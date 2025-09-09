La desgarradora historia de ‘Milagro’, una perrita embarazada que dio a luz después de recibir nueve disparos

Rescatada en México tras un brutal ataque, Milagro fue auxiliada por la Fundación Cantu. (IG: @pedigreefoundation)

Milagro, nombre que recibió la canina tras sobrevivir a una situación de crueldad extrema, fue hallada en un campo, recostada junto a la carretera, sin poder moverse. Según lo reportado por The Dodo For Animal People, una plataforma con enfoque emocional hacia el cuidado y la defensa de los animales, presentaba entre siete y nueve perdigones de aire comprimido alojados en el abdomen y tenía dos patas fracturadas.

Alertada sobre el caso, la Fundación Cantu envió de inmediato a un equipo de rescate, sin embargo, durante el traslado, la perrita embarazada entró en labor de parto dentro del vehículo. “El plan no era tener a los bebés en la camioneta, pero a veces así es como funciona. Los voluntarios simplemente se pusieron manos a la obra”, narró en entrevista Autumn Fox, fundadora del Roo’s Run Club, para el medio citado.

A pesar del estado crítico en el que se encontraba, Milagro logró dar a luz a seis cachorros en óptimas condiciones de salud. “Todos estaban sanos, sus seis pequeños milagros”, informó The Dodo. Actualmente, cada uno de los bebés ha sido adoptado por nuevas familias.

Una larga y dolorosa recuperación

La recuperación de Milagro incluyó cirugías, amputación y quimioterapia antes de encontrar un hogar definitivo. (The Cantu Foundation)

La recuperación de Milagro no fue menos desafiante que su rescate, las lesiones provocadas por los disparos se sumaron a múltiples fracturas óseas, lo que obligó a practicarle dos cirugías de cadera y la amputación de una de sus patas delanteras. Además, durante el proceso, también fue sometida a quimioterapia.

A lo largo de su convalecencia, según lo detallado por la Fundación Pedigree, la perrita pasó por cuatro hogares de acogida distintos, cada uno de ellos crucial para su rehabilitación. Uno de los más significativos fue el de Autumn Fox, quien se involucró personalmente en el caso después de conocer a Milagro en tierra azteca.

“El refugio me contactó y me avisó que Milagro necesitaba una familia de acogida. Fui a México y tuve la oportunidad de conocerla en persona. Era idéntica a mi perra, Rue. Así que, cuando Milagro llegó a San Diego, me emocioné mucho por ayudarla a recuperarse”, declaró Fox en entrevista con The Dodo.

Rue, la mascota de Autumn, también había perdido una extremidad, lo que facilitó una conexión inmediata con Milagro. “Rue es mi perra, a quien no pude acoger hace dos años. Además, tenía una amputación, así que ella y Milagro eran como gemelas de tres patas”, relató.

“Cuando Milagro y Rue se conocieron, se miraban fijamente, como diciendo: ‘¿Somos iguales?’. Eran como hermanas: un segundo se peleaban y dos minutos después eran mejores amigas. Lo que más me gustaba de ella era su dulzura. Es tan conmovedora”, agregó Fox.

Una nueva oportunidad con final feliz

La historia de resiliencia de Milagro conmovió a miles en redes sociales. (The Cantu Foundation)

“Las primeras tres semanas fueron muy difíciles. Quería volver a correr. Le tomó un tiempo. Después de poco más de un mes, estaba lista para hacerlo”, relató Fox.

Tras su proceso de recuperación, Milagro encontró finalmente un hogar definitivo. Una mujer llamada Angela se interesó en adoptarla, y Fox organizó un encuentro en un parque para que ambas se conocieran. “Me di cuenta de que iban a ser la mejor amiga, la una de la otra. Supe que se iban a querer mucho”, relató la cuidadora temporal a The Dodo.

Desde entonces, la perrita ha comenzado una nueva vida, libre de sufrimiento. Al respecto, Fox destaca el cambio radical que ha experimentado desde su adopción: “Desde que se fue a casa, ha vivido su mejor vida. Viéndola tan feliz, me siento agradecida, y agradezco el rescate. Mucha gente la habría mirado y se habría preguntado: ‘¿Qué calidad de vida va a tener esta perra?’. Pero ellos [los rescatistas] respondieron: ‘No, haremos todo lo posible’. Es realmente hermoso de ver”, concluyó.

La historia de Milagro, difundida ampliamente por The Dodo en sus redes sociales, ha generado miles de reacciones entre usuarios conmovidos por su resiliencia. “¡Qué increíble historia de resiliencia y amor! ‘Miracle’ es un verdadero milagro, y es conmovedor ver cómo se desarrolla su camino”, escribió una usuaria en TikTok.

Otro comentario reflejó la indignación ante la violencia sufrida por la perrita: “Esta historia me pone especialmente triste y furiosa. No puedo entender cómo alguien podría dispararle a una perra. Mucho menos a una que está claramente preñada. Y esa fractura de brazo debió ser absolutamente insoportable para ella. Mi perra se ve prácticamente igual a ella; la idea de que alguien le grite, y más aún lo que ha pasado Milagro, me da ganas de vomitar. Espero que se sienta mucho mejor y que solo conozca el amor y la bondad de ahora en adelante”.