Hailee Steinfeld y Rashida Jones protagonizan ‘Hexed’, una nueva película animada sobre poderes mágicos ocultos

Hailee Steinfeld poses on the red carpet at the 83rd Annual Golden Globes in Beverly Hills, California, U.S., January 11, 2026. REUTERS/Daniel Cole

Disney presentó en la CinemaCon su nueva película animada original, Hexed, que llegará a las salas de cine el 25 de noviembre. Dirigida por Josie Trinidad y Jason Hand, la producción busca consolidarse como uno de los referentes del estudio para el próximo año, apostando por una historia inédita en un entorno donde predominan las continuaciones. La película cuenta con las voces principales de Hailee Steinfeld en el papel de Billie Doe y Rashida Jones como la madre de Billie, en una trama donde lo extraordinario se integra en la vida diaria.

La magia como eje de la historia

En Hexed, la rutina aparentemente normal de la adolescente Billie Doe cambia radicalmente cuando descubre que sus particularidades son en realidad habilidades mágicas. Guiada por su madre, ambas se adentran en un mundo oculto lleno de misterios y normas propias, alterando la dinámica familiar de manera definitiva.

La película se apoya en la relación entre madre e hija para abordar el autodescubrimiento y la aceptación personal, manteniendo el estilo clásico de animación y humor característico de Disney. Durante la presentación en CinemaCon se mostraron escenas en las que Billie participa en una singular prueba de personalidad, utilizando un libro y una pluma que hablan y le revelan la entrada a este universo mágico.

Elenco y dirección con experiencia

Hailee Steinfeld, reconocida por su trabajo tanto en cine como en televisión, da voz a la protagonista Billie Doe, una joven que oscila entre la torpeza y su potencial mágico. Rashida Jones interpreta a la madre de Billie, un personaje fundamental que pasa de la incredulidad al asombro al acompañar a su hija en el descubrimiento de esta nueva realidad.

La dirección está a cargo de Josie Trinidad y Jason Hand, quienes aportan experiencia gracias a su labor previa en otros filmes animados de Disney. La producción cuenta con el respaldo de Roy Conli y Juan Pablo Reyes Lancaster-Jones, mientras que Jared Bush participa como productor ejecutivo, formando así un equipo creativo sólido detrás del proyecto.

Rashida Jones arrives at the Vanity Fair Oscar party after the 96th Academy Awards, in Beverly Hills, California, U.S., March 10, 2024. REUTERS/Danny Moloshok

Una propuesta inédita en tiempos de secuelas

En el contexto actual de Disney, donde prevalecen las secuelas con miras a asegurar buenas recaudaciones, Hexed representa una singularidad optimista al ofrecer una historia completamente original. El estudio busca equilibrar el interés comercial con la innovación, permitiendo al público disfrutar de una aventura fresca e independiente. Las primeras imágenes de la película muestran una atmósfera mágica que, según quienes asistieron a la CinemaCon, recuerda a Wicked, lo que anticipa un entorno visualmente distintivo respecto a otras producciones recientes del estudio. El estreno de Hexed se perfila como uno de los principales acontecimientos cinematográficos familiares del año, con la expectativa enfocada en el impacto de su mensaje sobre la aceptación de las diferencias propias y ajenas.

Hexed desarrolla una narrativa en la que la magia simboliza las diferencias personales, destacando cómo estas pueden transformar las relaciones familiares y abrir nuevas posibilidades. Hasta el momento solo se ha revelado una imagen promocional y fragmentos del metraje en un evento privado, lo que mantiene elevada la curiosidad y las expectativas para su estreno en las salas de cine.