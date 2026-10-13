Senxin Aleste llegará a consolas con dos versiones y una edición limitada

Senxin Aleste presenta su tráiler.

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M2 anunció que Senxin Aleste llegará a PlayStation 5, PlayStation 4 y Nintendo Switch el 18 de marzo de 2027 en Japón. La adaptación del arcade incluirá dos versiones jugables, contenidos nuevos y tres ediciones comerciales, aunque PS4 recibirá únicamente el formato digital. Por ahora, el estudio no confirmó su distribución en Occidente.

Del arcade a las consolas

Senxin Aleste apareció originalmente en los salones recreativos japoneses el 15 de julio de 2021. El juego funcionaba mediante ALL.Net P-ras MULTI Version 3 (APM3), el sistema de distribución de títulos arcade de Sega que permite instalar y actualizar juegos compatibles en máquinas conectadas a la red.

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Se trata de un shoot ‘em up de desplazamiento vertical: el jugador controla una nave mientras avanza por escenarios llenos de enemigos y proyectiles. La edición para consolas reunirá dos interpretaciones de esa propuesta. La primera será Senxin Aleste Origin, un port fiel de la versión recreativa.

Origin incorporará las herramientas denominadas M2 Gadgets, pensadas para sumar información y funciones de apoyo durante las partidas. También permitirá utilizar el mismo modo de fondo de pantalla disponible en el arcade, una opción destinada a reproducir su presentación dentro de las proporciones de una pantalla doméstica.

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La segunda variante será Senxin Aleste Blade, desarrollada específicamente para este lanzamiento. En lugar de limitarse a trasladar el contenido de 2021, Blade modificará elementos centrales del combate para ofrecer partidas más rápidas y otra forma de enfrentar las oleadas de enemigos.

Una nueva arma y cambios durante la partida

La principal incorporación de Blade será el Blade Missile, un arma capaz de eliminar enemigos y destruir sus proyectiles. Esta mecánica alterará la forma de atravesar las concentraciones de disparos que caracterizan al género, ya que dará al jugador una herramienta ofensiva y defensiva dentro del mismo ataque.

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Blade también permitirá cambiar libremente de personaje en cualquier momento. El juego original obligaba a tomar decisiones más rígidas sobre la nave o piloto elegido, mientras que esta versión dejará adaptar la selección durante la partida. M2 no detalló todavía cuántos personajes estarán disponibles ni si existirán restricciones para realizar esos cambios.

El paquete tendrá además un modo de entrenamiento. Allí será posible seleccionar una fase concreta y el tipo de nave antes de comenzar la práctica. La función estará orientada a repetir secciones complicadas sin tener que recorrer toda la campaña, algo especialmente útil para aprender patrones de disparos o preparar una partida completa en Origin.

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Las novedades se extenderán al apartado sonoro. Sakuoki Kudo, integrante del equipo de sonido de M2, y chibi-tech compondrán canciones nuevas para Blade. A ese material se sumarán temas arreglados por Hirokazu Koshio y la banda sonora original del arcade. En total, los jugadores podrán elegir entre tres opciones musicales.

Las secuencias de apertura y cierre también recibirán voces completas. La interpretación estará a cargo de Hana Takeda, aunque el anuncio no especificó qué personajes doblará ni si habrá más integrantes en el reparto.

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Senxin Aleste

Ediciones, precios y disponibilidad

La edición digital estándar costará 4.950 yenes y estará disponible en las tres consolas anunciadas. PlayStation 5 y Nintendo Switch también tendrán una edición física estándar por 7.480 yenes y una edición limitada en formato físico por 11.880 yenes. M2 todavía no detalló el contenido adicional incluido en ese paquete limitado.

PlayStation 4 será la excepción dentro de la distribución: en esa plataforma Senxin Aleste se venderá exclusivamente mediante descarga digital. El anuncio tampoco menciona versiones para otras consolas o PC.

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M2 acompañó la presentación con un tráiler y habilitó el sitio oficial japonés del proyecto. La fecha del 18 de marzo de 2027 corresponde únicamente a Japón y, hasta el momento, no existe una ventana de lanzamiento ni precios confirmados para Occidente.