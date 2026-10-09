Netflix prepara una precuela de ‘Bridgerton’ sobre Lady Violet y Edmund

La nueva miniserie de Bridgerton está basada en una novela centrada en Lady Violet. (Captura de video)

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Netflix dio luz verde a una nueva serie limitada de Bridgerton, centrada en la juventud de Lady Violet y su relación con Edmund Bridgerton, su futuro esposo. La producción todavía no tiene título, elenco ni fecha de estreno confirmados y estará a cargo de Shondaland, con Shonda Rhimes y Nicholas Nardini como responsables creativos.

Una historia anterior a Bridgerton

La precuela transcurrirá años antes de los acontecimientos de la serie principal. Su eje será el romance entre una joven Violet y Edmund, quien más adelante se convertiría en vizconde y padre de los ocho hermanos Bridgerton.

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En la producción principal, Violet es interpretada por Ruth Gemmell. El personaje aparece como la matriarca viuda de la familia y acompaña a sus hijos durante sus respectivos ingresos al mercado matrimonial. La nueva ficción permitirá mostrar una etapa previa de su vida, antes de que ocupara ese lugar dentro de la familia.

La historia cuenta con una referencia literaria directa: Violet in Bloom, novela corta escrita por Julia Quinn sobre la relación de Violet y Edmund. Este material diferencia al proyecto de Queen Charlotte: A Bridgerton Story, que desarrolló una trama original a partir de personajes presentes en los libros de Quinn.

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Netflix todavía no informó quiénes interpretarán las versiones jóvenes de Violet y Edmund. Tampoco detalló la cantidad de episodios ni anunció cuándo comenzará el rodaje. Su formato será el de una serie limitada, es decir, una producción concebida para narrar una historia cerrada en una sola entrega.

El regreso de Shonda Rhimes al guion

Rhimes escribirá la serie, será productora ejecutiva y compartirá el puesto de showrunner con Nardini. El término identifica a quienes supervisan las decisiones creativas y la producción cotidiana de una ficción televisiva.

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El proyecto marcará el regreso de Rhimes como guionista de una serie desde Queen Charlotte: A Bridgerton Story, estrenada en 2023. En esa producción escribió la mayoría de los episodios. Nardini firmó uno de ellos y colaboró con Rhimes en otro, una experiencia que ahora continuará con la historia de Violet.

Queen Charlotte fue el primer spin-off oficial de Bridgerton. Un spin-off es una producción derivada que toma personajes o elementos de una obra anterior para contar otra historia. Aquella miniserie siguió el matrimonio de Charlotte y el rey George, además de abordar la relación de Lady Danbury con la familia real.

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La ficción de 2023 también presentó versiones jóvenes de Lady Danbury y Violet, lo que abrió la posibilidad de explorar otros acontecimientos anteriores a la serie central. Las conversaciones sobre una nueva precuela comenzaron después de su estreno en mayo de ese año.

La participación de Rhimes conecta ambos proyectos derivados, aunque la nueva serie tendrá como punto de partida un romance que ya había sido narrado por Quinn. Netflix no confirmó cuánto contenido de Violet in Bloom será trasladado a la pantalla ni si la adaptación incorporará tramas originales.

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Bridgerton, temporada 4 (Netflix)

La quinta temporada avanza en paralelo

Mientras prepara la precuela, Netflix mantiene en producción la quinta temporada de Bridgerton, cuyo estreno está previsto para 2027. Los nuevos episodios estarán protagonizados por Francesca Stirling, interpretada por Hannah Dodd, y Michaela Stirling, encarnada por Masali Baduza.

La trama continuará dos años después de la muerte de John Stirling, esposo de Francesca y primo de Michaela. Tras quedar viuda, Francesca decidirá regresar al mercado matrimonial por motivos prácticos. Sus planes cambiarán cuando Michaela vuelva a Londres para ocuparse de los asuntos relacionados con la propiedad de Kilmartin.

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Esta entrega tendrá el primer romance central de Bridgerton protagonizado por una pareja del mismo sexo. La historia toma como base When He Was Wicked, la novela de Julia Quinn dedicada al arco de Francesca.

La adaptación televisiva introdujo un cambio respecto del libro: el personaje equivalente a Michaela es Michael Stirling, un hombre. Para la serie, el papel fue convertido en una mujer y su relación con Francesca será el centro de la temporada prevista para 2027.

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