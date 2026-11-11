‘Warhammer Blood Bowl’ se retrasa a 2027 para recibir más tiempo de desarrollo

Warhammer Blood Bowl

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Slitherine retrasó el lanzamiento de Warhammer Blood Bowl hasta principios de 2027, aunque todavía no comunicó una fecha exacta. El juego de estrategia deportiva desarrollado por Cyanide estaba previsto para algún momento de 2026 y llegará a PC y consolas después de un periodo adicional de desarrollo destinado a mejorar su acabado.

Las pruebas motivaron el retraso

La decisión fue tomada después de analizar los comentarios obtenidos durante las sesiones recientes. Según Slitherine, tanto el historial del proyecto como las opiniones de los participantes indicaron que el juego necesitaba más tiempo antes de llegar al público.

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“El historial del juego y las opiniones que hemos recibido durante las últimas sesiones de prueba han reforzado la creencia del equipo de que el juego necesita estar tan pulido como sea posible”, explicó Slitherine en su comunicado. El distribuidor reconoció que el cambio puede decepcionar a los seguidores, pero aseguró que mantener el estreno durante 2026 dejó de ser una opción.

El anuncio desplaza el lanzamiento unos meses, pero no establece un día concreto dentro de 2027. Las sesiones de prueba continuarán mientras Cyanide trabaja sobre los problemas y comentarios detectados. Tampoco se detallaron cambios en las plataformas previstas: el proyecto sigue anunciado para PC y consolas.

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Warhammer Blood Bowl será una versión renovada de la propuesta que combina las reglas y la estructura del fútbol americano fantástico con equipos, razas y elementos de Warhammer. El retraso busca evitar que esa revisión llegue al mercado antes de alcanzar el nivel de acabado establecido por sus responsables.

Cómo funciona el nuevo modo Arena

Los participantes de las pruebas ya pueden jugar el modo Arena, una modalidad centrada en completar una serie de diez partidos consecutivos. Para superar el desafío es necesario terminar el recorrido sin derrotas y con un máximo de dos empates. Una tercera igualdad o una sola caída impiden completar la serie bajo esas condiciones.

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Arena utiliza las reglas Resurrection. Después de cada encuentro, el equipo regresa a su alineación original y no conserva las mejoras obtenidas durante el partido anterior. Esto elimina la progresión acumulada entre encuentros y obliga a afrontar cada cruce con la plantilla inicial.

La estructura permite evaluar diez partidos bajo condiciones comparables, sin que las mejoras de una plantilla alteren los enfrentamientos posteriores. También plantea un objetivo distinto al de una liga tradicional: la prioridad es sostener los resultados durante toda la serie, con un margen reducido para los empates y ninguno para las derrotas.

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Slitherine no indicó cuándo terminará esta etapa de pruebas. Los comentarios reunidos en estas sesiones fueron uno de los motivos centrales para modificar el calendario, por lo que seguirán siendo parte del proceso de desarrollo antes de fijar la fecha definitiva.

Warhammer Blood Bowl, de Cyanide Studio.

La actualización gratuita desde Blood Bowl 3

El retraso no modifica el plan para quienes ya poseen Blood Bowl 3. Esos jugadores podrán actualizar gratuitamente a Warhammer Blood Bowl y mantendrán el acceso a los equipos y artículos cosméticos que hayan comprado en la entrega anterior. De esta forma, no tendrán que volver a pagar por ese contenido cuando se publique la nueva versión.

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El juego base incluirá además dos facciones nuevas sin costo adicional: los Reyes Funerarios y los Bretonianos. Ambas estarán disponibles para todos los jugadores, en lugar de distribuirse como equipos pagos separados.

La actualización gratuita y la conservación de compras buscan facilitar el paso desde Blood Bowl 3 hacia la versión renovada. Slitherine no anunció cambios en esas condiciones tras confirmar la demora. Warhammer Blood Bowl sigue previsto para PC y consolas durante 2027, con su fecha exacta pendiente.

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