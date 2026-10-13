‘BlazBlue: Central Fiction’ llegará a PlayStation 5 con rollback y juego cruzado

BlazBlue: Central Fiction

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Arc System Works anunció una versión nativa de BlazBlue: Central Fiction para PlayStation 5. Esta edición tendrá rollback netcode, juego cruzado con la versión de PC disponible en Steam, cuatro traducciones adicionales (entre ellas español) y nuevas funciones para el modo de entrenamiento. La desarrolladora todavía no comunicó una fecha de lanzamiento.

Mejoras para las partidas en línea

La incorporación más importante para los jugadores competitivos será el rollback netcode. Esta tecnología intenta anticipar las acciones de cada participante y corrige la partida cuando recibe los datos reales, lo que reduce la sensación de retraso provocada por la latencia. Es una solución especialmente relevante en los juegos de lucha, donde unos pocos cuadros pueden definir si un ataque, una defensa o un contraataque se ejecutan a tiempo.

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La versión de PlayStation 5 también permitirá jugar contra usuarios de PC mediante cross-play. El juego cruzado reúne en partidas en línea a personas que utilizan plataformas diferentes, por lo que la medida puede ampliar la cantidad de rivales disponibles y reducir los tiempos de espera. El anuncio menciona específicamente la conexión entre PlayStation 5 y la edición de Steam, pero no confirma compatibilidad cruzada con PlayStation 4 o Nintendo Switch.

Arc System Works no anticipó grandes cambios visuales para esta adaptación. El foco comunicado está en la infraestructura en línea, los nuevos idiomas y las herramientas de práctica. Las funciones concretas que se sumarán al entrenamiento tampoco fueron detalladas, por lo que habrá que esperar información sobre opciones de grabación, configuración del rival u otras ayudas para estudiar combates.

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La incorporación del español forma parte de un paquete de cuatro nuevos idiomas para los textos. Arc System Works no especificó cuáles serán las otras tres traducciones ni aclaró si la actualización llegará al mismo tiempo a todas las versiones existentes.

Trinity Glassfille tendrá un lanzamiento separado

El anuncio de PlayStation 5 llega acompañado por una novedad para las ediciones de PlayStation 4 y PC: Trinity Glassfille se incorporará como personaje descargable. La alquimista, una figura relevante dentro de la historia de la serie, pasará a ser una luchadora controlable y representará la primera incorporación al plantel en casi una década.

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Arc System Works remarcó que el estreno de Trinity será independiente del lanzamiento en PlayStation 5 y de la actualización de idiomas. Esto significa que los tres contenidos no necesariamente estarán disponibles en la misma fecha. Tampoco se informó cuánto costará el personaje, cuándo podrá descargarse o si llegará posteriormente a otras plataformas.

La separación resulta importante para quienes ya poseen el juego. El anuncio garantiza el DLC para PlayStation 4 y PC, mientras que la presencia de Trinity en la nueva versión de PlayStation 5 todavía no fue explicada. Arc System Works prometió compartir más detalles, pero por ahora no precisó si habrá opciones de actualización o transferencia para los propietarios de ediciones anteriores.

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BlazBlue: Central Fiction Special Edition | Desarrollador: Arc System Works | Distribuidores: Arc System Works, Aksys Games, H2 Interactive, Limited Run Games

El recorrido de BlazBlue: Central Fiction

BlazBlue: Central Fiction es la entrega más reciente de la serie principal de lucha 2D. Su primera publicación ocurrió en recreativas japonesas en 2015. Las versiones para PlayStation 3 y PlayStation 4 llegaron en 2016, seguidas por la adaptación para PC en 2017 y la edición de Nintendo Switch en 2019.

El juego funciona como cierre del arco narrativo de sus protagonistas y reúne un plantel amplio, distintos modos de combate y sistemas dirigidos tanto a jugadores casuales como competitivos. Su regreso en hardware actual estará centrado en facilitar las partidas entre plataformas y actualizar funciones que ganaron importancia en el género durante los últimos años.

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La versión de PlayStation 5 será la primera adaptación nueva desde el estreno en Nintendo Switch. Arc System Works aún debe confirmar su fecha, precio, posibles opciones de actualización desde PlayStation 4 y el calendario del DLC de Trinity Glassfille.