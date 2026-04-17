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Call of Duty da el salto al cine con estreno pactado para junio de 2028, dirigido por Peter Berg

El filme representa el mayor salto al cine de una franquicia de videojuegos en años, impulsado por el éxito comercial

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Call of Duty: Black Ops 7, de Activision.
Call of Duty: Black Ops 7, de Activision.

Paramount sorprendió a la industria del entretenimiento al anunciar oficialmente que la adaptación cinematográfica de la franquicia Call of Duty se estrenará el 30 de junio de 2028. Respaldada por la editora de videojuegos Activision y con un equipo creativo liderado por el director Peter Berg y el guionista Taylor Sheridan, la película ha atraído la atención de millones de jugadores y aficionados al cine. Hasta ahora, se conocen pocos detalles sobre la trama o el elenco, pero el compromiso manifestado por el estudio y por sus creativos anticipa una producción ambiciosa que busca respetar el espíritu militar y humano de la saga original.

Un anuncio anticipado para un proyecto a largo plazo

El primer acuerdo relativo a la película de Call of Duty fue revelado en septiembre del año pasado, sorprendiendo tanto a la comunidad cinematográfica como a los seguidores de los videojuegos. Paramount, responsable de éxitos recientes como Top Gun: Maverick, manifestó desde el inicio su intención de abordar el proyecto con el mayor nivel de compromiso, disciplina y excelencia. La confirmación pública de la fecha de estreno llegó el 16 de abril de 2026, estableciendo el 30 de junio de 2028 como el día escogido, lo que significa que aún faltan más de dos años para ver avances concretos en la pantalla.

El periodo de 806 días subraya la magnitud y el grado de planificación que requiere la producción. En comparación, otras adaptaciones de videojuegos han manejado cronogramas similares, aunque la ausencia de información sobre el guion o el inicio del rodaje destaca la cautela y el hermetismo de Paramount con respecto al proyecto. Por el momento, tampoco se ha comunicado si la película adaptará alguna de las subsagas populares del juego, como Modern Warfare o Black Ops, ni se han dado a conocer los nombres del elenco.

Equipo creativo con experiencia en temas militares y conocimiento de la franquicia

La selección de Peter Berg como director y Taylor Sheridan como guionista ha elevado las expectativas en torno al proyecto. Berg tiene una vasta trayectoria en historias de acción y militares, y ya ha trabajado previamente con Activision en cortometrajes publicitarios vinculados a Call of Duty. Sheridan aporta su experiencia en relatos de operaciones especiales y tensión dramática, reconocida en títulos como Sicario.

Durante su intervención en CinemaCon, Berg enfatizó su estrecha relación con la comunidad de fuerzas especiales y subrayó un enfoque “auténtico en el nivel humano, pero también con una escala impresionante”. La experiencia del equipo en temas militares parece ajustarse a la intención de trasladar la intensidad y realismo de Call of Duty al cine. La producción intentará equilibrar la espectacularidad y la profundidad emocional, evitando reducir el proyecto a una simple explotación comercial de una marca consolidada.

Estrategia de Paramount y expectativas en el contexto de la industria

La decisión de apostar por Call of Duty se inscribe en una tendencia creciente entre las grandes productoras, que ven en las adaptaciones de videojuegos una fuente fiable de público. El éxito de la saga Sonic the Hedgehog para Paramount, así como recientes éxitos taquilleros inspirados en videojuegos como Super Mario Bros. y la próxima Minecraft, han impulsado la inversión en propiedades intelectuales con grandes bases de seguidores.

En el caso de Call of Duty, las cifras respaldan la apuesta. La franquicia cuenta con más de mil millones de jugadores registrados y ha generado 35 mil millones de dólares en ingresos desde 2003. Los lanzamientos recientes siguen alimentando una comunidad global. No obstante, la última entrega, Black Ops 7, registró uno de los desempeños más bajos en la historia de la serie, lo que plantea dudas sobre el impacto que la película podría tener: ¿servirá para reavivar el interés del público o dependerá de la recepción de futuros juegos para asegurar el éxito del estreno?

Para los seguidores y el público en general, la película supone una oportunidad de trasladar las historias y emociones del videojuego a una narrativa más convencional. Sin embargo, la falta de información sobre personajes emblemáticos como el Capitán Price o el Captain Soap contribuye a la incertidumbre y mantiene vigente el debate en torno al proyecto. Paramount no descarta la posibilidad de expandir el universo de Call of Duty mediante nuevas películas o series, dependiendo de la recepción que obtenga la primera entrega en 2028.

Call of Duty: Black Ops 7, de Treyarch.
Call of Duty: Black Ops 7, de Treyarch.

Impacto esperado en jugadores y consumidores

La expectativa entre la comunidad de jugadores es alta, aunque también existe escepticismo ante el anuncio. Queda por ver si la película logrará conectar tanto con los aficionados de la saga como con nuevas audiencias ajenas al videojuego. La comunidad gamer suele dividirse entre quienes temen que sus títulos favoritos pierdan profundidad en la transición al cine y quienes consideran que la adaptación representa una validación cultural del medio interactivo.

En términos de consumo y mercado, el estreno podría favorecer las ventas del videojuego y de productos relacionados, pero también enfrentarse al riesgo de saturación mediática. Otras franquicias han atravesado procesos similares con resultados variados: mientras algunas adaptaciones han llegado a convertirse en fenómenos transmedia, otras han sido recibidas con indiferencia o desaprobación. Conforme se acerque la fecha de estreno, los aficionados permanecerán atentos a nuevas noticias sobre la visión creativa, el reparto y si Paramount cumplirá su promesa de excelencia y autenticidad a lo largo de la producción.

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