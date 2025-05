El conmovedor reencuentro de una mujer y su perro anciano con demencia que había desaparecido en Reino Unido

Frank es un perro adulto mayor que tiene demencia; al alejarse un poco de casa quedó desorientado y se perdió. Crédito: —(Facebook, Drone to Home)

Al igual que los seres humanos, los perros también experimentan un deterioro cognitivo significativo a medida que envejecen. Esta condición, conocida como síndrome de disfunción cognitiva canina o, de forma más general, demencia canina, afecta a un número creciente de mascotas de edad avanzada en todo el mundo.

Es común darse cuenta debido a que los síntomas incluyen desorientación, alteraciones en los patrones de sueño, cambios en el comportamiento, disminución del apetito y dificultades para controlar esfínteres. Aún cuando estos factores parezcan sutiles al principio, suelen intensificarse con el tiempo, afectando de manera profunda la calidad de vida del can.

Si bien existen ciertas razas que podrían presentar una mayor predisposición genética, ninguna está exenta de esta enfermedad progresiva, como quedó demostrado en el caso de Frank, un basset hound del Reino Unido, cuyo extravío generó una conmovedora movilización tras desorientarse debido a su demencia.

La desaparición y el rescate de Frank

Frank tuvo una infección urinaria que, junto con sus problemas de demencia, le provocaron desorientación y complicaciones para volver a casa.—(Facebook, Drone to Home)

Frank, que sufría de Alzheimer canino, se alejó de su hogar en un estado de confusión, lo que llevó a su familia a iniciar una búsqueda urgente. Este tipo de perro es de originario de Francia, reconocida por sus patas cortas, cuerpo alargado y carácter afable. Su nombre proviene del término francés bas, que significa “bajo”, en referencia a su estatura. El basset hound es un perro sociable, tranquilo y juguetón. Se lleva bien con niños, otros perros y animales domésticos.

Entre lo más destacable es que es leal y cariñoso con su familia.Frank es un representante clásico de esta noble raza, por lo que no abandonaría a su familia a propósito. Además, con el paso del tiempo y el avance de su enfermedad, sus capacidades como cazador se volvieron solo parte del recuerdo. Por lo anterior, su desaparición encendió las alertas como un comportamiento atípico. Tal como relató su cuidadora, Lucy Saxelby, este can no suele alejarse de casa y atribuyó el extravío a una infección urinaria, que agravó su estado de confusión debido a su edad y la demencia persistente desde hace algunos años.

Ante la desesperación, Saxelby contactó a Drone to Home, una organización benéfica del Reino Unido que trabaja con operadores de drones y voluntarios para encontrar animales perdidos. Después del coordinarse y conocer los detalles de la desaparición, el equipo solo tardó 25 minutos y localizó a Frank a 600 metros de su casa, escondido en el campo.

El momento del rescate, registrado por las cámaras del dron, capturó el emotivo reencuentro entre el perro y su dueña, con Frank corriendo torpemente hacia ella, visiblemente aliviado. Afortunadamente, no presentaba lesiones, aunque sí mostraba signos de deshidratación. Saxelby expresó su profunda gratitud por el rescate, señalando que, de no haber sido por la pronta intervención, el desenlace habría podido ser fatal.

Más adelante, en su cuenta de Facebook compartió fotos de Frank disfrutando del día en casa y con un buen semblante contento y sin preocupaciones, como merece cualquier canino.

Cómo evitar que un perro con demencia se pierda

Aunque la causa exacta de esta condición aún se encuentra bajo investigación, diversos factores se relacionan con su aparición, como el envejecimiento natural, predisposición genética, cambios neurológicos e incluso infecciones o enfermedades crónicas. Por ello, todas las razas de perros están potencialmente expuestas al deterioro cognitivo.

De acuerdo con Purina, la pérdida de orientación es uno de los síntomas más frecuentes y preocupantes en perros que padecen demencia. Tal como ocurrió con Frank, un momento de confusión puede bastar para que un animal se aleje de su hogar sin poder regresar. Por ello, es fundamental que los cuidadores adopten medidas preventivas para reducir el riesgo de extravío en mascotas con deterioro cognitivo.

Un artículo de Kivet recomienda mantener una rutina estable, ya que los perros con demencia responden mejor cuando sus horarios de alimentación, paseos y descanso son consistentes. Asimismo, es aconsejable evitar mover los muebles o modificar el entorno del hogar, ya que los cambios pueden incrementar la desorientación.

También es importante instalar cerraduras de seguridad en puertas y portones, especialmente aquellos que dan al exterior, es una medida básica pero efectiva. Es importante complementar esto con el uso de collares con placas de identificación visibles, y en casos más avanzados, dispositivos de geolocalización GPS.

Durante los paseos, se recomienda que el perro siempre vaya sujeto con correa, incluso si antes estaba acostumbrado a caminar libremente. Los entornos abiertos pueden resultar confusos para un perro con demencia, lo que incrementa el riesgo de que se aleje. De igual forma, supervisar al animal en el jardín o patio es esencial, ya que podría perder el rumbo en espacios que antes le resultaban familiares.