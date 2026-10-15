REVIEW | Total War: Shogun 2 Complete Edition - Cumple, pero no innova

Total War: Shogun 2 Complete Edition

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En la actualidad, donde el género de la gran estrategia se mueve entre la saturación de sistemas y la repetición de fórmulas, el regreso de uno de los títulos más aclamados de la saga Total War representa un acontecimiento digno de celebración, ¿no? Supongo que depende del prisma con que se vea. Total War: Shogun 2 llegó originalmente en 2011 y se consolidó de inmediato como el pináculo de la evolución de la saga de Creative Assembly. Entonces, reeditar un clásico en pleno 2026 implica no sólo apelar a la nostalgia, sino tratar a la obra con especial cuidado, algo que Total War: Shogun 2 Complete Edition hace, pero a medias.

Para quien no esté al tanto de qué va la cosa, el juego nos sitúa en el convulso periodo Sengoku del Japón del siglo XVI, una época definida por el colapso de la autoridad central del Shogunato Ashikaga y la encarnizada lucha de poder entre clanes rivales. Como jugadores, podemos asumir el liderazgo de una de las grandes familias y largarnos al dominio territorial a fin de asegurar los recursos económicos necesarios para formar un ejército de samuráis, ninjas, caballería y hasta cañones provenientes de la vieja Europa y marchar hacia Kioto para reclamar el título de Shogun. La atmósfera histórica está reconstruida con un cuidado meticuloso, integrando el folklore, la filosofía militar y una estética tradicional nipona en una narrativa emergente donde cada decisión política o militar puede definir el destino del clan.

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Total War: Shogun 2 Complete Edition

El bucle jugable, tanto en la versión original como en Shogun 2 Complete Edition, se divide en dos capas que se complementan de manera orgánica. Por un lado, tenemos el mapa de campaña donde gestionamos la economía de las provincias, la diplomacia, la investigación de nuevas tecnologías, el espionaje y la religión. Por el otro, cuando las palabras sobran y las armas toman el protagonismo, la acción se traslada a un campo de batalla en tiempo real a gran escala, donde podemos comandar -literalmente- a miles de tropas. Esta dualidad exige al jugador dominar tanto la visión estratégica a largo plazo como la toma de decisiones relámpago en el campo de batalla, ofreciendo una curva de aprendizaje muy exigente para quien no esté familiarizado con el género.

Dicho esto, toca responder a una pregunta clave: ¿qué tiene de diferente Total War: Shogun 2 Complete Edition respecto a la versión original? A partir de acá, es cuando comenzamos a movernos por un terreno pantanoso, pero ya llegaré a eso. Para empezar, las mejoras visuales y técnicas saltan a la vista desde el primer minuto. La posibilidad de jugar con resoluciones 1440p y 4K nativas otorgan a los mapas y unidades un nivel de detalle increíble. La actualización en las texturas, la iluminación y el sombreado revitalizan los maravillosos paisajes japoneses. Asimismo, la inclusión de un filtro cinematográfico de inspiración ukiyo-e resalta la belleza plástica de la época, logrando que el título se sienta visualmente integrado en los estándares actuales, sin perder su identidad artística original.

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Total War: Shogun 2 Complete Edition

Otro de los puntos fuertes de esta entrega es que incluye todas las expansiones de campaña destacando la modernización bélica de la era Meiji en La Caída de los Samurái y los orígenes del guerrero feudal en El Nacimiento de los Samurái. Con esto, el juego ofrece una abrumadora variedad de escenarios, unidades y campos de batalla en los que poner a prueba nuestra capacidad estratégica. A esto se suman decenas de facciones menores que no estaban presentes en la versión original, lo que nos permite abordar la campaña desde nuevos lugares, con condicionantes socioeconómicos radicalmente diferentes, elevando la rejugabilidad a niveles prácticamente infinitos. El tema es que junto a estas novedades, regresan viejos vicios.

En El libro de los Cinco Anillos, Miyamoto Musashi escribió que ‘el camino de la estrategia es el camino de la naturaleza’. En este contexto, la inteligencia artificial y la forma en que se comportan los enemigos, plantean situaciones donde el más mínimo detalle importa. Me refiero a que las unidades tienen fortalezas, debilidades y habilidades únicas que se deben aprovechar tácticamente en la batalla. Sin embargo, es en este apartado donde Shogun 2 Complete Edition deja en evidencia las mismas costuras que la versión original. Si bien el comportamiento de las tropas en el mapa táctico es competente, en el mapa de campaña la IA incurre con frecuencia en patrones de conducta extraños o inconsistencias a nivel diplomático. Esto denota una falta de revisión, porque es realmente ilógico que un aparente aliado rompa un acuerdo comercial o se meta en una guerra suicida sin motivo alguno.

