Malditos Nerds

CD Projekt Red incorpora talento de Sandfall Interactive a The Witcher 4 en plena producción

La demo técnica de The Witcher 4 con Unreal Engine 5 destaca avances visuales y una protagonista renovada

Guardar
The Witcher 4 |
The Witcher 4 | The Game Awards 2024

Durante la reciente State of Unreal, CD Projekt Red sorprendió a la industria de los videojuegos presentando una demo técnica de The Witcher 4 funcionando a 60 cuadros por segundo con ray-tracing activado en una PlayStation 5 estándar. Aunque la empresa aclaró que el material mostrado no corresponde al gameplay final, la demostración sirve como una muestra de las capacidades técnicas que estarán disponibles para los jugadores.

Además, se confirmó que Ciri será la protagonista principal de esta nueva entrega. Esta decisión supone un cambio importante tanto en la narrativa como en el apartado tecnológico, y ha generado opiniones divididas dentro de la comunidad.

Innovaciones técnicas y colaboraciones estratégicas

CD Projekt Red resaltó su colaboración con Epic Games para desarrollar The Witcher 4 utilizando Unreal Engine 5. Elegir esta herramienta permite la creación de escenarios abiertos más complejos y eficientes que en títulos anteriores, optimizando el uso de los recursos. Entre los avances tecnológicos se incluyó la recreación detallada de un mercado en Kovir, una nueva localización confirmada. Para lograrlo, se emplearon tecnologías como UAF, Nanite Foliage, Smart Objects, ML Deformer y FastGeo Streaming, todas integradas para lograr animaciones y ambientes que reaccionan de manera dinámica y realista, marcando un avance significativo respecto a los juegos previos de la franquicia.

La demostración mostró avances en animaciones, como un sistema que permite a Ciri montar su caballo con movimientos fluidos, sin importar desde dónde se acerque. Estas mejoras anticipan un mundo de juego más dinámico y una jugabilidad menos repetitiva, lo que ha generado expectativas sobre el nivel de inmersión que alcanzará el nuevo título.

Efectos de los cambios narrativos entre los seguidores

El cambio de protagonista ha generado discusión entre los seguidores de la serie. Hasta The Witcher 3: Wild Hunt, Geralt era el centro de la narrativa. Phillipp Weber, director narrativo del proyecto, ha reconocido en entrevistas que esta decisión puede resultar controvertida. Ha expresado comprender el apego de los fanáticos por Geralt, pero aseguró que el cambio a Ciri fue planificado desde hace varios años y que están comprometidos a demostrar que ella puede cumplir con las expectativas.

La presentación anticipada busca calmar las dudas mostrando el potencial de la nueva protagonista y la historia, mientras que CD Projekt Red insiste en que se mantiene atento a los comentarios de la comunidad para adaptar la experiencia. Con la inclusión de Ciri, el estudio pretende explorar habilidades y posibilidades narrativas diferentes a las de Geralt, aportando más variedad al universo de The Witcher.

The Witcher 4, de CD
The Witcher 4, de CD Projekt Red.

Incorporación de nuevos talentos y reestructuración de recursos

El desarrollo de The Witcher 4 se caracteriza no solo por los avances técnicos y creativos, sino también por cambios internos y la incorporación de nuevos miembros al equipo. Recientemente, CD Projekt Red sumó a Lucie Hennet, experta en animación cinematográfica conocida por su trabajo en Clair Obscur: Expedition 33, quien ahora colaborará presencialmente en el estudio en Polonia. Esta contratación busca mejorar la calidad de las cinemáticas, un elemento crucial en los juegos de rol de alto presupuesto.

Paralelamente, la producción del título significó la interrupción del remake de The Witcher 1 por parte del estudio Fool’s Theory, que se enfocará en apoyar el desarrollo de la cuarta entrega. Al mismo tiempo, otras divisiones de CD Projekt Red en Norteamérica siguen trabajando en el spin-off multijugador conocido como Project Sirius y en la secuela de Cyberpunk 2077, manteniendo así una amplia variedad de proyectos activos para expandir sus franquicias principales. Además, los seguidores pueden esperar nuevo contenido para The Witcher 3 durante el año, lo que forma parte de la estrategia de mantener el interés de los jugadores mientras avanza el desarrollo del siguiente título.

Temas Relacionados

malditos-nerdsmalditos-nerds-gaminggamingThe Witcher 4CD Projekt RedUnreal Engine 5

Más Noticias

God of War: la serie basada en el ícono de PlayStation confirma su elenco completo

La primera adaptación en acción real de la famosa saga de videojuegos contará con figuras reconocidas de la televisión y el cine

God of War: la serie

Insomniac Games confirma fecha de lanzamiento de Marvel’s Wolverine para septiembre

La confirmación de la fecha coloca a Marvel’s Wolverine como uno de los lanzamientos clave de PlayStation en 2026

Insomniac Games confirma fecha de

Hitman: World of Assassination lanza gratis misión con Milla Jovovich hasta el 24 de marzo

La colaboración entre IO Interactive y Milla Jovovich marca un hito en el modo Objetivo Escurridizo

Hitman: World of Assassination lanza

Bridgerton temporada 4: fecha, hora y los secretos detrás del desenlace entre Benedict y Sophie

La cuarta temporada de Bridgerton culmina con la resolución del romance entre Benedict Bridgerton y Sophie Baek.

Bridgerton temporada 4: fecha, hora

Marvel MaXimum Collection lleva las leyendas de los 8 y 16 bits a consolas modernas

La colección ofrecerá versiones arcade, de consolas y portátiles de los éxitos más recordados por los fans

Marvel MaXimum Collection lleva las

ANIME

Neon Genesis Evangelion confirma una

Neon Genesis Evangelion confirma una nueva serie con Yoko Taro de Nier: Automata como escritor

Dragon Ball Super prepara su regreso con The Galactic Patrol y Dragon Ball Super: Beerus

Kaguya-sama: Love is War cerrará su historia con una película final escrita por Aka Akasaka

Chainsaw Man confirma su segunda temporada luego del éxito de la película

JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run estrenará su adaptación al anime el 19 de marzo

PELÍCULAS

Karl Urban lidera la defensa

Karl Urban lidera la defensa de la Tierra como Johnny Cage en el nuevo tráiler de Mortal Kombat II

Scream 7 presenta su último tráiler antes de su estreno

Retrocultura Activa | Cintas malditas: cuando rebobinar te consume

Woody y Buzz lideran la batalla contra la tecnología en el nuevo tráiler de Toy Story 5

Cillian Murphy regresa como Tommy Shelby en el nuevo tráiler de Peaky Blinders: El hombre inmortal

SERIES

God of War: la serie

God of War: la serie basada en el ícono de PlayStation confirma su elenco completo

Bridgerton temporada 4: fecha, hora y los secretos detrás del desenlace entre Benedict y Sophie

Hilary Duff y el triste adiós al querido Robert Carradine, el padre de Lizzie McGuire

Ryan Coogler revela rumbo de su reboot de “The X-Files” y “Buffy”

La historia detrás de “Breakfast at Tiffany’s” llega al cine con Lily Collins como protagonista