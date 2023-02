¿Ángela Aguilar despreció el reguetón?: esta fue la polémica opinión de la cantante

Ángela Aguilar lamentó el acoso cibernético que sufren las mujeres constantemente. (Cuartoscuro)

Ángela Aguilar forma parte de una de las dinastías más importantes de México, pues su padre, Pepe, ha consolidado una sólida carrera en la música regional. Sin embargo, la joven constantemente suele verse envuelta en polémica por sus opiniones y esta vez no fue la excepción.

Y es que, la intérprete de éxitos como Qué Agonía, En realidad o Ahí donde me ven fue cuestionada durante un encuentro con los medios de comunicación respecto a si estaría dispuesta a inmiscuirse en el mundo del reguetón.

Ante esto, la joven intérprete reaccionó de forma apresurada de forma despectiva al señalar: “Ay, no, me ofende!, por favor”.

Sin embargo, al percatarse de su declaración, rápidamente Ángela se corrigió a sí misma y ahondó en que a ella sí le gustaba este género musical, además, aseguró que estaba relacionada con muchos cantantes que se dedicaban a sacar éxitos de este tipo.

Ángela Aguilar ofreció un concierto en el Zócalo de la Ciudad de México al finalizar el Desfile de Día de Muertos. (Foto: Cuartoscuro)

“No, no, a mí se me hace que la música de reggaetón es padrísima. Tengo muchísimos amigos que la cantan, amigas también, pero pues yo bailo flamenco, reina”, añadió ante las cámaras del programa De primera mano.

Por otro lado, Aguilar habló sobre lo importante que considera su labor en la industria musical, pues aseguró que parte de su misión es llegar a los jóvenes para que continúen adentrándose en la música mexicana.

“Es una responsabilidad muy grande. Mi hermano y yo desde que iniciamos nuestra carrera, nuestra energía fue directamente a cantar y exponer esta música para las nuevas generaciones, para los jóvenes”, rescató.

Rápidamente el clip se viralizó en redes sociales y algunos internautas arremetieron en contra de Ángela por sus declaraciones.

“El tango es su opción”. “Esta niña es un higadito”. “Que mal me cae”, fueron algunas de las reacciones.

Sin embargo, otros usuarios defendieron a la cantante: “Ardidos ella lo que trae en la sangre el regional mexicano pura envidia hermosa familia ya quisieran ser como ellos”.

Cabe recordar que a finales de 2022, Ángela Aguilar fue duramente criticada en redes sociales después de declararse 25% argentina justo unos minutos después de que la selección albiceleste ganó la Copa Mundial en Qatar.

“No te lo puedo explicar, porque no vas a entender. Corazón 25% Argentina, 100% orgullosa 🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷 hoy, todos somos más celestes que el cielo”, escribió en Instagram”, colocó.

Esta es la segunda gran controversia de la nieta de Antonio Aguilar (Foto: Instagram/@angela_aguilar_)

Esto le generó una ola de fuertes críticas, ya que los internautas no la perdonaron por la forma en que mostró su afición.

“Si un día te conviene eres mexicana, si otro día gana Argentina el Mundial Qatar 2022 eres argentina, o sea que no eres leal contigo misma y con la música que te ha dado fama y dinero”. “Sabemos que advertiste que no lo íbamos a entender pero es que no hay forma de hacerlo, pues esto no se trata de si una selección gana una copa o no, si no de serle fiel al país que te ha dado todo”.

Ya para este 2023, Ángela volvió a viralizarse después presumir su reciente participación en un evento de la realeza española y su convivencia con la Reina emérita Sofía y romper el protocolo al momento de tocar a la reina.

“Ahora qué sigue? 32% española y tampoco lo entenderemos???”. “10% española, pero no entenderías”. “No me representa, en lo absoluto”. “Ella no está orgullosa de sus raíces por eso o pretende ser de cualquier lugar”. “20% española”. “Ahora eres madrileña?”. “Ahora dirás que la reina es parte de tu árbol genealógico? También tienes ascendencia española o qué?”, colocaron los usuarios de Instagram al ver la fotografía que causó gran controversia.