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Nintendo lidera el mercado japonés con Rhythm Paradise Groove superando el medio millón de copias

El ranking semanal de Famitsu refleja la supremacía de Nintendo tanto en juegos como en consolas en Japón.

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Rhythm Paradise Groove, de Nintendo
Rhythm Paradise Groove, de Nintendo

La industria de los videojuegos en Japón sigue rompiendo esquemas esta semana, con Nintendo a la cabeza tanto en el segmento de consolas como en el de software. Según las cifras reveladas por la revista Famitsu para la semana del 6 al 12 de julio de 2026, Rhythm Paradise Groove, lanzado para Nintendo Switch, no sólo mantiene el primer puesto en ventas físicas, sino que supera la barrera del medio millón de copias vendidas en tan solo dos semanas.

Este desempeño sitúa a Nintendo una vez más en el epicentro del mercado, pese al lanzamiento de nuevos títulos de franquicias reconocidas como Assassin’s Creed y Sword Art Online.

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Dominio absoluto de Rhythm Paradise Groove

El auge de Rhythm Paradise Groove en Japón no muestra indicios de agotamiento. Tras un explosivo debut la semana anterior, el título musical de Nintendo vendió 126,073 nuevas copias, elevando su total a 519,451 unidades desde su lanzamiento el 2 de julio de 2026. Este resultado lo coloca por delante de todas las novedades de la semana, incluyendo propuestas llamativas como Magical Girl Witch Trials de Acacia y Assassin’s Creed Black Flag Resynced de Ubisoft, que terminó en cuarta posición con 17,152 copias vendidas en su debut.

Títulos como Tomodachi Life: Living the Dream, otro éxito continuo de Nintendo, sigue situándose en el podio con 20,827 copias adicionales esta semana y un total acumulado cercano al millón y medio de unidades. Por su parte, ni el esperado lanzamiento de Digimon Story: Time Stranger ni la potente entrada de Sword Art Online: Echoes of Aincrad lograron siquiera acercarse al fenómeno de ventas de Rhythm Paradise Groove.

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Nintendo Switch 2: la consola dominante

No sólo los juegos de Nintendo acaparan la atención del mercado japonés: la consola Switch 2 lidera de forma abrumadora el segmento de hardware, con 28,755 unidades comercializadas esta semana y un impresionante total de 6,026,931 desde su llegada al mercado. Ninguna otra consola logra igualar sus números: la PlayStation 5 Digital Edition fue la segunda con 10,657 unidades y la Switch OLED Model se mantuvo en tercera posición con 4,056.

Este dominio se evidencia aún más al observar el desempeño de la competencia. La familia PlayStation 5, incluyendo la versión Pro y la estándar, vendió juntas menos de 1,000 unidades semanales. Mientras tanto, Xbox Series X y Series S siguen rezagadas, con ventas simbólicas de 109 y 33 unidades respectivamente.

Rhythm Paradise Groove, de Nintendo
Rhythm Paradise Groove, de Nintendo

El impacto en jugadores y el mercado japonés

El éxito arrollador de Nintendo y, en concreto, de Rhythm Paradise Groove, tiene un efecto directo en la comunidad de jugadores y en la industria del entretenimiento japonesa. El acceso cada vez mayor a títulos con fuerte componente musical y social genera dinámicas positivas, especialmente entre el público joven y familiar. El fenómeno contribuye a mantener alto el volumen de ventas físicas en una era de digitalización progresiva.

Además, la continuidad de Tomodachi Life: Living the Dream en los primeros puestos muestra que la oferta de juegos con gran componente social sigue vigente y con capacidad para captar la atención durante años, sumando casi 1,5 millones de copias vendidas desde su lanzamiento. En contraste, títulos occidentales de alto presupuesto, como Assassin’s Creed Black Flag Resynced, debutan con cifras mucho menores, reflejando una preferencia constante del público japonés por productos desarrollados localmente o con una fuerte identidad japonesa.

Esta posición dominante genera preguntas sobre la capacidad de los grandes estudios occidentales y de otras marcas para competir efectivamente en el mercado japonés. Pese a campañas de marketing y lanzamientos sincronizados, las cifras dejan claro que Nintendo y sus franquicias cuentan con una lealtad muy difícil de igualar. El mercado japonés, al menos en lo que respecta a ventas físicas de videojuegos y consolas, sigue estando fuertemente anclado a una preferencia por títulos y sistemas creados localmente, un patrón que persiste pese a los cambios globales en la industria.

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