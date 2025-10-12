El rescate que cambió la vida de cuatro cachorros abandonados en Texas

Bita Ghassemi rescató a cuatro cachorros abandonados cerca de Austin, mostrando en TikTok su cuidado y la respuesta solidaria que generó la historia entre miles de usuarios.(Tiktok/@coolstorybita)

Bita Ghassemi, residente en Texas, conducía por una carretera secundaria en las afueras de Austin cuando se detuvo para admirar un grupo de vacas y mientras observaba por la ventana, vio a cuatro perritos que se acercaban hacia su carro.

Los cachorros corrieron hacia ella, meneando la cola con entusiasmo y mostrando una confianza inmediata. Al principio, pensó que podrían pertenecer a algún vecino, pero tras consultar con varias personas de la zona que no reconocieron a los pequeños, comprendió que habían sido abandonados:

“Tenían calor, sed y hambre, y se les notaban las costillas”, describió Ghassemi sobre las condiciones en las que se encontraron las criaturas en una entrevista para The Dodo.

La mujer compartió la historia en su cuenta de TikTok @coolstorybita, en el clip narró paso a paso el encuentro con los cachorros y su proceso de rescate, situación que rápidamente captó la atención de miles de usuarios, que se conmovieron con la situación de los animales y celebraron su recuperación.

Un nuevo comienzo lleno de cariño y esperanza

Ghassemi y tres amigas brindaron atención personalizada a los cuatro cachorros, descubriendo sus distintas personalidades mientras les ofrecían un refugio seguro, comida nutritiva y mucho cariño tras su rescate.(Tiktok/@coolstorybita)

La residente tejana les dio un poco de agua y llevó a los canes a la casa de su amiga en Austin. Durante el trayecto, los pequeños estuvieron tranquilos y en silencio, ya que por primera vez en mucho tiempo, tuvieron un lugar cómodo para descansar.

Ghassemi y sus tres amigas, Ellen Culver, Jane Harvey y Nedda, se unieron para garantizar el bienestar de los cachorros, cada una asumiendo un rol específico: Culver se encargó de bañarlos, Nedda les brindó alojamiento, Harvey gestionó la búsqueda de posibles adoptantes y Ghassemi difundió la historia en TikTok.

A medida que los perritos se relajaron, empezaron a mostrar sus pequeñas personalidades. Honey, la única hembra, era tranquila y apacible; Walnut, tímido, disfrutaba de recibir mucho cariño; Tiger se mostró cariñoso y comunicativo; mientras que Finn era independiente y juguetón.

A pesar de su bajo peso, los canes de cuatro meses no presentaban problemas de salud graves, según información de The Dodo, ya que sus cuidadores se enfocaron en brindarles comida nutritiva y abundante para compensar las veces que habían pasado hambre.

El poder del amor y la solidaridad que cambió sus vidas

En solo cuatro días, los cachorros fueron adoptados y ahora disfrutan de hogares llenos de amor, mientras Ghassemi destaca el poder de la comunidad para transformar vidas con pequeños actos de ayuda.(Tiktok/@coolstorybita)

Las criaturas no tardaron en ser adoptadas, ya que en apenas cuatro días, los cuatro encontraron un nuevo lugar donde vivir.

Ghassemi expresó su alegría a través de redes sociales al ver que los adorables y tiernos cachorros encontraron familias amorosas en tiempo récord. Ahora, cada uno de ellos puede relajarse y recibir todo el cariño que merecen en sus hogares permanentes.

“Ha sido realmente conmovedor presenciar tantas muestras de afecto y apoyo de la comunidad. Mi mayor esperanza es que esta historia sirva de inspiración para que nadie ignore a los animales callejeros que se cruzan en su camino, sino que se animen a brindarles ayuda y protección”, comentó en su cuenta de TikTok.

Además, aprovechó el espacio para destacar la importancia de la solidaridad y el compromiso colectivo para cambiar la vida de quienes no tienen voz, recordando que cada pequeño gesto puede marcar una gran diferencia en el bienestar de estos seres vulnerables.

Una ola de amor y esperanza entre la comunidad en redes

La emotiva reacción de la comunidad en redes sociales muestra el compromiso y la solidaridad para brindar un nuevo hogar a los cachorros rescatados, con múltiples propuestas de adopción y apoyo económico para su recuperación. (Tiktok/@coolstorybita)

La historia del rescate de los cachorros generó una gran respuesta emocional y solidaria entre la comunidad en redes sociales, donde los usuarios expresaron su agradecimiento y admiración por el gesto, reconociendo la difícil situación en la que se encontraban los animales y la dedicación de quienes los ayudaron.

Un sector de los internautas expresó su interés para apoyar a la causa y preguntaron si existía alguna cuenta de donaciones para apoyar los gastos médicos, mientras que otros compartieron mensajes de cariño como: “Gracias por tomarlos y amarlos. Tu primer video me rompió el corazón”.

Incluso, varias personas ofrecieron sus hogares para la adopción de los cachorros, mostrando la disposición de la comunidad a involucrarse directamente y darles una nueva oportunidad con comentarios como: “Si alguno de ellos todavía necesita un hogar, estoy en Lockhart y me encantaría tomar uno” o “Estoy en San Antonio y me enamoré de Tiger, me encantaría darle un hogar feliz”, lo cual evidencia la respuesta de quienes buscan transformar esta historia en un compromiso real con el bienestar animal.