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Genshin Impact Luna VIII presenta el Frost Moon, Sandrone y el festival de cine Fontinalia

La nueva actualización abre la exploración lunar y presenta a Sandrone como personaje clave

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En esta actualización, los jugadores se reencontrarán con Sandrone, quien regresa inesperadamente tras sacrificarse en la feroz batalla de Nod-Krai. Mientras tanto, más allá de los cielos de Teyvat, la Luna Helada estará disponible como una nueva zona permanente, invitando a los jugadores a explorar sus vastos e impresionantes paisajes.

La actualización Luna VIII: Song of the Welkin Moon – Scherzo – Sunny Summer Fontinalia de Genshin Impact llegará a todas las plataformas el 1 de julio, marcando un paso importante para la franquicia con la incorporación del área Frost Moon y la posibilidad de explorar la luna. El inesperado regreso de Sandrone, la Séptima de los Fatui Harbingers, personaje clave que cayó en la batalla de Nod-Krai, será central tanto en la narrativa como en la jugabilidad, introduciendo nuevas mecánicas y reacciones elementales hasta ahora inéditas.

Lanzamiento lunar y regreso de Sandrone

El 1 de julio, millones de usuarios de Genshin Impact tendrán la oportunidad de abandonar el continente principal de Teyvat y abordar una nave espacial para ingresar al área Frost Moon. Este nuevo escenario invita a explorar paisajes desconocidos, como mares luminosos con peligros ocultos, ruinas ancestrales relacionadas con la raza de dragones antiguos y una estación suspendida en el espacio desde la que se podrá contemplar Teyvat en rotación. La superficie lunar estará impregnada de energías arcanas que permitirán manipular la gravedad y desplazarse por terrenos variados, presentando desafíos sin precedentes dentro del juego.

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Paralelamente a este avance espacial, Sandrone regresa tras haberse sacrificado en la batalla contra The Doctor para asegurar la victoria de Columbina y el Traveler. Su resurrección, planteada como un misterio principal, tendrá impacto tanto en la narrativa como en las dinámicas de combate, ya que Sandrone se presenta por primera vez como personaje jugable de cinco estrellas, equipada con una Cryo Claymore y capaz de participar en nuevas reacciones elementales.

El misterio de Sandrone y las nuevas mecánicas de combate

En el ámbito de la jugabilidad, Luna VIII introduce la reacción Stellar-Conduct, un sistema que combina los poderes Cryo y Electro mediante personajes elegidos, generando un Polestar Field en combate. Este campo puede almacenar la energía de ambos elementos y distribuir mejoras a todos los aliados presentes, potenciando el daño Cryo, Electro y Stellar-Conduct, además de reducir la resistencia física de los enemigos. Los personajes existentes con afinidad Cryo y Electro también recibirán habilidades mejoradas dentro de este campo.

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La mecánica será especialmente relevante en el uso de Sandrone. Ella controla a Fagio, un autómata que inflige daño con ataques cargados y acumula Poder de Decodificación. Al alcanzar el límite de disparos, Sandrone debe usar su habilidad elemental para desplazarse y reducir la acumulación, previniendo el sobrecalentamiento del autómata. Su explosión elemental lanza potentes bombardeos, aprovechando el Polestar Field para maximizar el daño de Stellar-Conduct. Estos sistemas permitirán a los jugadores desarrollar estrategias de equipo novedosas, combinando personajes y reacciones que no existían previamente en el juego.

Eventos, personajes y recompensas en Luna VIII

El lanzamiento de Luna VIII trae consigo dos banners de personajes. La primera fase verá el debut de Sandrone, acompañada por la repetición de Citlali, mientras que la segunda mitad traerá de vuelta a Columbina y Raiden Shogun, dos de los personajes más solicitados por la comunidad.

En cuanto a los eventos, destaca el Fontinalia Film Festival, una celebración permanente que permitirá a los jugadores embarcarse en el Wingalet en Fontaine. Allí, personajes como Charlotte y Citlali liderarán las festividades acuáticas de verano. Los usuarios podrán gestionar el acuario del barco, atraer visitantes y recibir a Sandrone y Columbina durante el desarrollo del festival de cine. Al completar el evento, se desbloqueará la posibilidad de sumar gratuitamente a Charlotte al grupo y obtener un atuendo exclusivo para este personaje. Se añade un descuento especial para el traje de Citlali y desafíos adicionales, como un concurso de danza en Natlan, actividades musicales y nuevas cartas para el modo Genius Invokation TCG.

Genshin Impact Luna VIII, miHoYo
Genshin Impact Luna VIII, miHoYo

Impacto en la experiencia de juego y mejoras en la exploración

Luna VIII introduce cambios significativos en la experiencia de exploración. Con la llegada de la luna y el área Frost Moon, el mapa del juego ofrecerá una visualización por capas, permitiendo a los jugadores conocer su nivel exacto en tiempo real, tanto en la superficie lunar como en Teyvat, lo que facilitará la navegación en áreas de varias alturas y estructuras complejas. Además, la zona Wonderland Miliastra recibirá una actualización estética veraniega, junto con trajes temáticos y la posibilidad de obtener recompensas especiales, como un set de cuatro estrellas y Prismatic Crystals, al completar actividades dentro del evento.

La actualización también beneficia a los creadores de contenido en el juego, ampliando las opciones del Editor y añadiendo nuevos elementos ambientales, lo que incrementa las posibilidades de diseño e interacción en los mundos personalizados. Estos ajustes reflejan el interés de miHoYo por mantener la creatividad y la participación de la comunidad, ofreciendo incentivos a quienes se dedican a la creación de escenarios y retos propios.

Los jugadores recurrentes hallarán que el evento de Fontinalia y las nuevas áreas no solo amplían la historia, sino que también brindan acceso equitativo a recompensas estéticas y mecánicas de juego avanzadas, sin el riesgo de quedar apartados por no participar en eventos temporales. El festival, además, será parte permanente del contenido, atendiendo una de las principales peticiones de la comunidad global de Genshin Impact.

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