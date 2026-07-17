Malditos Nerds

SharpEmu, el emulador de PlayStation 5 que avanza a toda velocidad

En tan solo unos pocos dias, el programa pudo procesar juegos como Astro Bot

Guardar
Demon’s Souls, de Bluepoint Games.
Demon’s Souls, de Bluepoint Games.

En los últimos días, PlayStation ha estado en la boca de todos debido a las varias polémicas en las que se ha visto envuelta la compañía. Con decisiones como dejar de fabricar juegos en formato físico o los llamados “precios dinámicos”, término utilizado para referirse a que los títulos tendrán precios distintos dependiendo el usuario.

Sin embargo, en medio de todo esto, apareció una noticia que sorprendió a la comunidad del gaming: SharpEmu había podido iniciar exitosamente la pantalla de inicio de Demon’s Souls para luego mostrar solo una imagen en negro.

PUBLICIDAD

Dreaming Sarah
Dreaming Sarah

Quizás algunos se estén preguntando: ¿Qué es SharpEmu? Este es un emulador de PlayStation 5, el cual se encuentra en una etapa muy temprana de desarrollo. Su objetivo principal, como ya se mencionó, es poder hacer funcionar los juegos de esta consola en PC, con un enfoque en el sistema operativo Windows.

En tan solo unas pocas semanas, el emulador pasó de poder correr pantallas de inicio a hacer funcionar la totalidad del juego Dreaming Sarah, un plataformero 2D lanzado para varias consolas. Además, logró ejecutar los logos de las empresas de Astro Bot, un exclusivo de PlayStation 5.

PUBLICIDAD

Astro Bot, de Team Asobi.
Astro Bot, de Team Asobi.

El desarrollo de este emulador aún está lejos de terminarse, con varios elementos claves aun restantes en la versión actual, pero eso no significa que el avance del proyecto no esté ocurriendo muy rápido, y es probable que en un futuro -no tan lejano- se puedan ver juegos del calibre de Wolverine funcionando en computadoras gracias a SharpEmu.

Aunque, si lo pensamos un poco, no parece coincidencia que el brutal avance de este emulador haya ocurrido en estas semanas, en las que podría parecer que PlayStation está en una carrera interna para arruinar su reputación lo más rápido posible.

MARVEL Tokon: Fighting Souls, de Arc System Works.
MARVEL Tokon: Fighting Souls, de Arc System Works.

Con la decisión de abandonar el formato físico y la revisión mensual de licencias, todo apunta a que lo que busca la compañía es un futuro donde los títulos no le pertenezcan a la gente y eso les permita buscar la forma de poder pedir dinero constantemente para poder jugarlos. Además de todo esto, recordemos que se ha confirmado que el port para computadoras de Marvel Tokon (juego de Arc System Works pero distribuido por la empresa de Sony) estará bloqueado en más de cien países, dejando a varios sin otro remedio que comprar la versión de PS5.

Reflexionando sobre todo esto, se puede pensar el desarrollo del SharpEmu como un acto de rebeldía frente a PlayStation, en una lucha constante de consumidores contra empresas para preservar los juegos por los que pagaron para ser dueños de sus copias.

Temas Relacionados

PlayStationSharpEmuDemon’s SoulsPlayStation 5PCWindowsDreaming SarahWolverineSonyAstro Botmalditos-nerds-gaminggamingmalditos-nerds

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Nintendo lidera el mercado japonés con Rhythm Paradise Groove superando el medio millón de copias

El ranking semanal de Famitsu refleja la supremacía de Nintendo tanto en juegos como en consolas en Japón.

Nintendo lidera el mercado japonés con Rhythm Paradise Groove superando el medio millón de copias

Milestone adelanta Hot Wheels Infinite Rush y revela detalles clave del mundo abierto

El esperado título de carreras inspirado en los coches de juguete Hot Wheels modifica su lanzamiento global

Milestone adelanta Hot Wheels Infinite Rush y revela detalles clave del mundo abierto

FIFA Heroes sorprende con la llegada de Shrek y su familia en el pase de temporada especial

La FIFA y DreamWorks aprovechan el aniversario de Shrek para crear un evento especial en pleno mundial

FIFA Heroes sorprende con la llegada de Shrek y su familia en el pase de temporada especial

Ryan Hurst abandona rol de Kratos y la serie ‘God of War’ reinicia producción en 2026

El accidente de Ryan Hurst obliga a Sony y Amazon a reiniciar el rodaje de God of War, encareciendo la producción y retrasando los estrenos previstos.

Ryan Hurst abandona rol de Kratos y la serie ‘God of War’ reinicia producción en 2026

Game of Thrones War for Westeros retrasa su lanzamiento a 2027 y revela detalles jugables clave

El videojuego basado en el universo de George R.R. Martin suma retrasos pero profundiza detalles de juego.

Game of Thrones War for Westeros retrasa su lanzamiento a 2027 y revela detalles jugables clave

ANIME

Retrocultura Activa | Demon City Shinjuku: el infierno urbano donde los demonios acechan a plena luz del día

Retrocultura Activa | Demon City Shinjuku: el infierno urbano donde los demonios acechan a plena luz del día

El primer tráiler de ‘Los diarios de la boticaria: La película’ desata expectativas globales

Retrocultura Activa | La Visión de Escaflowne: el anime que mezcló mechas, fantasía y drama con maestría

Chainsaw Man: por qué ver uno de los anime más únicos de los últimos años

Jujutsu Kaisen: por qué ver el anime que le ganó a Demon Slayer y Attack on Titan

PELÍCULAS

Peter Jackson regresa a la dirección con Tintín tras el aplazamiento de 15 años

Peter Jackson regresa a la dirección con Tintín tras el aplazamiento de 15 años

La Resident Evil de Zach Cregger innova en argumento y sorprende con solo 95 minutos de duración

La franquicia ‘Hotel Transylvania’ estrena su quinta entrega con un misterio sobrenatural a resolver

Digger muestra a Tom Cruise como un magnate millonario responsable de catástrofe planetaria

Paramount apuesta fuerte y trae de vuelta a Freddy Krueger con un remake de Pesadilla en Elm Street

SERIES

Ryan Hurst abandona rol de Kratos y la serie ‘God of War’ reinicia producción en 2026

Ryan Hurst abandona rol de Kratos y la serie ‘God of War’ reinicia producción en 2026

Futurama regresa a Disney+ con su temporada 14 y una promesa de aventuras cósmicas inéditas

Crystal Lake revela su primer tráiler con Linda Cardellini como madre del futuro asesino Jason Voorhees

La franquicia de El código Da Vinci se transforma en serie de la mano de Netflix

Guy Ritchie vuelve a Netflix con segunda temporada de Los Caballeros y un reparto de lujo