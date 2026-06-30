PlayStation insiste en juegos de servicio tras caídas históricas y múltiples cancelaciones

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El presidente y director ejecutivo de Sony Interactive Entertainment, Hideaki Nishino, afirmó en una reciente entrevista que la compañía mantiene su compromiso con el modelo de juegos como servicio, a pesar de los desafíos enfrentados. El retiro reciente del videojuego Concord y la cancelación de proyectos como el multijugador de The Last of Us, junto con otros títulos destacados, no han debilitado la determinación de Sony de seguir buscando fórmulas sostenibles en un mercado cada vez más saturado y exigente.

Fracaso de Concord y dificultades en la estrategia de juegos como servicio

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El intento de Sony por enfocarse en el modelo de juegos como servicio sufrió uno de sus mayores contratiempos con Concord. Este título, lanzado para PlayStation 5 y PC, fue retirado del mercado apenas dos semanas después de su lanzamiento debido a la falta de interés de los jugadores y cifras de ventas muy bajas. Como consecuencia inmediata, Firewalk Studios, el equipo encargado del desarrollo de Concord, cerró sus puertas.

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El impacto de Concord no es un hecho aislado; en los últimos años, la estrategia de Sony se ha visto afectada por múltiples obstáculos. Entre los proyectos cancelados se incluyen el cooperativo de London Studio, anulado antes del cierre del estudio en 2024; el esperado multijugador de The Last of Us de Naughty Dog en 2023; y títulos multijugador en desarrollo por Bend Studio, Firesprite (relacionado con la franquicia Twisted Metal) y Bluepoint Games, que trabajaba en un God of War cooperativo. Ninguno de estos proyectos llegó a concretarse, lo que ha generado incertidumbre y preocupación tanto en la industria como entre los seguidores de PlayStation, quienes en general han manifestado descontento ante la abundancia de juegos bajo el modelo de servicio en línea.

La perspectiva de Hideaki Nishino y una visión a largo plazo

A pesar de estos reveses, Hideaki Nishino reafirmó en una entrevista con Famitsu que el compromiso de Sony Interactive Entertainment sigue vigente. Reconoció que este género es relativamente reciente y experimental, lo que implica asumir riesgos y aceptar posibles errores en la búsqueda de un modelo sólido. Según Nishino, el objetivo es dinamizar el mercado global tanto con títulos propios como de terceros.

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Nishino destacó que el éxito depende de mantener el interés de las comunidades mediante actualizaciones constantes y la evolución de los títulos. En lugar de limitarse tras la serie de cancelaciones, Sony está evaluando también los juegos ya existentes para determinar cómo pueden adaptarse y prolongar su vida útil, buscando sostener la innovación y el interés de los usuarios. La nueva estrategia contempla no solo la publicación de juegos inéditos, sino también la gestión activa de títulos multijugador ya presentes en el mercado, tratando de encontrar mecanismos que reactiven la comunidad y generen ingresos estables a mediano y largo plazo.

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El caso de Marvel Tokon: Fighting Souls y los retos pendientes

Dentro de los próximos lanzamientos, Sony apuesta fuertemente por Marvel Tokon: Fighting Souls, desarrollado en colaboración con Arc System Works. Aunque este juego puede no asociarse de inmediato al modelo de juegos como servicio, incorpora elementos típicos como modos multijugador, pases de temporada y eventos en vivo, en línea con el enfoque que Sony busca fortalecer.

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Este rumbo se enmarca en un contexto de escepticismo por parte de los consumidores, quienes han mostrado cansancio ante las propuestas de juegos de servicio que con frecuencia terminan cerrando poco tiempo después de su lanzamiento. Incluso títulos que parecían tener buena proyección, como Marathon, han tenido problemas para mantener comunidades activas o alcanzar altos números de jugadores simultáneos. El caso de PlayStation no es único y corresponde a una tendencia global dentro de la industria, donde pocas franquicias consiguen consolidarse y mantenerse bajo este modelo.

Para los usuarios, los cambios en la estrategia generan incertidumbre, sobre todo en un panorama donde el costo de acceso a nuevas propuestas es elevado y existe el riesgo de que estas fracasen en poco tiempo, dejando a las comunidades sin soporte y a los jugadores con inversiones de tiempo y dinero en títulos que terminan abandonados. Las cancelaciones y cierres de estudios han impactado a cientos de trabajadores de la industria y han planteado dudas sobre la sostenibilidad del modelo, agravadas por la discrepancia entre los anuncios de Sony y la realidad en sus catálogos.

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Aunque Nishino sostiene que el género aún tiene potencial, las cifras recientes y el cierre de varios estudios reflejan señales contradictorias sobre la viabilidad de los juegos como servicio para la compañía.