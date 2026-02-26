CD Projekt Red incorpora talento de Sandfall Interactive a The Witcher 4 en plena producción

The Witcher 4 | The Game Awards 2024

Durante la reciente State of Unreal, CD Projekt Red sorprendió a la industria de los videojuegos presentando una demo técnica de The Witcher 4 funcionando a 60 cuadros por segundo con ray-tracing activado en una PlayStation 5 estándar. Aunque la empresa aclaró que el material mostrado no corresponde al gameplay final, la demostración sirve como una muestra de las capacidades técnicas que estarán disponibles para los jugadores.

Además, se confirmó que Ciri será la protagonista principal de esta nueva entrega. Esta decisión supone un cambio importante tanto en la narrativa como en el apartado tecnológico, y ha generado opiniones divididas dentro de la comunidad.

Innovaciones técnicas y colaboraciones estratégicas

CD Projekt Red resaltó su colaboración con Epic Games para desarrollar The Witcher 4 utilizando Unreal Engine 5. Elegir esta herramienta permite la creación de escenarios abiertos más complejos y eficientes que en títulos anteriores, optimizando el uso de los recursos. Entre los avances tecnológicos se incluyó la recreación detallada de un mercado en Kovir, una nueva localización confirmada. Para lograrlo, se emplearon tecnologías como UAF, Nanite Foliage, Smart Objects, ML Deformer y FastGeo Streaming, todas integradas para lograr animaciones y ambientes que reaccionan de manera dinámica y realista, marcando un avance significativo respecto a los juegos previos de la franquicia.

La demostración mostró avances en animaciones, como un sistema que permite a Ciri montar su caballo con movimientos fluidos, sin importar desde dónde se acerque. Estas mejoras anticipan un mundo de juego más dinámico y una jugabilidad menos repetitiva, lo que ha generado expectativas sobre el nivel de inmersión que alcanzará el nuevo título.

Efectos de los cambios narrativos entre los seguidores

El cambio de protagonista ha generado discusión entre los seguidores de la serie. Hasta The Witcher 3: Wild Hunt, Geralt era el centro de la narrativa. Phillipp Weber, director narrativo del proyecto, ha reconocido en entrevistas que esta decisión puede resultar controvertida. Ha expresado comprender el apego de los fanáticos por Geralt, pero aseguró que el cambio a Ciri fue planificado desde hace varios años y que están comprometidos a demostrar que ella puede cumplir con las expectativas.

La presentación anticipada busca calmar las dudas mostrando el potencial de la nueva protagonista y la historia, mientras que CD Projekt Red insiste en que se mantiene atento a los comentarios de la comunidad para adaptar la experiencia. Con la inclusión de Ciri, el estudio pretende explorar habilidades y posibilidades narrativas diferentes a las de Geralt, aportando más variedad al universo de The Witcher.

The Witcher 4, de CD Projekt Red.

Incorporación de nuevos talentos y reestructuración de recursos

El desarrollo de The Witcher 4 se caracteriza no solo por los avances técnicos y creativos, sino también por cambios internos y la incorporación de nuevos miembros al equipo. Recientemente, CD Projekt Red sumó a Lucie Hennet, experta en animación cinematográfica conocida por su trabajo en Clair Obscur: Expedition 33, quien ahora colaborará presencialmente en el estudio en Polonia. Esta contratación busca mejorar la calidad de las cinemáticas, un elemento crucial en los juegos de rol de alto presupuesto.

Paralelamente, la producción del título significó la interrupción del remake de The Witcher 1 por parte del estudio Fool’s Theory, que se enfocará en apoyar el desarrollo de la cuarta entrega. Al mismo tiempo, otras divisiones de CD Projekt Red en Norteamérica siguen trabajando en el spin-off multijugador conocido como Project Sirius y en la secuela de Cyberpunk 2077, manteniendo así una amplia variedad de proyectos activos para expandir sus franquicias principales. Además, los seguidores pueden esperar nuevo contenido para The Witcher 3 durante el año, lo que forma parte de la estrategia de mantener el interés de los jugadores mientras avanza el desarrollo del siguiente título.