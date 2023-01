Ricardo Monreal desea que AMLO lo reconozca como igual a otras “corcholatas”

Ricardo Monreal se sumó a las filas de "corcholatas" en donde competirá con Claudia Sheinbaum, Adán Augusto y Marcelo Ebrard (Cuartoocscuro)

A poco más de un año de la contienda electoral presidencial, el senador Ricardo Monreal Ávila declaró que, pese a los rumores y polémicas, los dirigentes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) lo dictaminaron, de manera oficial, como uno de los precandidatos - aspirantes a las elecciones del 2024.

Monreal reiteró su permanencia en Morena; pidió a Mario Delgado reglas “claras” rumbo al 2024 El senador habló con Mario Delgado sobre el futuro del partido, las diferencias internas, y el trato justo para los aspirantes que buscan convertirse en el candidato a la presidencia VER NOTA

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, compartió una entrevista con Mario Beteta, en donde explicó que anteriormente no se le había considero como una de las “corcholatas” favoritas del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Sin embargo, y después de hacer una reflexión, según el legislador, la dirigencia de Morena lo incluyeron en tales tropas.

“Hoy se reconoce que, después de mucha insistencia y perseverancia, que soy un precandidato, aspirante, en efecto a suceder al presidente López Obrador. Reconociendo mi legitimidad, mi derecho”, indicó el senador.

Les comparto mi entrevista con Óscar @MarioBeteta. Conversamos sobre mi permanencia en MORENA, mi reunión con el presidente del partido y la visión de reconciliación para México en 2024. pic.twitter.com/cQlcBKmVoq — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) January 18, 2023

Y es que, de acuerdo al legislador morenistas, el partido político busca resarcir las polémicas internas que se habían creado tras una serie de “mal entendidos” y así dar lugar a la unidad dentro del movimiento en vez de división.

Beatriz Paredes señaló que Mario Delgado tiene vocación de “refresquero” al promover “corcholatas” La senadora refrendó que competirá por la candidatura presidencial de Va por México y pidió un proceso de elección ciudadano y abierto VER NOTA

“Después de 18 meses que el presidente de la república abrió esta sucesión presidencial adelantada no se me había referido como aspirante o como precandidato solo de manera muy esporádica”

Ricardo Monreal señaló que, sin pecar de falsas modestias, considera que tiene “más experiencia política” que sus contrincantes como la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

Fernández Noroña debe ser incluido en las “corcholatas” principales, pidió Ignacio Mier El presidente de Morena, Mario Delgado, pidió a gobernadores morenistas impulsar la presencia de Sheinbaum, López Hernández, Ebrard y Morenal VER NOTA

Sin embargo, el presidente de la Jucopo del Senado indicó que le gustaría que el mandatario federal se refiriera él con la misma importancia y frecuencia como lo hace con sus compañeros de partido.

Las "corcholatas" favoritas del presidente Andrés Manuel (Foto: Cuartoscuro)

“Soy el único del que no se refiere de manera frecuente el presidente. Claro, me gustaría que me mencionara en igualdad de circunstancias que a ellos y en el mismo tono, pero sé hacer mi trabajo y puedo convencer a los militantes”, indicó el legislador.

De esta manera el senador de morena celebró su permanencia en el partido guinda y su posicionamiento como candidato. Cabe mencionar que los rumores de su salida de dicha facción se dieron en el marco de la votación de la Reforma Electoral y Plan B secundario en el Congreso de la Unión.

“La decisión planteada por nosotros es estar en la boleta presidencial, estoy seguro que ahora con la apertura, en igualdad de circunstancias, puedo convencer al mayor número, una vez eliminado el veto del presidente”

Sin reconciliación no hay nación. Luchamos por concretarla. pic.twitter.com/4Ey5lifeP7 — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) January 18, 2023

Y es que el presidente del grupo parlamentario de Morena fue uno de los 2 integrantes que no apoyaron la iniciativa presidencial en el Senado, hecho que no fue bien visto por los integrantes de la fracción. Durante la discusión, el senador emitió un voto particular con el que se posicionaba en contra de la reforma secundaria por “violentar la Constitución Política”

Pero no solo la postura negativa a la iniciativa presidencial fue el único motivo por lo que los rumores sobre los conflictos internos en el partido con Monreal acrecentaron. Varios integrantes de Morena lo habían señalado y reclamado por las nuevas “amistades” con los integrantes del bando opositor.

Luego de anunciar su destape a presidencia, el legislador morenista sostuvo una serie de conversaciones con el integrante del Partido Acción Nacional, (PAN), Santiago Creel Miranda. Relación que fue criticada por los morenistas por hacerle “guiño” a la oposición.

SEGUIR LEYENDO: