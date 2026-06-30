Valve enfrenta crisis de componentes para lanzar Steam Machine y reconoce duras negociaciones

23/06/2026 Imagen de la Steam Machine POLITICA VALVE

Valve ha reconocido públicamente que su esperada Steam Machine, un PC con aspecto de consola, saldrá al mercado con un precio inicial de 1.039 dolares en su versión básica, sin mando e incluyendo 512 GB de almacenamiento. Este precio ha generado controversia entre jugadores y entusiastas de la informática, quienes esperaban una política de precios similar a la de Steam Deck.

Según los responsables de Valve, detrás de este coste hay factores fuera de su control, siendo el incremento y la escasez de componentes electrónicos los principales motivos. La empresa señala que la dificultad no se limita al ámbito económico, ya que los problemas para asegurar materias primas han amenazado la continuidad y capacidad de producción de Steam Machine desde las fases iniciales del proyecto.

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Negociaciones complicadas y dificultades en la cadena de suministro

Pierre-Loup Griffais, desarrollador en Valve, ha explicado que en el último año las gestiones para adquirir componentes esenciales, como la memoria RAM o los discos SSD, se han complicado de manera considerable. Los componentes que hace uno o dos años eran de fácil acceso ahora requieren negociaciones difíciles para conseguir unas pocas unidades, comentó Griffais. Esta situación refleja el marcado cambio en la oferta y demanda mundial de semiconductores y memoria, sectores afectados por una crisis global desde 2020. Valve señala que, incluso habiéndose anticipado a las dificultades, vieron cómo la obtención de piezas se convirtió en un proceso de espera desigual, en donde incluso grandes empresas como la suya sufren para recibir suministros clave.

La escasez ha obligado a Valve a negociar directamente con proveedores en condiciones poco favorables. Aunque han conseguido asegurar suficientes componentes para el lanzamiento de Steam Machine, admiten que la mayoría de la industria empezó a notar el problema hace unos seis meses, mientras que ellos ya enfrentaban estas barreras un año atrás. Los ingenieros describen la situación como extraña, y señalan que otras compañías también compiten ferozmente por las pocas existencias disponibles, lo que eleva artificialmente los precios y complica cualquier previsión a corto plazo para reducir el coste del hardware.

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El costo de la memoria y un futuro incierto para los consumidores

Valve identifica el aumento sostenido de los precios de la memoria RAM y los discos duros SSD como uno de los puntos críticos. Según Yazan Aldehayyat, otro ingeniero del proyecto Steam Machine, la compañía asegura que no tiene intención de mantener un elevado margen de beneficio sobre el producto. Está pensado para ser un puente entre las personas y sus juegos, no algo que quieran vender con otros fines, afirma. Sin embargo, Aldehayyat reconoce que, por ahora, la situación de mercado marca la pauta, lo que hace difícil predecir el futuro y no ofrece un horizonte claro para una eventual reducción de precios.

Esta situación afecta directamente al público general. Familias, jóvenes jugadores y quienes ven en Steam Machine una oportunidad de acceso a la experiencia de PC suelen planificar sus compras basándose en el precio base anunciado. La barrera de más de 1.000 dolares para la opción más básica significa que muchos consumidores no podrán acceder al producto por razones económicas. Valve afirma que le gustaría ofrecer el hardware a un precio más accesible, aunque reconoce que las circunstancias del mercado limitan sus opciones. No quiero prometer a la gente que estará disponible pronto. No diría que sea algo que vaya a resolverse próximamente.

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(X: valvesoftware)

Patrones de la industria y contradicciones del sector tecnológico

Valve destaca que este problema no es exclusivo de su empresa, sino que afecta a toda la industria tecnológica. El caso reciente de Micron, uno de los principales fabricantes de memorias, es un ejemplo: la empresa ha firmado contratos de larga duración para mantener el coste de la RAM alto al menos hasta 2030. Este efecto dominó repercute en firmas grandes y pequeñas y, en última instancia, en los usuarios finales. Paradójicamente, mientras la demanda de dispositivos de alto rendimiento sigue creciendo, la capacidad de producción y acceso a componentes disminuye o se mantiene sin cambios.

Esta situación genera un círculo vicioso para empresas como Valve, que buscan expandir su mercado con dispositivos innovadores, pero quedan limitadas por el aumento de los costes de producción. Griffais y Aldehayyat explican que la estrategia de subsidiar el hardware, que aplicaron en su momento con Steam Deck, ahora no es posible. Esto deja a los consumidores en una situación incierta: esperar a que el mercado se estabilice o asumir que la tecnología de última generación exigirá una inversión considerable, al menos durante los próximos años.

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