso del plagio de tesis profesional, además de impedir a la universidad de emitir información al respecto.

Se prevé que este viernes 24 de febrero, o el próximo lunes 27, los magistrados del tribunal de alzada determinen si confirman o revocan la suspensión provisional que la jueza dictó en contra de la UNAM y mantiene congelada la decisión del Comité Universitario de Ética sobre el caso que involucra a Yasmín Esquivel y Édgar Báez.

(Foto: especial)

Ante las medidas provisionales dictadas en contra de la institución educativa, esta semana el rector Enrique Graue, el Comité Universitario de Ética, así como el director de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón y el Comité de Integridad Académica y Científica presentaron al menos tres quejas contra la orden judicial que les impedía pronunciarse sobre el asunto.

Los recursos de impugnación fueron turnados a un Tribunal colegiado, donde tres magistrados se encargarán de determinar si la suspensión provisional es procedente o en su caso, la revoca.

En cuanto a la demanda de amparo presentada por Esquivel Mossa, la jueza pospuso para el 28 de febrero la audiencia en que decidiría si otorga la suspensión definitiva a favor de la ministra de la Corte para evitar que la Máxima casa de estudios continue con la investigación sobre su caso.

La juzgadora decidió posponer hasta el martes la audiencia debido a que no se pudo notificar a tiempo a Graciela Sandoval Vargas, secretaria Técnica del Comité Universitario de Ética de la UNAM.

Las pruebas alrededor del caso de plagio

El lunes 20 de febrero, el abogado Alejandro Romano Rascón se presentó por segunda ocasión ante la UNAM, en representación Yasmín Esquivel, para presentar pruebas a favor de la ministra de la Corte.

El litigante explicó que los documentos que presentó son dictámenes periciales, constancias relativas a declaraciones de personas que estuvieron en el proceso, por lo que creen que se comprobará la autoría de Esquivel Mossa.

“(Vine a la UNAM) a presentar un escrito mediante el que mi representada, la exalumna que está siendo sometida a un procedimiento, que en nuestro concepto resulta notoriamente arbitrario, Yasmín Esquivel Mossa está manifestando lo que a sus legítimos intereses corresponde y ofreciendo pruebas después de que se determinó que su tesis era resultado de la copia de otra, una copia sustancia de otra”, expresó el abogado ante medios de comunicación.

Un día después, Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, (IIJ-UNAM), señaló que las pruebas presentadas por Yasmín Esquivel no se han hecho públicas, sin embargo, las evidencias más sólidas sugieren que quien copió la tesis fue la actual ministra.

“Lo cierto es que todas las pruebas duras apuntan a que quien cometió el plagio fue Yasmín Esquivel. Fuentes y fechas no le ayuda, no cuadran”, señaló el investigador en entrevista con W Radio este 21 de febrero, quien agregó: “Mete más ruido que ella no de a conocer cuáles son esas pruebas”.

Además, el investigador de Jurídicas recordó: “El secretario general de la UNAM ha comentado que en el peritaje se llega a la conclusión de que en la tesis de Baez hay un solo estilo y en la de Esquivel dos, eso sugeriría que ella fue la que tomó la tesis de Baez y la modificó”.