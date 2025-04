The Last of Us: la evolución en los infectados en la Temporada 2 cambia las reglas

(Max)

La serie de ciencia ficción The Last of Us regresa con su segunda temporada en HBO, introduciendo un nuevo desarrollo en la amenaza de los infectados. En esta entrega, Ellie y Dina, protagonistas centrales, enfrentan una variante nunca antes vista en la serie: los Stalkers. ¿Qué hace a estos enemigos tan distintos y temibles? Una combinación de estrategia e inteligencia los diferencia, elevando la tensión a niveles no explorados.

El ascenso de los Stalkers: una evolución estratégica en la cadena de infectados

Los Stalkers, criaturas que debutaron en el videojuego de Naughty Dog, representan una fase avanzada entre los infectados. Estos seres surgen de un proceso infeccioso que preserva parcialmente su función cerebral, otorgándoles habilidades cognitivas que los asemejan a humanos astutos. En la serie, se mueven con cautela y premeditación, un contraste marcado frente a Clickers y Runners, que actúan por instinto o percepción básica.

El primer episodio de la nueva temporada retrata a Ellie y Dina durante una patrulla rutinaria que deriva en una persecución, donde se produce un giro de roles —de cazadoras a presas— que se intensifica cuando Ellie descubre que un Stalker la acecha en un supermercado abandonado.

(Max)

El salto del juego a la pantalla: adaptación y tension renovada

La transición de los Stalkers a la serie los ha convertido en un pilar narrativo. Neil Druckmann, cocreador de la adaptación, ha explicado que estas criaturas no solo son más inteligentes, sino que sus comportamientos se han diseñado para potenciar la tensión dramática.

Mientras en los videojuegos los Stalkers eran enemigos esporádicos y difíciles de eliminar, en la serie su capacidad para planificar ataques con tácticas sorpresivas eleva la sensación de riesgo. Este enfoque explora un terror más psicológico, planteando interrogantes sobre el rumbo de la trama.

Impacto en la narrativa y en los personajes: supervivencia al límite

La llegada de los Stalkers no solo renueva el miedo hacia los infectados, sino que fuerza a Ellie, Dina y otros personajes a reinventar sus tácticas de supervivencia. Enfrentar a estos enemigos exige adaptarse a un mundo donde la inteligencia del rival supera lo conocido, desafiando constantemente el desenlace de cada encuentro.

La producción ha dejado claro que la presencia de estos antagonistas será constante, añadiendo capas de complejidad tanto a la historia como a la experiencia visual. Estos giros prometen más tensión y suspenso en cada episodio. Así, The Last of Us sigue evolucionando, explorando temas como el miedo, la adaptación y la inteligencia en un escenario dominado por amenazas cada vez más impredecibles.