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Total War: Shogun 2 Complete Edition

En cuanto a la interfaz y la accesibilidad, el trabajo realizado es apreciable pero no del todo ambicioso. El escalado de la interfaz corrige uno de los problemas más molestos de la versión original en monitores modernos y ahora sí se pueden leer todos los menús y textos con total claridad. No obstante, se nota una cierta precariedad en los menúes de gestión en el mapa del mundo que impiden un acceso más ágil a las ciudades para ver en qué estado se encuentran y poder tomar acciones correctivas con mayor facilidad. Y si bien es cierto que el juego cuenta con tutoriales que cubren prácticamente todos los tópicos de la propuesta, la estructura resulta poco clara. Entonces, dada la enorme cantidad de mecánicas que entran en juego, lo más probable es que un recién llegado se sienta completamente perdido dada esta falta de claridad.

A nivel sonoro y de localización, Shogun 2 Complete Edition pega un salto de calidad notable, particularmente gracias a la inclusión de nuevos doblajes. Ahora es posible jugar toda la campaña con idioma en japonés, tanto para los diálogos de las tropas y los líderes. Es un detalle que contribuye enormemente a la inmersión histórica. Hay un encanto particular en escuchar las voces de mando y las arengas previas al combate en la lengua autóctona, lo que -en cierto modo- favorece a esta remasterización.

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Total War: Shogun 2 Complete Edition

No obstante, cabe destacar que con la llegada de la Complete Edition, la versión original desapareció y ya no puede comprarse. Esto tiene sus ‘pros’ y sus ‘contras’, ya que si bien los interesados en sumergirse a este universo podrán disfrutar de la obra en las mejores condiciones posibles, la transición técnica dejó fuera un factor clave para ‘construir comunidad’: los mods. La remasterización ya no cuenta con soporte para el Steam Workshop, por lo que una parte sustancial del trabajo creado por los usuarios a lo largo de los últimos años quedó inoperativo. De todos modos, nobleza obliga el reconocer que ahora las herramientas de modding están incluidas de forma nativa, pero la ruptura con los contenidos previamente creados se traduce como un trago amargo.

Más allá de estas cuestiones, la base del juego está, sólo que se nota la falta de cuidado y pulido. Parece como si el equipo de Creative Assembly y MATABOO hubieran hecho las cosas un poco a las apuradas y sin traer apenas novedades a la mesa. Cierto es que se añadieron unas cinemáticas bastante simpáticas que nos permiten ver los intentos de asesinato a los líderes rivales. También el esquema de controles renovado facilita la movilidad y posicionamiento de los ejércitos, además de que el apartado visual y sonoro -en su conjunto- elevan algunos aspectos de un título que ya de por sí era excelente.

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Total War: Shogun 2 Complete Edition

En mi experiencia particular, no tuve prácticamente problemas de rendimiento. El juego va fino como una katana recién afilada, aunque en ocasiones el consumo de recursos del PC se dispara considerablemente y las caídas de frames no se hacen esperar. Esto es algo que -en lo personal- no sufrí demasiado, como ya dije. Lo que antes podía derivar en tirones molestos cuando se juntaban miles de samuráis en pantalla, ahora se mueve con total fluidez. Además, es de agradecer el lavado de cara en los tiempos de carga ya que aquí se le dice adiós a la espera entre que terminaba el turno y pasábamos al campo de batalla. Gracias a esto, el juego tiene un ritmo mucho más dinámico.

Total War: Shogun 2 Complete Edition demuestra que los verdaderos clásicos no envejecen, solo necesitan una excusa para volver a brillar. Pero también es la prueba fehaciente de que las obras de culto necesitan de un mayor cuidado. La IA sigue mostrando los mismos comportamientos de antaño, y la falta de claridad en los tutoriales puede devenir en una curva de aprendizaje excesivamente empinada para quien quiera meterse en la saga. Como dijo un amigo ‘con este tipo de juegos se cumple, no se innova’, y es verdad, aunque siento que es una oportunidad que se pudo aprovechar mejor. Pese a ello, sigue siendo muy bueno, aunque en lo personal considero que queda un escalón más abajo que la versión original. Tal vez sea la nostalgia, o quizá me volví más exigente, quién sabe. Sea como sea, siempre nos quedará Kioto.

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7 Siempre quedará Kioto Total War: Shogun 2 Complete Edition ofrece la posibilidad de regresar a un clásico con un apartado gráfico renovado y mejoras generales en su calidad de vida, aunque arrastrando los mismos problemas de antaño. Revisado en PC Plataformas: PC