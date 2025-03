Oscar 2025: seguí el minuto a minuto de la ceremonia que premia lo mejor del cine

En tan solo media hora dará inicio la 97.ª edición de los Premios Oscar, la ceremonia anual que reconoce lo mejor del cine desde el icónico Dolby Theatre de Los Ángeles. Este año, el evento contará con la conducción de Conan O’Brien, el carismático actor y comediante conocido por su exitoso programa Late Night with Conan O’Brien. Con su particular estilo y agudo sentido del humor, se espera que la gala no solo esté llena de emoción y grandes galardones, sino también de momentos de comedia que harán de esta noche una celebración inolvidable para el séptimo arte.