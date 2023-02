Dulce en la intimidad: el día que José José la descubrió en un bar y su amorío con Gonzalo Vega (Fotos: Instagram/@josejoseoficial/@gonzalovega8/@dulcelacantante)

Con una impecable trayectoria musical, Dulce se ha convertido en una de las máximas exponentes mexicanas dentro del género de la balada romántica. Con una carrera de casi 50 años dentro del mundo del entretenimiento, la cantante ahora confesó algunos de los más íntimos momentos de su vida, impactando con los que tienen a otras estrellas involucradas.

A sus 67 años de edad, Dulce asistió a La Entrevista con Yordi Rosado, para su canal de YouTube, teniendo una larga charla donde no dudó en recordar cómo inició su carrera y la importancia que tuvo otra de las leyendas que México le ha dado a la música hispana: José José.

La historia ya había sido relatada desde la perspectiva de El Príncipe de la Canción, sin embargo, ahora es ella quien ha decidido revivir aquel momento que cambió su futuro para siempre, pues desde aquel septiembre de 1974, con su poyo, logro hacer que su voz le permitiera grabar hasta el momento 17 álbumes de estudio y en vivo.

El cantante la descubrió en un bar FOTO: HILDA RÍOS /CUARTOSCURO.COM

De acuerdo con Dulce, ésta era la historia que contaba José José: “Yo iba caminando por fuera del hotel Aristos cuando oí una voz cantar y dije ‘¿Quién es ése ángel que está cantando?’ -así decía él- y entré a conocerla, y ahí estaba cantando Dulce, una muchacha jovencita con una voz preciosa, me senté, pedí mi trago, traje a mis cuates, les dije vengan, por favor, a escuchar esto’”.

Aunque esa historia es similar a los narrado por el intérprete de éxitos como Lo que fue no será, La nave del olvido y El triste, desde la perspectiva de la cantante cambian algunos elementos como dicha seguridad que él contaba pero ella realmente no sentía.

Dulce notó la entrada del famoso cantante, quien ya era famoso, y admitió: “Yo no podía cantar... nerviosísima; estoy cantando frente a José José, Dios mío, dame fuerza”. Terminando su presentación, entró a su camerino y llegó El Príncipe de la Canción a tocarle la puerta. Saludó, habló con ella y su madre, y les pidió su teléfono para conseguirle una compañía disquera, a lo cual accedió.

Dulce y Gonzalo Vega: ella 17 y él 29

La cantante hizo fuertes confesiones sobre el actor (Foto: Archivo)

Tal y como lo ha hecho en el pasado, la intérprete de éxitos como Tu muñeca, Déjame volver contigo y Aún lo amo retomó que Gonzalo Vega fue el primer gran amor en su vida y continuará hablando maravillas del tiempo en el que estuvieron juntos, sin embargo, en esta ocasión reconoció que se conocieron cuando ella solo tenía 17 años y él 29, algo que ha generado gran ruido en redes sociales, pese a que aclaró que la espero a los 18.

“Tenía 17 años, no era mayor de edad y me acuerdo porque Gonzalo se esperó a que yo cumpliera 18 para ser mi novio. Él comenzó a ir al bar, me saludaba. Yo lo veía y me moría porque decía ‘Ay que hombre tan guapo’”, recordó la cantante.

Otra de las polémicas declaraciones que dio la también actriz estaban ligadas a los motivos por los que se animó a tener intimidad con el actor de Nosotros los nobles: por consejo de sus amigas, quienes le decían que aprovechara al galanazo que tenía a su lado, además, que el actor ya le había pedido que se separaban pues ya no podía seguir viviendo así.

La cantante Dulce expresó su tristeza y rabia por el feminicidio de Yrma Lydya Gamboa. (Foto: Instagram/@dulcelacantante)

“Yo les decía, no quiero, me da asco, me da terror, me da miedo y mis amigas me decían, eres una pende..., ve el hombre que tienes, esa belleza de hombre y no estás aprovechando, pero yo así de qué tengo que sentir, qué es eso y ellas me decían relájate y déjate llevar, entonces dije ok, ta’ bueno, y ofrecí mi sacrificio, ni modo, no lo quería perder”, comentó.