Microsismo en Tepoztlán, Morelos, se percibió en zonas de la CDMX esta madrugada

El SSN confirmó un sismo de 3.4 con epicentro en Tepoztlán, Morelos.

Un microsismo de magnitud 3.4 de despertó a algunos habitantes de Tepoztlán, en Morelos, así como del sur de la Ciudad de México (CDMX) en punto de las 03:00 horas de este 19 de enero.

Así lo reportó a través de su cuenta de Twitter el Servicio Sismológico Nacional (SSN), abundando que el epicentro del movimiento se localizó 12 kilómetros al noroeste del municipio morelense con una profundidad de 15 kilómetros.

Pese a que no se ameritó la activación de la Alerta Sísmica, usuarios de Twitter afirmaron haber percibido el movimiento de esta madrugada - cuya confirmación por parte del SSN, destacaron, habría tardado poco más de 30 minutos en darse a conocer.

“Media hora de incertidumbre entre si aluciné o si tembló”, “Tardaron mucho en confirmar”, “47 minutos pensando que era yo”, “Ahora sí tardaron mucho en publicar”, fueron algunos de los comentarios que dejaron en respuesta al tweet del Servicio.

SISMO Magnitud 3.4 Loc. 12 km al NOROESTE de TEPOZTLAN, MOR 19/01/23 03:00:51 Lat 19.06 Lon -99.18 Pf 15 km — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) January 19, 2023

Testimonios de redes sociales se dijeron sorprendidos por la intensidad con la que percibieron el movimiento, en consideración de la magnitud reportada - y la cual permitiría catalogarlo como un “microsismo” o “sismo mini”, según internautas.

Y aunque una gran parte de twitteros negaron haber percibido el sismo - posiblemente - en razón de la hora, algunos más oriundos de Tepoztlán y sus cercanías aseguraron incluso haber despertado tras sentir “un jalón”.

“Se cimbró fuere”, “Tronó la tierra fuerte. Yo estaba despierto y ya no me pude dormir”, “Se sintió leve en Tepoztlán, pero sí me despertó”, “Se sintió como si pasara un vehículo super pesado a lado de tu casa. No duró mucho, pero vaya que susto”, compartieron en la red social.

Por su parte, algunas personas oriundas de la capital mexicana, específicamente de la región sur en Tlalpan, también dijeron haber sentido el movimiento con “fuerte intensidad”.

“Tuvimos sismo mini, se sintió fuerte al sur de CDMX”.

“En el sur de la CDMX sí se sintió feo”, “Lo sentí. Soy de Tlalpan y de ahí ya no pude dormir”, “En Tlalpan se sintió fuerte”, “Ya decía yo que sí se sintió en Topilejo”, compartieron otros twitteros más.

