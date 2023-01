Daniela, hija de Héctor Parra, cortó lazos con su hermana Alexa por denunciar al actor: “Eso no se le hace a la familia”

Fotos: Instagram @dannielaprm // Cuartoscuro

A más de un año de que Héctor Parra se encuentra privado de su libertad, tras ser denunciado por su hija Alexa Parra de presunto abuso sexual, la otra hija del actor -Daniela- confesó que ya no considera como parte de su familia a la joven que habló contra su progenitor.

Mauricio Martínez vs Antonio “N”: qué espera el actor de la audiencia inicial tras interponer denuncia por abuso sexual En entrevista con Infobae México, el actor y cantante externó su preocupación porque dentro de la industria artística y sociedad mexicana existe un alto índice de personas que deciden no denunciar por la vía legal dicho delito VER NOTA

Fue durante un encuentro con varios medios de comunicación y retomado por De primera mano, donde Daniela Parra -quien desde el primer momento ha defendido la supuesta inocencia de su padre- aseguró que ella no estaba dispuesta a tener algún tipo de lazo sentimental con Alexa.

“No, de hecho no y también lo he pensado mucho, yo sí soy consciente entre lo que digo y lo que hago. Para mí una hermana o un familiar no te lastima de esta manera, para mí que diga: ‘Mi hermana, mi papá’, nosotros ya no somos ni su hermana, ni su papá, porque eso no se le hace a la familia”, dijo de forma contundente.

Juez giró orden de comparecencia contra exrepresentante de Mercurio, acusado de presunto abuso sexual El artista Mauricio Martínez denunció en meses anteriores que habría sido víctima de Antonio “N” hace aproximadamente 20 años VER NOTA

De igual manera, la joven aseguró que ella tenía una gran red de apoyo y, por tanto, no necesitaba tener mayor relación con quien interpuso acciones legales hacia Héctor Parra.

Foto: Instagram/@hectorparrag

“Es lógico, sentido común, alguien que te lastima tanto y que te hace pasar por lo que hemos pasado, eso no es familia y yo gracias a Dios tengo una familia increíble, mis amigos y también la vida me ha dado unos hermanos incréibles (...) pero las otras personas no y no lo voy a llamar así”, destacó.

Mauricio Martínez habló sobre la violencia mediática en denuncias de abuso sexual: “Silencian a millones de víctimas” El actor explicó por qué no está dentro de sus planes proceder legalmente contra televisoras o figuras públicas que han demeritado su testimonio VER NOTA

Respecto a cómo va el juicio contra el actor, Daniela lanzó un polémico mensaje hacia Alexa y echó en cara las recientes declaraciones que hizo su hermana, en donde tachó a Héctor Parra de manipulador después de que mandó unos presentes hechos en la cárcel para los conductores del programa Ventaneando.

“Primero la hacen de emoción por unos simples regalos y cuando son las cosas en serio, ni siquiera se presentan sus abogados a las audiencias, entonces si van a hacer eso que lo hagan bien, nosotros vamos a las audiencias, estamos con los abogados todo el tiempo y las interesadas son ellas y ni siquiera llegan sus abogados a la audiencia, entonces... conciencia, es un poco de lógica”, añadió.

Daniela Parra aseguró que tenía esperanza en las autoridades y remarcó que aparentemente el equipo legal de Héctor tiene buenas posibilidades ante la corte.

“Vamos muy bien, gracias a Dios vamos muy bien, ahorita nosotros estamos esperando una fecha, ya nos toca a nosotros ir a audiencias, de testigos. Eso es lo que estamos esperando y estamos muy bien”, sentenció y agregó:

“Espero de todo corazón... es que ya se ven las buenas noticias, sólo hay que esperar a que el juez y la justicia den la última palabra, pero estamos muy confiados, muy felices con nuestras abogadas, con el proceso, con todo lo que nosotros tenemos (...) Él está fuerte como siempre, tiene los pantalones super puestos, está con las abogadas, él es activo en las audiencias”.

Qué dijo Alexa Parra sobre los regalos que envió su padre

Fue a través de su cuenta de Instagram donde Alexa compartió un video en donde señalaba que se desconcertó después de presenciar el programa de Ventaneando del 20 de diciembre.

“Mi papá les mandó un mensaje desde el reclusorio oriente y también mi hermana y él les mandaron unos regalos, unas cosas hechas a mano y pues me tocó mucho, porque es algo que a mí también me pasó de chiquita. Esa es su manera experta de manipular y lo que me da mucha impotencia es que caigan en eso, han juzgado mi proceso, un proceso que ustedes nunca han pasado afortunadamente y también por eso lucho, para que ya no pase y si una niña de seis años y que era su hija cayó, cómo pueden juzgar ustedes que también están cayendo en su manipulación”, aclaró.