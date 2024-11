Qué pasó con Nemo, el perro ciego y anciano que abandonaron a su suerte en un río

Nemo aún está e busca de una familia que lo quiera y cuide de él (refugiobuenoschicos)

Nemo, un pitbull ciego y anciano, fue protagonista de una historia conmovedora que ha capturado la atención y el corazón de miles.

Abandonado a la deriva en un río, sin posibilidad de ver ni orientarse, el can enfrentó una situación extrema, librando una batalla por su vida en aguas frías y peligrosas.

Su caso encendió un debate sobre la responsabilidad de los propietarios y las regulaciones de protección animal en México, recordando que el abandono no sólo es una realidad cotidiana, sino que también es un riesgo mortal para muchos animales.

¿Qué pasó con este perrito?

El Refugio Buenos Chicos se ha encargado de cuidarlo para que encuentre un buen hogar (refugiobuenoschicos)

Nemo es un perro de carácter apacible. Fue rescatado en julio de este año, luego de ser hallado luchando por su vida en el río “Las Nutrias” en el estado de Michoacán. Este caso llegó a oídos del Refugio Buenos Chicos, quienes lo trasladaron al vecino estado de Jalisco.

Este refugio es una organización en Zapopan dedicada al rescate y adopción de perros y desde el rescate de Nemo ha asumido su cuidado, compartiendo los avances en sus redes y ofreciendo opciones para su apadrinamiento y adopción.

Un especialista determinó que Nemo tenía problemas graves de visión y desorientación, probablemente debido a lesiones en sus oídos. esta semana el refugio informó a través de Instagram sobre su estado de salud actual:

“Mis padrinos me regalaron un tratamiento para que pudiera volver a ver. Por mi padecimiento crónico no me voy a curar por completo pero he mejorado mucho y puedo seguir mejorando, mis gotas van a ser de por vida para mantenerme bien, mi presión intraocular está perfecta, antes tenía 9 y ahora 15, que ya es presión normal”

Ahora, el perro, quien necesitará tratamiento de por vida, está en busca de una familia definitiva. Sus cuidadoras aseguran que es un perro educado y tranquilo y comparten fotografías y videos del can para encontrar al compañero perfecto para el can.

“Hermoso Nemo! Has avanzado un largo camino, que pronto te lleven a la familia que mereces”, “Se ve que es muy noble, ojalá pronto encuentre una linda familia”, “Nemito te mereces una familia que te adore”, son algunos de los comentarios que pueden leerse en la publicación de Instagram del refugio.

El día que la vida de Nemo cambió para siempre

El perro ciego fue rescatado de un río a finales de julio, hoy goza de una segunda oportunidad en un refugio animal (Instagram/refugiobuenoschicos)

El pitbull anciano vivió una odisea de dos días atrapado en un río en el que desembocan aguas negras. A pesar de que varias personas lo vieron en esa situación, nadie intervino hasta que un transeúnte, Juan Ordaz, finalmente se apiadó de él. Cuando lograron sacarlo, el perro estaba exhausto.

Esta historia llegó a los miembros del Refugio Buenos Chicos, quienes se encargaron de su proceso de sanación y compartieron un mensaje narrando la difícil experiencia que pasó el animal:

“Me llamo Nemo mi familia me abandonó y caí a un río, por desgracia fui invisible nadie me ayudaba por qué mi raza les causaba miedo o por indiferencia. Duré dos días tratando de sobrevivir no podía escuchar ni ver ya que mis córneas sé quemaron por las aguas sucias, cuando me están dando por vencido alguien me ayudó y busco ayuda en la barca y seguí siendo invisible”

Durante el trayecto a la clínica veterinaria, Nemo estuvo acompañado por Juan, quien lo asistió para calmar su ansiedad. Tras dos horas de viaje, finalmente llegó al centro de atención, donde el equipo veterinario intentó salvar su vista. Sin embargo, los daños resultaron irreversibles, aunque logró recuperar parcialmente la audición.

Gracias al apoyo de quienes colaboran con el Refugio Buenos Chicos, organización que lo acogió, el can tiene un lugar donde vivir mientras espera una familia adoptiva. Este refugio, conocido por ayudar a animales en situaciones extremas de maltrato, ha brindado una nueva oportunidad a muchos casos como el de Nemo, y continúa trabajando para transformar sus vidas.