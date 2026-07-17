SharpEmu, el emulador de PlayStation 5 que avanza a toda velocidad

Demon’s Souls, de Bluepoint Games.

En los últimos días, PlayStation ha estado en la boca de todos debido a las varias polémicas en las que se ha visto envuelta la compañía. Con decisiones como dejar de fabricar juegos en formato físico o los llamados “precios dinámicos”, término utilizado para referirse a que los títulos tendrán precios distintos dependiendo el usuario.

Sin embargo, en medio de todo esto, apareció una noticia que sorprendió a la comunidad del gaming: SharpEmu había podido iniciar exitosamente la pantalla de inicio de Demon’s Souls para luego mostrar solo una imagen en negro.

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Dreaming Sarah

Quizás algunos se estén preguntando: ¿Qué es SharpEmu? Este es un emulador de PlayStation 5, el cual se encuentra en una etapa muy temprana de desarrollo. Su objetivo principal, como ya se mencionó, es poder hacer funcionar los juegos de esta consola en PC, con un enfoque en el sistema operativo Windows.

En tan solo unas pocas semanas, el emulador pasó de poder correr pantallas de inicio a hacer funcionar la totalidad del juego Dreaming Sarah, un plataformero 2D lanzado para varias consolas. Además, logró ejecutar los logos de las empresas de Astro Bot, un exclusivo de PlayStation 5.

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Astro Bot, de Team Asobi.

El desarrollo de este emulador aún está lejos de terminarse, con varios elementos claves aun restantes en la versión actual, pero eso no significa que el avance del proyecto no esté ocurriendo muy rápido, y es probable que en un futuro -no tan lejano- se puedan ver juegos del calibre de Wolverine funcionando en computadoras gracias a SharpEmu.

Aunque, si lo pensamos un poco, no parece coincidencia que el brutal avance de este emulador haya ocurrido en estas semanas, en las que podría parecer que PlayStation está en una carrera interna para arruinar su reputación lo más rápido posible.

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MARVEL Tokon: Fighting Souls, de Arc System Works.

Con la decisión de abandonar el formato físico y la revisión mensual de licencias, todo apunta a que lo que busca la compañía es un futuro donde los títulos no le pertenezcan a la gente y eso les permita buscar la forma de poder pedir dinero constantemente para poder jugarlos. Además de todo esto, recordemos que se ha confirmado que el port para computadoras de Marvel Tokon (juego de Arc System Works pero distribuido por la empresa de Sony) estará bloqueado en más de cien países, dejando a varios sin otro remedio que comprar la versión de PS5.

Reflexionando sobre todo esto, se puede pensar el desarrollo del SharpEmu como un acto de rebeldía frente a PlayStation, en una lucha constante de consumidores contra empresas para preservar los juegos por los que pagaron para ser dueños de sus copias.

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