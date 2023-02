Fovissste: cómo liquidar un crédito si dejaste de laborar en el sector público

El Fovissste otorga facilidades de pago para la liquidación de créditos (Twitter/FOVISSSTEmx)

Con la finalidad de promover la liquidación de deudas y garantizar la certeza jurídica del patrimonio de los trabajadores al servicio del Estado, el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) ha promovido diversas opciones y facilidades de pago. Incluso, la institución ha considerado a las personas que ya no laboran en el sector público.

Por medio de la modalidad Solución a la medida, el Fovissste brinda facilidades para que aquellas personas que adquirieron un crédito mientras laboraban para alguna institución del Estado pero tuvieron que salir de la institución puedan liquidar sus créditos.

El proyecto fue implementado a mediados del año 2022 y, aunque en principio solamente consideró a las personas que decidieron no continuar en la Policía Federal tras su disolución, se ha extendido a todas las personas que tras su desempleo quedaron fuera de las instituciones amparadas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste).

Con Solución a la medida, el Fovissste revisa el crédito de las personas que dejaron de laborar en el sector público, para así ofrecer una solución que se adapte a su capacidad real de pago.



De acuerdo con César Buenrostro Moreno, vocal ejecutivo del Fovissste, por medio del programa Solución a la Medida se realizan estudios socioeconómicos a aquellas personas con un crédito vigente y que se encuentran desempleadas. De esa forma se puede verificar su capacidad real de pago y ajustar el monto de las aportaciones, así como el plazo para finiquitar la deuda.

Una de las características de dicho programa es la atención uno a uno de las personas que cumplan con dicha condición. Y es que Buenrostro Moreno apuntó que no puede existir una solución estandarizada para todos los trabajadores pues no viven bajo las mismas condiciones salariales. En ese sentido, se deben hacer estudios de caso de forma particular.

La modalidad de pago para trabajadores que quedaron fuera del amparo del Issste forma parte de una serie de iniciativas, opciones y soluciones con las cuales, de acuerdo con el vocal del Fovissste, se busca facilitar la liquidación de financiamientos con saldos pendientes y al corriente, con el fin de garantizar estabilidad financiera y patrimonial delas personas acreditadas.

¿Cuáles son las opciones que ofrece el Fovissste para liquidar sus créditos?

- Liquidación de 10: consiste en la condonación de la deuda restante de un crédito siempre y cuando la persona acreditada haya cumplido con el 90 por ciento de su total.

- Liquidación anticipada: ofrece descuentos del cinco y diez por ciento para las personas que puedan liquidar sus créditos antes del tiempo estipulado en el contrato. El primero de ellos está dirigido a créditos jóvenes, mientras la segunda opción contempla aquellos que cuentan con más de 10 años de vigencia.

- Liquidación de créditos 30/60: consiste en la atención a la población vulnerable, especialmente a las personas adultas mayores que han pagado más de dos veces el monto del crédito que recibieron o aquellos que ya cuentan con vigencia superior a los 30 años.

- Reestructura total de liquidación: otorga la capacidad de que las personas con créditos que se deterioraron a causa de las crisis económicas puedan obtener un descuento de hasta el 34% para su liquidación.

Otra de las iniciativas que prevé impulsar el Fovissste es una serie de modificaciones a la Ley del ISSSTE con el beneficio de las personas derechohabientes y acreditadas. Uno de los beneficios permitirá elegir la adquisición de créditos en pesos o en Unidades de Medida y Actualización (UMA) según convenga a la persona interesada.

Otro de los beneficios es determinar el monto del crédito y pagos mensuales tomando en cuenta el salario básico más las compensaciones a las que tenga derecho. De esa forma se dará mayor capacidad crediticia y amortizaciones más cómodas.