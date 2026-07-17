Tencent y Square Enix ponen fin a Final Fantasy XIV Mobile en China y cancelan su versión global

Final Fantasy XIV Mobile, de LightSpeed Studios.

El esperado lanzamiento global de Final Fantasy XIV Mobile ha sido cancelado tras la decisión conjunta de Tencent y Square Enix de terminar anticipadamente la versión para China. Los jugadores en este país podrán continuar accediendo al título hasta el 30 de septiembre de 2026, después de lo cual se cerrarán también los servicios de atención y foros. Este movimiento pone fin a las expectativas de los aficionados que seguían el desarrollo global desde el anuncio oficial en noviembre de 2024.

Motivos del cierre: ajustes de mercado y estrategia empresarial

Las compañías anunciaron en un comunicado conjunto que tanto Tencent como Square Enix han decidido rescindir el acuerdo de licencia para Final Fantasy XIV Mobile debido a “ajustes en los negocios y cambios en el mercado“. Estas expresiones reflejan la existencia de nuevas condiciones en la industria de los videojuegos para móviles, posiblemente relacionadas con la saturación del sector, la competencia local y ajuste de rentabilidad. Cabe destacar que la decisión fue tomada, según ambas empresas, de manera amistosa tras un proceso de negociación conjunto.

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Este cierre se produce apenas un año después del lanzamiento inicial en China, donde el juego entró en fase de pruebas (soft launch) en junio de 2025 de la mano del estudio interno de Tencent, LightSpeed Studios-responsable de éxitos previos como PUBG Mobile. Tras meses de especulación y el anuncio en noviembre de 2024, la cancelación definitiva del lanzamiento global se ha realizado pública a mediados de julio de 2026. La visión de replicar el éxito del MMORPG original en la plataforma móvil, tanto en China como en otros mercados, queda así truncada.

Impacto en la comunidad de jugadores

La comunidad china fue parte activa en la construcción del juego, contribuyendo con sugerencias y acompañando el desarrollo de Mobile Eorzea desde el lanzamiento. El comunicado de cierre agradece expresamente a los jugadores que compartieron experiencias y ayudaron a los recién llegados, destacando el papel de la comunidad en la vida del producto. Sin embargo, para quienes invirtieron tiempo y dinero en el título, la noticia representa una pérdida tangible. Desde hoy, las recargas de moneda virtual y registros de nuevos usuarios están suspendidos, reduciendo significativamente las posibilidades de integrar nuevos jugadores y de continuar invirtiendo en el juego.

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El impacto va más allá de China. Muchos jugadores internacionales esperaban un anuncio de disponibilidad global, tras años de éxito del Final Fantasy XIV original en otras plataformas. La cancelación trunca las esperanzas de millones de fans que veían en la versión móvil la oportunidad de ingresar a Eorzea desde cualquier parte del mundo. Las plataformas globales, en particular iOS y Android, quedan así sin uno de los lanzamientos más esperados del sector. Las declaraciones públicas de Square Enix y Tencent piden disculpas a los jugadores afectados e insisten en el agradecimiento a la comunidad que los acompañó durante el breve ciclo de vida del juego.

FOTO DE ARCHIVO: El logo de Square Enix Holdings Co., Ltd. es exhibido en Tokio 2019 en Tokio, Japón, 12 de septiembre del 2019. REUTERS/Issei Kato

Patrones en el mercado y acciones futuras

El proyecto conjunto entre Tencent y Square Enix se remonta a la alianza estratégica de ambas compañías en 2018. El desarrollo de Final Fantasy XIV Mobile, anunciado oficialmente en 2024, representaba la apuesta de ambos gigantes por adaptar franquicias consolidadas al cada vez más competitivo mercado de los videojuegos móviles. El cierre de este producto no es un hecho aislado: en los últimos años, numerosas adaptaciones móviles de títulos masivos han enfrentado retos similares, sufriendo cancelaciones o cierres prematuros. El entorno regulatorio en China, el endurecimiento de políticas sobre videojuegos y la saturación de juegos de rol masivos están entre los factores que pueden haber incidido en la decisión.

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Tras el cierre definitivo el 30 de septiembre de 2026, el procedimiento contemplado será la eliminación de cuentas y datos personales de conformidad con la Ley de Protección de la Información Personal vigente en China. El foro y el soporte oficial concluirán actividades el 15 de octubre de 2026, unos días después de la clausura de los servidores de juego. La atención puesta en el cumplimiento normativo y la privacidad de los datos demuestra la cautela con la que las compañías enfrentan el final, en contraste con la efusividad de los anuncios previos de expansión global.

Mientras tanto, el Final Fantasy XIV original sigue sumando éxitos, con anuncio de nuevos lanzamientos y expansiones en otras plataformas, como su futura llegada a Nintendo Switch 2 y la expansión Evcercold en 2027. No se han anunciado repercusiones inmediatas sobre otras colaboraciones entre Tencent y Square Enix, aunque el precedente podría condicionar futuros desarrollos centrados en el mercado internacional móvil.

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