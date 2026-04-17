El remake de ‘Los inmortales’ con Henry Cavill traerá combates y persecuciones de alto nivel

Henry Cavill attends a premiere for the film Avatar: The Way of Water, at Dolby theatre in Los Angeles, California, U.S., December 12, 2022. REUTERS/Mario Anzuoni

El esperado remake de Los inmortales, dirigido por Chad Stahelski y protagonizado por Henry Cavill, ha generado gran expectación tras la presentación de sus primeras escenas en la CinemaCon 2026. La película, actualmente en pleno rodaje, se perfila como una de las principales apuestas de Amazon MGM para revitalizar la saga, fusionando el icónico universo de los inmortales con el sello visual y la acción estilizada que ha caracterizado a la franquicia John Wick. El metraje presentado revela una propuesta que combina la fantasía oscura de la película original con escenas de acción intensas, y la participación de figuras como Russell Crowe, Karen Gillan y Dave Bautista apunta a una producción ambiciosa orientada al público global.

Influencia de John Wick, acción actual para nuevos públicos

El atractivo central del nuevo Los inmortales reside en la incorporación del estilo de acción feroz y coreografiado de Chad Stahelski, responsable de la saga John Wick. De acuerdo con medios como Variety y Entertainment Weekly, las primeras secuencias exhibidas destacan combates con espadas y persecuciones en motocicleta, directamente influenciados por la estética y el ritmo de John Wick. Aunque se sustituyen las armas de fuego por armas blancas, se mantiene la misma intensidad visual y narrativa. Una de las secuencias más relevantes ocurre durante una fiesta con luces de neón, recordando la atmósfera de la cuarta entrega de John Wick. Estas escenas buscan atraer tanto a los seguidores originales como a nuevas audiencias acostumbradas al cine de acción moderno.

La estrategia de Amazon MGM resulta evidente: hacer del estilo de Stahelski su principal atractivo comercial. El propio Henry Cavill, quien interpreta a Connor MacLeod, intervino mediante un video desde el set de rodaje para asegurar a los seguidores y a la prensa que el proyecto avanza correctamente. Con localizaciones internacionales que incluyen Polonia, Escocia y Hong Kong, la película promete una escala global que acompaña las batallas épicas entre inmortales. El avance también deja claro que la energía visual, las coreografías y las persecuciones serán componentes recurrentes a lo largo de la película, no simples momentos aislados.

Modernización de la mitología con respeto al legado

Lejos de proponer una copia directa o un ejercicio nostálgico vacío, el reinicio tiene la intención de actualizar la mitología original. El guion mantiene elementos fundamentales como la regla de que los inmortales solo pueden morir por decapitación y el concepto del Gathering como eje de la trama. La música de Queen, emblemática de la película de 1986, también estará presente, lo que reafirma el compromiso del equipo con los elementos de culto que transformaron a Highlander en una franquicia global.

El elenco, además de Henry Cavill, suma nombres altamente reconocidos en el cine de acción y fantasía: Russell Crowe, Karen Gillan, Dave Bautista, Marisa Abela, Jeremy Irons, Djimon Hounsou, Kevin McKidd, Siobhán Cullen, Jeon Jong-seo, Nassim Lyes, Jin Zhang y Drew Galloway integran un reparto diverso y robusto. El rodaje, que experimentó retrasos debido a una lesión de Cavill y se inició más tarde de lo planeado, avanza con la finalidad de crear una superproducción pensada tanto para los seguidores tradicionales como para captar nuevos públicos.

El reto principal parece centrarse en encontrar el balance entre la renovación visual y la fidelidad al legado de Los inmortales. Amazon MGM enfatiza la influencia de John Wick y utiliza ese punto como argumento de venta, consciente de que Chad Stahelski representa calidad en el cine de acción contemporáneo. Insisten en que la propuesta visual no eliminará la dimensión fantástica y romántica que siempre distinguió a la saga, sino que funcionará como un componente diferencial frente a otros remakes recientes.

Henry Cavill, promoting the film The Ministry of Ungentlemanly Warfare, waves on the red carpet before a Lionsgate presentation at CinemaCon, the official convention of the National Association of Theatre Owners, in Las Vegas, Nevada, U.S. April 10, 2024. REUTERS/Steve Marcus

Impacto potencial para la industria y los espectadores

El planteamiento de Amazon MGM con Los inmortales podría establecer un nuevo estándar para el relanzamiento de franquicias clásicas, al priorizar el estilo visual y la acción moderna sin descuidar la riqueza mítica de la historia. Apostar por actores reconocidos y un director de prestigio busca evitar el riesgo de un remake carente de personalidad.

La exhibición en la CinemaCon, dirigida prioritariamente a prensa y exhibidores antes de llegar al público general, muestra la confianza del estudio en el resultado final. Esta presentación restringida ha tenido impacto en redes sociales, donde los primeros comentarios resaltan la energía del material mostrado y el atractivo del enfoque renovado, con elogios a la escala internacional de la producción, la actualización de las coreografías y la inclusión de la música de Queen.

Por ahora, los seguidores han respondido con entusiasmo comedido, a la espera de que el estreno previsto para 2027 logre integrar con acierto el legado de culto con las tendencias actuales de acción. Para muchos espectadores, el principal interés radica en cómo se resolverá el equilibrio entre homenaje y reinvención, y cómo esa combinación influirá en la calidad y el atractivo comercial de la película.

Algunos críticos advierten que el desafío estará en preservar la mística y la profundidad emocional que caracterizaron a la película original, en un contexto donde muchas veces la acción estilizada predomina sobre la narrativa. Sin embargo, Amazon MGM parece resuelto a sacar provecho de la experiencia de Chad Stahelski y del impulso de un reparto internacional para conquistar ambas metas: un espectáculo visual y respeto temático, acompañado de una actualización acorde con las expectativas del público actual.