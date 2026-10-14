HBO Max presenta ‘Guerra’, el divorcio judicial de Sienna Miller y Dominic West

Guerra presenta su tráiler.

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HBO Max publicó el tráiler oficial de Guerra, el drama legal protagonizado por Sienna Miller y Dominic West. La primera temporada tendrá ocho episodios y seguirá un divorcio que enfrenta a dos de los bufetes más poderosos de Londres. La serie fue creada por George Kay, responsable de Lupin, Hijack y Criminal.

El divorcio que activa la guerra legal

La historia gira alrededor de Morgan Henderson, interpretado por West, y Carla Duval, encarnada por Miller. Él es un exitoso empresario británico del sector tecnológico; ella, una estrella internacional del cine. Cuando deciden separarse, el proceso deja de ser un conflicto privado y pasa a manos de dos firmas rivales dispuestas a utilizar todos sus recursos para ganar.

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Morgan queda representado por uno de los prestigiosos despachos involucrados, mientras Carla recurre al otro. Los nombres que dominan el caso son Cathcarts & Sons y Taylor & Byrne, dos bufetes londinenses cuyos abogados convierten el divorcio en una batalla de estrategias judiciales.

El conflicto matrimonial funciona como punto de partida para seguir el trabajo de los abogados, las maniobras de cada equipo y las consecuencias que el expediente genera dentro de las firmas. A medida que el caso avanza, las relaciones personales y profesionales de quienes participan también quedan bajo presión.

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La tensión central surge del contraste entre la ruptura de una pareja famosa y el modo en que sus representantes transforman el proceso en una competencia entre despachos. El escándalo deja así de pertenecer únicamente a Morgan y Carla: cada decisión repercute entre socios, abogados y personas cercanas a las dos partes.

Una antología creada por George Kay

Guerra fue planteada como una serie antológica. Eso significa que cada temporada contará un caso independiente y podrá cambiar de personajes y elenco, una estructura comparable con producciones como True Detective y Bronca. La primera entrega está dedicada al divorcio de Morgan Henderson y Carla Duval.

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La producción ya fue renovada para una segunda temporada. El dato implica que el drama podrá continuar con otro conflicto legal una vez concluido el enfrentamiento entre Cathcarts & Sons y Taylor & Byrne, aunque todavía no se detallaron el próximo caso ni sus protagonistas.

Kay llega al proyecto después de crear series centradas en estructuras narrativas muy diferentes. Lupin sigue al ladrón Assane Diop, mientras Hijack desarrolla su historia alrededor del secuestro de un avión. En Guerra, el foco cambia hacia los tribunales, los bufetes y las negociaciones que rodean un divorcio de alto perfil.

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El formato permite que la primera temporada cierre su caso principal dentro de ocho episodios. Al mismo tiempo, la renovación mantiene el título y la propuesta legal, pero abre la puerta a que la siguiente entrega trabaje con otra disputa y un reparto diferente.

Guerra (Captura de tráiler oficial)

El reparto y el estreno en SkyShowtime

Junto a Miller y West, el elenco incluye a Phoebe Fox, James McArdle, Pip Torrens, Nina Sosanya, Archie Renaux, Nick Mohammed, Celia Imrie, Shaheen Jafargholi, Akiya Henry, Honor Swinton Byrne y Miles Jupp. Sus personajes estarán vinculados con los dos despachos y con el proceso de divorcio que organiza la temporada.

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La serie es una producción de Sky Atlantic. HBO y Sky participaron en la presentación de su primer avance, mientras que su distribución cambia según el territorio. En Estados Unidos fue emitida a través de HBO Max después de debutar el 1 de octubre; en Europa llegará meses más tarde mediante SkyShowtime.

La primera temporada llegará con sus ocho capítulos y con una recepción crítica previa: alcanzó un 87 % de aprobación en Rotten Tomatoes.

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