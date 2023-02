Quiénes son los más preparados en Morena para alcanzar la presidencia, según Gibrán Ramírez

Gibrán Ramírez Reyes (Facebook/Gibrán Ramírez Reyes)

El politólogo Gibrán Ramírez señaló que los políticos mejor preparados al interior del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) son dos: se trata del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, Ricardo Monreal Ávila —a quien en repetidas ocasiones ha demostrado su apoyo— y, por otro lado, el canciller Marcelo Ebrard.

Luego de la reunión que Monreal sostuvo con el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en las oficinas de la Cámara Alta, el partidario de Monreal y ahora crítico de Morena apuntó que, de cara a las elecciones federales a celebrarse en 2024, Monreal y Ebrard deben ir como aliados, pues son los más calificados.

“¿Quién tiene más tablas para ser presidente? Primero, Monreal; después, Ebrard. Como ellos quieran pero debemos ir aliados, juntos por una Transformación Real”, escribió el comunicador a través de su cuenta de Twitter.

Ebrard y Monreal sostuvieron una reunión (Twitter/@RicardoMonrealA)

Las declaraciones de Ramírez Reyes tuvieron lugar tras el encuentro entre ambos aspirantes a la candidatura de Morena por la presidencia de México. Dicha reunión fue dada a conocer por Monreal, coordinador parlamentario de Morena en el Senado, quien hace unos días se reunió con otra de las corcholatas en su despacho del Senado: el secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López.

“La política exterior de nuestro país recobró su decoro y dignidad. El presidente tiene en el canciller Ebrard un claro exponente de la tradición que en la materia ha dado reconocimiento a México en el mundo. Hoy me reuní con él para revisar algunos instrumentos internacionales”, compartió el ex gobernador de Zacatecas.

Por su parte, Gibrán ha señalado que la mejor opción para la presidencia de México en 2024 es el senador Morenal, pues —acusó— el gobierno de López Obrador “es un fracaso total”.

Gibrán Ramírez acusó que el gobierno de AMLO es un fracaso (REUTERS/Henry Romero)

“Estoy muy molesto por la situación del país y desengañado como millones de los que votamos por López Obrador. Los que apoyamos un proyecto contra la desigualdad fuimos traicionados”, expuso hace unas semanas en entrevista para Latinus.

Entre tanto, entrevistado por Infobae México hace unos meses, Gibrán —quien aspiró a la presidencia de Morena en 2020— acusó que la cúpula del partido (a finales de 2022) comenzó a desplazar a algunas de las corcholatas para imponer a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, como la candidata presidencial. Los desplazados, según Ramírez Reyes, eran Monreal y Ebrard.

No obstante, desde que comenzó el 2023 la dirigencia del partido (al mando de Mario Delgado) pidió a las y los gobernadores de Morena que abrieran la plaza a las cuatro principales “corcholatas”. Asimismo, los aspirantes se han mostrado conciliadores entre sí.

Las corcholatas de AMLO están inmersos en una carrera adelantada (Infobae México/Jesús Abraham Avilés Ortiz)

De qué trató la reunión entre Monreal y Ebrard

El senador Morenal, luego de su encuentro con el canciller este miércoles 15 de febrero, señaló que no hablaron de temas partidistas, así como tampoco de sus aspiraciones presidenciales.

“Lo que platicamos es fundamentalmente lo de la política internacional. No tratamos temas político-partidistas ni tampoco comentamos lo de las aspiraciones de uno y otro”, comentó.

Sin embargo, afirmó que ambos coinciden en que la competencia de corcholatas debe ser basada en el “juego limpio y piso parejo”. “Yo veo que hay una carrera anticipada y hay uso de recursos públicos delicado. No me gusta lo que está pasando, pero eso no lo platicamos ahora”, reiteró.

En días pasados Monreal también se reunió con Adán Augusto López (Twitter/@RicardoMonrealA)

Además, agregó que el pasado 14 de febrero envió una carta a Mario Delgado donde precisó algunas recomendaciones para que la dirigencia fije reglas con el fin de que no haya divisiones al interior de Morena.

Finalmente, consideró a Ebrard Casaubón su amigo, pese a que en la actualidad compiten por la misma candidatura. “Marcelo es amigo mío y nos tratamos como colegas, como camaradas, como compañeros, no como adversarios. Lo conozco hace muchos años y él me conoce a mí”, expresó.