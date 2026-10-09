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Anuncian Avatar Kuruk: Wave of Chaos, una nueva serie animada en el universo de Avatar: The Last Airbender

Durante la New York Comic Con 2026, los creadores de Avatar: The Last Airbender anunciaron una nueva serie centrada en el Avatar Kuruk y confirmaron la renovación de Avatar: Seven Havens por dos nuevos libros

Avatar Kuruk: Wave of Chaos (Paramount+)
Avatar Kuruk: Wave of Chaos (Paramount+)
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En el marco de la New York Comic Con 2026 pudimos asistir al panel de Avatar: Los Siete Refugios de Paramount+, donde participaron Michael Dante DiMartino y Bryan Konietzko.

Allí se llevó a cabo el anuncio de Avatar Kuruk: Wave of Chaos, una nueva serie animada original de Paramount+ que se sumará a la icónica franquicia.

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La producción estará a cargo de Avatar Studios y Nickelodeon Animation Studios, con Konietzko como showrunner.

Avatar Kuruk: Wave of Chaos (Paramount+)
Avatar Kuruk: Wave of Chaos (Paramount+)

En el panel se brindaron detalles de la sinopsis: la nueva serie seguirá a Kuruk, un Avatar adolescente que desafía miles de años de tradición al decidir aprender los cuatro elementos mientras recorre el mundo.

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En su aventura deberá mantenerse un paso adelante de su enojado maestro, enfrentarse a piratas revoltosos y lidiar con espíritus caóticos, mientras ayuda a los demás a su propia manera. Durante el panel, los asistentes pudieron ver un primer adelanto exclusivo del personaje y de su mascota, Nikik.

Avatar Kuruk: Wave of Chaos (Paramount+)
Avatar Kuruk: Wave of Chaos (Paramount+)

Por el momento, la serie no tiene fecha de estreno confirmada, y todavía no se revelaron más detalles sobre su lanzamiento en Paramount+.

Mientras tanto Avatar: Los Siete Refugios ya cuenta con sus primeros tres episodios disponibles.

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