Square Enix apuesta por nostalgia y modernidad en Final Fantasy Resonance con gráficos HD-2D

Final Fantasy Resonance, de Square Enix

Square Enix y Lancarse han incrementado nuevamente la anticipación en torno a Final Fantasy Resonance. Un segundo tráiler, divulgado tras su presentación en el Nintendo Direct del 9 de junio, revela nuevas facetas del juego: desde su universo y personajes hasta el reconocido arte en pixel art de estilo HD-2D, sumando detalles relevantes sobre sus mecánicas y narrativa. Esta entrega, que marca el regreso de la franquicia al combate por turnos después de más de veinte años, prepara así el camino de cara a su lanzamiento global el 22 de octubre.

Ambientación, tradiciones y protagonistas en Lapis

El tráiler sitúa la historia en Lapis, un mundo caracterizado por la magia de cristales y una tradición rica en héroes. Entre todas sus regiones, Dilmagia destaca como el lugar de origen de Cid, una figura recurrente en la saga, que en esta ocasión se presenta como un título generacional entre los ingenieros más destacados. La capital de la Federación Olderioniana, rodeada de aguas cristalinas y protegida por una dinastía de Guardianes del Agua junto con seres conocidos como Espers, funciona como escenario para diversos conflictos y alianzas.

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El video no solo muestra los paisajes de Lapis con una notable atención al detalle, sino que introduce a nuevos personajes jugables: Lid, Nichol, Veritas de los Cielos y Veritas de las Aguas. Todos ellos tendrán un papel relevante en la historia principal, mientras que la idea de una ciudad defendida por plegarias y magia se integra con el desarrollo narrativo. Este enfoque sigue la tradición de Final Fantasy, donde las estructuras sociales y la protección mágica se combinan en torno al conflicto y la exploración.

La propuesta artística refuerza el atractivo central: escenarios en pixel art con profundidad y efectos de iluminación, similares a los vistos en Octopath Traveler, pero con una identidad más alineada a la serie Final Fantasy. Esta mezcla de elementos clásicos y modernos busca captar tanto a jugadores veteranos como a nuevas audiencias del género JRPG.

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Invocaciones, Espers y relevancia de la música

Otro aspecto destacado es el retorno de las invocaciones o Espers, criaturas míticas como Ifrit, Shiva, Odín y Titán, elementos familiares para los seguidores de la franquicia. Estas entidades no solo mantienen el vínculo con entregas anteriores, sino que también realzan la importancia estratégica en el combate por turnos, participando tanto en la trama principal como en enfrentamientos decisivos.

En esta edición, las animaciones de las invocaciones han sido recreadas en pixel art en alta definición, logrando así una mayor espectacularidad visual y coherencia con las nuevas tecnologías aplicadas en iluminación y sonido. La banda sonora, de acuerdo con lo mostrado en el tráiler, conserva el tono épico y melódico tradicional, aportando intensidad y acompañando emocionalmente cada escena.

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El sistema de visiones y la exploración mediante cristales

Entre las novedades más relevantes destaca el sistema de Visiones: durante la partida, los jugadores podrán recolectar cristales especiales dispersos por los Santuarios de la Luz, ubicados en distintas zonas de Lapis. Estos cristales contienen la esencia de héroes legendarios de la saga Final Fantasy. Al equiparlos, los protagonistas pueden invocar temporalmente a figuras como Cloud, Tidus, Noctis, Lightning, Yitán o Squall para que los asistan en momentos cruciales de combate.

Este componente añade tanto estrategia como un matiz nostálgico, ya que permite experimentar sinergias entre personajes de diferentes generaciones. Además, algunos santuarios permiten forjar armas con materiales poco comunes como el Adamantite, incentivando la exploración y la recolección de recursos en el mundo del juego.

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En términos jugables, la mecánica que permite aturdir enemigos en un solo turno activa la Resonancia, lo que habilita ataques especialmente potentes al sincronizarse con una Visión. Esta función no solo rinde homenaje a las habilidades conjuntas de entregas previas, sino que también introduce nuevas formas de afrontar encuentros y planificar tácticas en combate.

Final Fantasy Resonance, de Square Enix

Recepción, plataformas y expectativas

El anuncio y los primeros avances de Final Fantasy Resonance han sido recibidos de forma positiva tanto por la crítica especializada como por los aficionados. El renovado enfoque en el combate por turnos y el destacado trabajo visual en pixel art HD-2D han generado expectativas respecto a una posible revitalización del género JRPG para consolas de actual generación.

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Square Enix ha confirmado que el título estará disponible el 22 de octubre para Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series y PC. La estrategia de lanzarlo simultáneamente en diversas plataformas busca maximizar su alcance y accesibilidad, siendo conscientes de la lealtad de los seguidores de la saga a lo largo del tiempo.

Para los jugadores habituales, la integración de nuevas mecánicas y la posibilidad de reencontrarse con héroes clásicos representa un incentivo notable. Al mismo tiempo, el uso de recursos como el Adamantite y la exploración de templos prometen desafíos adicionales para quienes disfrutan de la búsqueda de objetos únicos y misiones secundarias.

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En el ámbito técnico, la participación de equipos como Lancarse ofrece consistencia gracias a su experiencia en títulos de rol japoneses, algo observable en la atención puesta en los detalles artísticos y en la construcción del universo que presenta el último tráiler. Aún así, los desarrolladores enfrentan el desafío de equilibrar el homenaje a la tradición con la innovación, para evitar que el título sea visto solo como un producto nostálgico.