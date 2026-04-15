REVIEW | Daredevil: Born Again - Temporada 2 - Episodios 2, 3 y 4: Se viene el estallido

Daredevil: Born Again - Temporada 2 - Episodios 2, 3 y 4

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Episodios 2, 3 y 4: Se viene el estallido

Después de lo que fue el capítulo introductorio de la segunda temporada de Daredevil: Born Again, la serie avanza con nuevos episodios estrenados en bloque y el capítulo mejor valorado de todas las series que ha producido Marvel Studios hasta el momento. No hay dudas que la reestructuración que se dió en Marvel allá por el 2023 hoy está dando sus frutos y las series son aquellas que mejor beneficiadas se ven.

Si bien esta es la segunda temporada de Daredevil: Born Again, también sería la quinta temporada de Charlie Cox detrás del personaje de Matt Murdock, algo importante que destacar ya que estos episodios dejan bien en claro que son más una quinta temporada de estos personajes que una continuación de la temporada anterior.

Daredevil: Born Again - Temporada 2 - Episodios 2, 3 y 4

En esta nueva tanda de episodios, empezamos a ver las consecuencias de todo lo que Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) decidió al principio de esta temporada. Su misión como alcalde es erradicar a los vigilantes, y la deuda que tiene como Matt Murdock (Charlie Cox) por salvar su vida complica las cosas más de lo que parece.

A su vez, empezamos a ver un poco más de Bullseye (Wilson Bethel) como un personaje medio antihéroico, que quiere hacer el bien pero con sus propias formas. Es una adaptación que funciona perfectamente de puente del personaje, entre lo libremente adaptado que fue en las temporadas de Netflix y lo fiel que quiere llegar a ser en Daredevil: Born Again.

Daredevil: Born Again - Temporada 2 - Episodios 2, 3 y 4

Como primer comentario, me parece destacable el lugar que encontraron los creativos detrás de Daredevil: Born Again para introducir este personaje al MCU. Una versión de Daredevil que estaba alejado en tono y en interpretación y que, sin perder calidad ni autenticidad, cada vez se va acercando un poco más al estilo de adaptaciones que hace el MCU.

Esto se ve, por ejemplo, en los nombres de los personajes: decirle Bullseye a Poindexter o Kingpin a Fisk hubiera sido un chiste de mal gusto en las temporadas de Netflix. Sin embargo, lentamente van introduciendo sus alter egos de una manera orgánica y que parece realista. Lo mismo con el traje de Bullseye o con la fuerza sobrehumana que suele caracterizar al nuevo alcalde.

Daredevil: Born Again - Temporada 2 - Episodios 2, 3 y 4

La primera temporada de Daredevil: Born Again estaba desdibujada y hasta se sentía inconexa: se notaba mucho todos los recortes y la mano que le habían metido para cambiar el rumbo de algo que sabían que no iba a funcionar después de la reintroducción del personaje en Spider-Man: No Way Home (2021) y She-Hulk (2022).

Todo se siente ahora más compacto, incluso a nivel cinematográfico, en las decisiones estéticas y audiovisuales. Queda toda una mitad de temporada aún por ver, y un montón de conflictos por resolver. Estos episodios, que completan la primera mitad de la nueva temporada de este personaje, ofician de la previa al gran evento que vendrá. No sabemos bien qué características tendrá este evento ni cómo explotará el conflicto, pero la sensación es que el reloj está contando y cada vez falta menos para que el estallido esté presente.

Sabemos que la narrativa va para un lado de conflicto inevitablemente y que hay varios personajes que tienen que hacer su aparición para formar parte de un bando o del otro. También tenemos la gran incógnita del personaje de Matthew Lilliard, que por momentos parece tener un poder político importante y por otros parecería ser un actor de reparto más. Hay que darle más tiempo en pantalla para entender cuáles son sus verdaderas cualidades.

Daredevil: Born Again - Temporada 2 - Episodios 2, 3 y 4

Si me preguntan por el gran acierto de Marvel en esta década, es haber tomado la decisión de dividir su sección de entretenimiento. Se nota que Marvel Television tiene mucha más noción que Marvel Studios en lo que es series live action, así como Marvel Animation está dando sus frutos en series animadas, ambos frentes que estaban antes bajo el paragua del mismo gran equipo que hacía las películas y que no le estaba dando en el clavo.

Muchas de las sorpresas que fueron anunciadas previo al estreno de la serie, como la participación de Jessica Jones o The Punisher, aún no han sucedido. Queda mucha tela por cortar en esta temporada de Daredevil: Born Again y seguramente quedará mucho más de cara a la tercera temporada. Por lo pronto, estaremos atentos a la semana siguiente.

8 Se viene Daredevil sigue encontrándose con su mejor versión mientras Born Again encuentra vuelo propio. Disponible en Disney+