Yusuke Tomizawa promete un nuevo Tales of tras cinco años de espera y éxito de remasters

Tales of Arise: Beyond the Dawn, de Bandai Namco.

La franquicia Tales of, un pilar dentro del universo de los JRPG, atraviesa actualmente uno de los periodos más extensos sin títulos originales nuevos. Su productor general, Yusuke Tomizawa, ha respondido a la creciente presión de los seguidores, ofreciendo disculpas por la demora y asegurando que se está trabajando intensamente en la próxima entrega principal de la saga. Bandai Namco continúa adelante con el proyecto Tales Remastered, aunque el futuro de la serie requiere una respuesta sólida para evitar perder terreno frente a competidores como Persona.

Situación actual: remasterizaciones y una espera prolongada

Desde el lanzamiento de Tales of Arise en 2021, los fanáticos de Tales of no han recibido una nueva aventura genuinamente original. En su lugar, Bandai Namco ha apostado por revitalizar juegos anteriores a través del Tales Remastered Project, que incluye lanzamientos como el próximo Tales of Eternia Remastered para Nintendo Switch. Aunque estos relanzamientos han tenido buena aceptación, los seguidores insisten en la necesidad de una experiencia nueva que realmente expanda el universo de la franquicia.

PUBLICIDAD

En una reciente entrevista con la revista japonesa Famitsu, Tomizawa reconoció que “el listón ha subido en cuanto a la envergadura del desarrollo y otros factores”, justificando así en parte la larga espera. También admitió que, a pesar del éxito de los relanzamientos, Bandai Namco entiende que estos no reemplazan la necesidad de una nueva entrega, como lo demuestran los constantes comentarios y pedidos de la comunidad. El directivo ofreció disculpas y reiteró que el equipo de desarrollo tiene un objetivo claro: crear personajes y mundos que permanezcan relevantes por mucho tiempo.

El impacto en la comunidad: entre la frustración y la lealtad

La falta de un título original nuevo en la saga Tales of ha afectado de manera directa a su comunidad. Acostumbrados a lanzamientos cada poco tiempo, muchos perciben el intervalo de cinco años desde Tales of Arise como demasiado prolongado, especialmente al observar que otras franquicias del género continúan presentando propuestas inéditas. Esto ha provocado frustración e incertidumbre sobre el futuro de la marca en un entorno de entretenimiento interactivo cada vez más exigente.

PUBLICIDAD

Las remasterizaciones han servido parcialmente para mantener el interés y la conexión de los jugadores con la serie, pero la ausencia de un juego completamente nuevo también ha dificultado la posibilidad de atraer nuevos seguidores. La carencia de títulos originales ha llevado a algunos jugadores a inclinarse temporalmente por otras franquicias como Persona, que ha ampliado su base de usuarios mediante lanzamientos frecuentes y estrategias mediáticas. De acuerdo con Tomizawa, uno de los grandes desafíos es precisamente evitar quedarse atrás frente a competidores capaces de aprovechar la nostalgia sin dejar de ofrecer propuestas innovadoras.

Tales of Arise: Beyond the Dawn, de Bandai Namco.

Comparación con otras franquicias: Persona como competencia directa y referencia

En la entrevista, Tomizawa identificó de manera explícita a Persona, la saga de JRPG desarrollada por Atlus, como el principal rival en términos de presencia y cuota de mercado. El productor señaló que, aunque las remasterizaciones ayudan a mantener la relevancia de Tales of, la verdadera prueba será la calidad del próximo título principal. Según Tomizawa, la franquicia debe aspirar a crear juegos y personajes que los jugadores valoren “durante mucho tiempo”, lo que supone un compromiso con los desafíos tecnológicos y artísticos de permanecer en la primera línea del género.

PUBLICIDAD

A pesar de que Persona también ha lanzado reediciones y spin-offs, no ha dejado de enriquecer su universo con nuevas entregas que han elevado las expectativas entre los fanáticos. Esta diferencia es significativa: mientras Tales of busca preservar su legado a través de material remasterizado, otras franquicias han aprovechado cada intervalo para crecer y presentarse con propuestas originales, rentables y capaces de atraer a nuevas generaciones de jugadores.

La competencia representada por Persona y otras series ha influido en las prioridades de Bandai Namco, llevando a Tomizawa a enfatizar que el próximo juego de Tales of no puede limitarse a replicar fórmulas anteriores. Por el momento, aunque todavía no existen detalles confirmados sobre la historia, los personajes o la fecha de lanzamiento, el equipo ha dejado clara su intención: se trata de un desarrollo ambicioso, orientado a responder a las elevadas expectativas surgidas de la trayectoria de la saga y de la impaciencia de su base de fanáticos.

PUBLICIDAD