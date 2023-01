Víctor Trujillo explotó contra AMLO por considerar la repatriación del Chapo Guzmán

Joaquín Guzmán Loera celda (Fotoarte: Steve Allen/Infoabe)

Durante la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre la posibilidad de repatriar al narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como el Chapo Guzmán. Luego de que el ex líder del Cártel de Sinaloa pidió la intervención del gobierno federal para abogar por sus derechos humanos, la respuesta del representante del poder ejecutivo trajo consigo una serie de reclamos.

Víctor Trujillo, productor y comunicador mexicano, fue uno de los que reaccionó negativamente al mensaje que dio López Obrador en Palacio Nacional, quien aseguró que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) consideraría su situación y no descartó la posibilidad.

Desde la perspectiva del también actor, consideró que los derechos humanos de las demás personas que están en centros penitenciarios son “politiquería” contra el “buen gobierno”, ya que mostró su inconformidad de que la administración del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) le dé preferencias a un narcotraficante en lugar de a otros grupos vulnerables que atraviesan una situación legal y que han sido violados sus derechos.

El presidente no descartó la posible repatriación del ex líder del Cártel de Sinaloa

A través de su perfil oficial en Twitter, la persona que le da vida al personaje Brozo publicó un mensaje en redes para ironizar la respuesta de AMLO al Chapo Guzmán. El comunicador mexicano consideró que en el gobierno vigente solo hay cabida para los derechos humanos de Joaquín Guzmán.

Con un tono de sarcasmo y reproche, así redactó Víctor Trujillo su mensaje dedicado a Andrés Manuel:

“¡Vivan los Derechos Humanos! Los de El Chapo. Los derechos de los demás son politiquería, aspiracionismo o confabulaciones contra el buen gobierno”.

De inmediato su mensaje se viralizó ya que superó los 11 mil “me gusta”. Cabe recordar que Víctor Trujillo se convirtió en uno de los principales críticos a las decisiones que ha tomado AMLO durante su gestión, por lo que no perdió la oportunidad para reprochar la postura de López Obrador ante la petición del criminal de Sinaloa.

Víctor Trujillo criticó a AMLO por considerar la repatriación del Chapo Guzmán (Twitter/ @V_TrujilloM)

Pero, no solamente ha atacado al presidente de México, sino que también ha criticado el trabajo de Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Con los incidentes en el servicio del Metro de la CDMX y la llegada de la Guardia Nacional a las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Trujillo Matamoros lamentó la estrategia que tomó la aspirante a la candidatura de la presidencia.

Así que con su estilo irónico le mandó un recordatorio a Sheinbaum Pardo para que aproveche los recursos y siembre “miedo” entre los usuarios para tener “testigos uniformados” para argumentar que todos los accidentes son “sabotajes”.

“No gaste en costosos mantenimientos, peritajes y evaluaciones. Use a la Guardia Nacional y tenga testigos uniformados que juren que los incendios, descarrilamientos y colapsos se deben a sabotajes y no a la ineptitud que le enjaretan. No malgaste en servicio, invierta en miedo”, expresó en redes sociales.

AMLO consideró la repatriación del “Chapo” Guzmán

Marcelo Ebrard descartó la posibilidad de que sea repatriado el Chapo Guzmán (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Una vez que se dio a conocer el correo que envió el abogado del narcotraficante a la Embajada de México, en conferencia le cuestionaron la postura a López Obrador. AMLO se mostró accesible a dialogar con las autoridades correspondientes para considerar la repatriación del Chapo.

“Hay que ver, yo respeto mucho esa postura. Pero cuando se trata de derechos humanos, hay vías y hay instancias internacionales. No es descartar, porque el principal de los derechos humanos es el derecho a la vida, entonces a cualquier persona se le tiene que garantizar”, sentenció.

Dejó el tema en manos del canciller Marcelo Ebrard Casaubón, quien más tarde descartó la posibilidad por la pena que está pagando en Estados Unidos bajo la normativa del vecino norteamericano.

