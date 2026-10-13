REVIEW | Castlevania: Belmont’s Curse - Rose debuta con un clásico en todo sentido

Castlevania: Belmont's Curse, de Evil Empire.

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Hay un momento en Castlevania: Belmont’s Curse en el que, entre el ruido de una pelea y la penumbra de algún pasillo de París, aparecen un par de notas de un tema que cualquiera que haya pasado horas frente a un Castlevania reconoce al instante. Ahí, sin aviso, es inevitable ponerse en modo fan. Y en buena medida eso resume lo que hace bien el nuevo juego de Konami: respeta lo clásico, lo usa con cuidado y lo pone al servicio de un metroidvania que se disfruta mucho, aunque pida bastante paciencia.

Esta vez controlamos a Rose, hija de Trevor Belmont y Sypha Belnades, la pareja de Castlevania III: Dracula’s Curse que buena parte del público conoció gracias a la serie animada de Netflix. La historia retoma después de aquella aventura y arranca con un dato pesado: Sypha murió cuando nació Rose, y ella carga con esa culpa. Es un detalle que le da personalidad al personaje, aunque lo cierto es que Rose va a pasar mucho más tiempo callada, pegando, explorando, ganando o muriendo que hablando de lo que siente. Y al final del día, eso es lo que importa: es un juego de avanzar y matar bichos.

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La premisa es casi una excusa: París está en peligro, infestada de monstruos, y alguien tiene que ir a ponerle el pecho. Simple, directa y sin demasiadas vueltas. Acá la estrella es el gameplay, y el juego lo sabe.

Castlevania: Belmont's Curse, de Evil Empire.

Castlevania: Belmont’s Curse es un metroidvania de los de siempre. Recorremos un mapa que se abre en todas direcciones, abrimos atajos, volvemos a zonas que antes eran inaccesibles y avanzamos en la historia a medida que ganamos habilidades nuevas. No hay equipamiento para coleccionar ni monedas que caen de los enemigos, algo que puede sorprender a quien venga de otras entregas de la saga, pero que le da al juego un foco muy claro en la exploración y el combate. Menos menús, más castillo. O más vania, porque también hay mucho del juego que no pasa en castillos.

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Rose pelea con una espada corta, con la que pelea contra esqueletos, zombies, bichos y hombre lobo. En PlayStation 5 podemos usar el bontón círculo para deslizarnos en cualquier dirección y esquivar golpes, con un par de frames de invulnerabilidad que salvan más de una vida. Pero su gracia está en otro lado. Como también es hija de Sypha, a la fuerza bruta de su padre le suma la magia de su madre: puede lanzar hechizos con las cartas de tarot que heredó, lo que arma una especie de build híbrido entre el cuerpo a cuerpo y la magia. Alternar entre armas y cartas en medio de una pelea es de lo más divertido del juego.

Castlevania: Belmont's Curse, de Evil Empire.

El mazo es el corazón de la progresión. Al principio está incompleto, y a medida que avanzamos y derrotamos jefes las cartas recuperan su forma y nos dan nuevas habilidades, las Arcanas, que podemos equipar, rotar y mejorar. Muchas de ellas, además, abren caminos nuevos en el mapa, así que cada jefe vencido se siente como una llave. Hay un detalle muy lindo: los jefes derrotados quedan atrapados dentro de las cartas y nos hablan desde ahí. Cada carta, encima, trae sus propias misiones y puzles, una capa extra de desafíos por fuera del combate.

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Una de las primeras habilidades que desbloqueamos es, como no podía ser de otra manera en un Castlevania, un látigo. Sirve para columpiarnos, engancharnos de anclajes y plataformas y, lo mejor de todo, agarrarnos de los enemigos para acercarnos y pelear en el aire. En Castlevania: Belmont’s Curse la movilidad es todo, y los escenarios están llenos de trampas y mecanismos pensados para aprovecharla. Encadenar saltos con el látigo de una zona a otra es de los momentos más emocionantes del juego.

Castlevania: Belmont's Curse, de Evil Empire.

El problema es que Rose es lenta. Sus movimientos tienen un peso que obliga a jugar de forma calculada, y el balanceo en los ganchos a veces se siente un poco lento, sin el flow que vimos en plataformeros actuales. Quien busque un plataformeo bien dinámico, en la línea de Celeste, Hollow Knight o Guacamelee, se va a encontrar con algo bastante más tosco. Esto se nota sobre todo en el combate: si te ponés codicioso con los golpes, los jefes te van a dar para que tengas. Incluso los enemigos comunes aguantan más que en entregas anteriores, y es normal comerse daño seguido.

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Los jefes son especialmente castigadores al principio, pero ahí aparece la parte más satisfactoria del juego: encontrar el arma o la Arcana indicada y la estrategia correcta hace que una pelea imposible se vuelva manejable. Es la sensación de los Castlevania viejos, la de aprender patrones a fuerza de morir.

No hay selector de dificultad clásico, pero se puede personalizar el desafío ajustando el daño y la cantidad de pociones. Y si algo no sale, siempre está la opción de subir de nivel y volver más fuerte. Old school, pero con red.

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Castlevania: Belmont's Curse, de Evil Empire.

En lo visual, el juego es competente y muy lindo. Se siente como un Castlevania clásico, con fondos de París y del castillo llenos de detalle, y las cámaras cinemáticas que se acercan o se alejan para mostrar el escenario, o para enfocar a los personajes durante un diálogo, le suman muchísimo a la presentación. Eso sí, el estilo visual y el ritmo de la acción recuerdan más a algunas producciones indie occidentales recientes que a los Castlevania de siempre, y eso puede dividir a los fans según el gusto de cada uno.

La música toma un camino distinto: es mucho más ambiental que en entregas anteriores y suena más abajo en la mezcla, acompañando más que protagonizando. Por eso mismo, cuando aparecen esas notas conocidas, el golpe de nostalgia pega el doble.

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Castlevania: Belmont’s Curse dura entre 20 y 25 horas en promedio, una duración justa para un metroidvania de este estilo, con bastante para explorar entre las misiones de las cartas y los rincones del mapa. Es un regreso que respeta la saga, que entiende qué hace divertido recorrer un castillo y que se anima a sumar ideas propias con el mazo de tarot. Su lentitud no va a ser para todos, pero quien acepte jugarlo con calma va a encontrar un Castlevania que vale mucho la pena.

8 Gran regreso Castlevania: Belmont's Curse recupera la esencia del metroidvania clásico con una exploración que engancha y un sistema de cartas con identidad propia, aunque su movimiento lento y tosco pide más paciencia que reflejos. Revisado en PlayStation 5 Plataformas: PC Nintendo Switch PlayStation 5 Xbox Series S Xbox Series X