TOP | 5 metroidvania que tranquilamente podrían ser un DLC para Dead Cells

Desde su acceso anticipado, Dead Cells logró generar una comunidad y un éxito detrás de su concepto original de mezclar metroidvania con roguelite. Ambos géneros estuvieron en auge durante la década pasada y esta experiencia se presenta como uno de los máximos exponentes para los fanáticos de este tipo de videojuegos.

Como una de las primeras noticias en The Game Awards 2022, se anunció una colaboración con Castlevania, una de las franquicias más icónicas y pioneras en lo que refiere a metroidvania. Si te gustó el concepto de Dead Cells: Return to Castlevania, acá traemos cinco propuestas de DLC que podrían quedar bien para el futuro del juego.

Hollow Knight

Hollow Knight llegó en el 2017 y fue desarrollado y distribuido por Team Cherry.

Muy similares en género y en ideas, Dead Cells y Hollow Knight serían una gran combinación que enaltecería el nombre de la industria independiente, por lo menos en el rubro metroidvania. Hay una dificultad en la diferencia de estilo artístico de ambas propuestas, pero nada que no pueda arreglarse con un poco de imaginación.

Hollow Knight fue uno de los indies más aclamados de los últimos años y generó que tanto usuarios como creadores de contenido le dediquen cientos de horas a recorrer todos los pasillos de su mundo. Desde el 2019 que su secuela Hollow Knight: Silksong está anunciada. Sin embargo, desde ese momento, lo estamos esperando sin mucha novedad sobre su fecha de lanzamiento.

Axiom Verge

Axiom Verge se lanzó en el 2015, primero para el mercado norteamericano y luego en Europa y Australia.

El estilo retro de Axiom Verge nos hace acordar a los primeros Metroid y a los Contra, con un pixel art que quedaría perfecto en la combinación con Dead Cells. Ambos títulos independientes potenciaron sus lanzamientos en la segunda mitad de la década pasada y daría gusto una colaboración independiente entre sus estudios desarrolladores.

Axiom Verge es un metroidvania desarrollado por Thomas Happ y se caracteriza por apuntar a la exploración y acción. Su éxito le permitió tener una secuela que salió en el 2021 para la generación de consolas anterior y se expandió a PlayStation 5 en el 2022.

Ori and the Blind Forest / Ori and the Will of the Wisps

Ori and the Blind Forest fue publicado en el 2015 y su secuela, The Will of the Wisps, se lanzó en el 2020.

Ori es una de las franquicias que más ha sabido llevar una narrativa visual dentro de los metroidvania, muy difícil de conseguir por el componente no lineal del género. La conexión entre Dead Cells y Ori le podría dar un DLC narrativo a la franquicia como no lo hemos visto antes, y sería una gran alegría empezar a ver a Ori, personaje que ya debería estar incluso en Super Smash Bros, colaborando con otros juegos.

Moon Studios desarrolló primero Ori and the Blind Forest, publicado por Xbox Game Studios en 2016. La historia de autodescubrimiento de Ori y la narrativa contada mediante elementos visuales hace sumamente encantador a este personaje que obtuvo una secuela con el aclamado Ori and the Will of the Wisps (2020).

Blasphemous

Blasphemous fue desarrollado por el estudio español The Game Kitchen y se lanzó en septiembre del 2019.

Blasphemous y Dead Cells comparten en varios aspectos el tono de su narrativa. A su vez, son dos grandes exponentes de la nueva camada independiente de metroidvania que se generó en la década pasada. Ambos continuaron sus franquicias con el DLC de Castlevania y con una secuela directa a Blasphemous así que… ¿por qué no esperar una colaboración para el próximo paso?

Desarrollado por el estudio español The Game Kitchen, toma lugar cuando una maldición llamada El Milagro cae sobre la tierra y sus habitantes. Nuestro protagonista, el Penitente, se encuentra en un ciclo donde muere y revive en pos de intentar solucionar esto. La manera de mezclar las mecánicas con la narrativa fue sumamente innovadora y plasmó uno de los mejores metroidvania de los últimos años, que continuará este mismo año con Blasphemous 2, a partir del 24 de agosto.

Metroid

El primer Metroid salió en 1986 para la Nintendo Entertainment System (NES).

Si Castlevania llegó a Dead Cells, ¿por qué no soñar con tener el cartón lleno? Metroid fue la franquicia que instauró las bases de este género de videojuegos. En visuales, en narrativa, en estética, todo coincide para hacer una colaboración sumamente posible que sería de lo mejor. ¿Lo malo? El proteccionismo de Nintendo con sus franquicias. Starlink es un videojuego que está en varias plataformas y su colaboración con Star Fox solo está disponible en Nintendo, no imagino algo diferente en esta situación.

Metroid inició su legado en 1986 cuando salió su primer título homónimo para Nintendo Entertainment System. Desde ese momento, hemos visto grandes títulos que marcaron la historia del género como Super Metroid (SNES, 1994), Metroid Prime (Nintendo Gamecube, 2003) o el reciente Metroid Dread (Nintendo Switch, 2021), juego que además finaliza la historia iniciada por el primer videojuego.

