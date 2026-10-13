Disney da otra oportunidad a ‘Artemis Fowl’ con una serie animada

Artemis Fowl

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Disney confirmó durante la New York Comic Con 2026 una nueva adaptación de Artemis Fowl: será una serie animada destinada a Disney+ y Disney Channel. El anuncio llegó durante el panel por los 25 años de la saga creada por Eoin Colfer, quien participará como productor ejecutivo. El proyecto ya recibió luz verde, aunque todavía no tiene fecha de estreno.

Un protagonista criminal vuelve a sus orígenes

La serie partirá de la historia presentada en la primera novela. Artemis Fowl es un niño de 13 años, heredero de una dinastía criminal, que destaca por su inteligencia, su capacidad para manipular a otros y una moral alejada de la del héroe juvenil tradicional.

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Cuando descubre la existencia de una civilización subterránea de hadas armadas y tecnológicamente avanzadas, Artemis prepara un plan para capturar a una de ellas y robar su oro. Su objetivo es conseguir los recursos necesarios para ayudar a su madre enferma, recuperar la fortuna familiar y proteger a los Fowl de sus enemigos.

Ese punto de partida combina fantasía, ciencia ficción, espionaje, humor y drama familiar. También permite que el protagonista comience como el antagonista de su propia historia y cambie a lo largo de los libros, en lugar de ocupar desde el inicio el lugar de un héroe convencional.

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Colfer publicó la primera novela en 2001 y escribió ocho entregas principales. La serie animada tendrá así una historia completa como base y más espacio que una película para desarrollar a las criaturas, las jerarquías y la tecnología de la sociedad subterránea. El formato episódico también puede dedicar más tiempo al contraste entre Artemis, convencido de que puede controlar cualquier situación, y unas hadas capaces de responder con recursos muy superiores a los humanos.

El fracaso de la película de 2020

Disney ya había intentado llevar Artemis Fowl a la pantalla con una película de acción real dirigida por Kenneth Branagh. El largometraje estaba planeado inicialmente para los cines, pero la pandemia cambió su lanzamiento y terminó estrenándose directamente en Disney+ durante 2020.

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El reparto estuvo encabezado por Ferdia Shaw como Artemis, acompañado por Lara McDonnell, Josh Gad, Judi Dench, Colin Farrell y Nonso Anozie. Pese a esos nombres, la adaptación recibió fuertes críticas y generó rechazo entre numerosos lectores por los cambios introducidos respecto de las novelas.

Una de las modificaciones principales estuvo en la personalidad de Artemis. La película redujo su faceta de cerebro criminal y lo acercó a un protagonista juvenil heroico. También cambió la historia de su padre, mezcló elementos de las dos primeras novelas e incorporó un objeto mágico llamado Aculos, inexistente en el material original.

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Esas decisiones alteraron el conflicto central de los libros: el choque entre un niño arrogante, calculador y peligroso y una sociedad de hadas que se niega a convertirse en víctima de sus planes. La nueva adaptación buscará recuperar esa identidad y empezar otra vez sin continuar la historia ni el enfoque del largometraje.

Artemis Fowl

Eoin Colfer trabajará con veteranos de Disney

Colfer tendrá una participación directa como productor ejecutivo. El escritor dijo estar orgulloso y encantado de integrarse al equipo, y expresó su confianza en los responsables de trasladar a la animación el mundo de las hadas. Su presencia no determina cuánto se modificará el material, pero lo coloca dentro del proceso creativo desde el inicio.

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El equipo incluye a Ben Juwono, vinculado con Moon Girl y Devil Dinosaur y Big Hero 6: La serie, y a Colleen Evanson, quien trabajó en la nueva Patoaventuras y en Monstruos a la obra. Ambos cuentan con experiencia en producciones animadas de Disney dirigidas al público infantil y familiar.

Ayo Davis, presidenta de Disney Kids & Family, explicó que la intención es presentar la saga a una nueva generación sin dejar de lado a quienes crecieron con los libros. Ese objetivo plantea una tensión concreta: hacer accesible la historia para espectadores jóvenes sin eliminar la faceta incómoda y criminal que distingue al protagonista.

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La animación permitirá representar la magia, las criaturas mitológicas, los escenarios subterráneos y la tecnología de las hadas sin las mismas restricciones visuales de una producción de acción real. Disney ya difundió el primer póster de la serie, pero aún no informó cuántos episodios tendrá, qué parte de los libros adaptará, quiénes formarán el elenco de voces ni cuándo llegará a Disney+ y Disney Channel.