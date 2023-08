TOP | Los 5 mejores juegos que te dejan jugar como un animal

Untitled Goose Game, uno de esos juegos donde ser un animal es de lo más divertido.

Cautivantes o agentes del caos, los animales en los videojuegos desempeñan una enorme variedad de roles desde casi sus inicios. Los encontramos en todos los géneros: desde los más desafiantes juegos de acción hasta en las historias que nos llevan a enfrentar nuestros miedos más profundos. En algunos juegos como el multipremiado Stray que llega a Xbox el 10 de agosto, seremos un adorable gato en un mundo postapocalíptico que nos llevará a reflexionar sobre la humanidad. Pero también somos un gato y, como tal, podremos sembrar el caos tirando y destruyendo todo en nuestro camino.

Ya sea que tengan curiosidad por ver el mundo a través de los ojos de algún animal o disfrutar simplemente de pasar un divertido momento, los siguientes 5 juegos son perfectos para los amantes de los animales:

Maneater, de Tripwire Interactive.

Maneater

Sí, seguro, los tiburones son peligrosos, es lo que nos enseñaron las películas, pero… ¿Alguien se puso a pensar alguna vez en sus sentimientos? Maneater nos invita a vivir una experiencia suprema en la piel de un tiburón. Nuestra misión será convertirnos en el terror de los nadadores y de quien se anime a cruzarse por nuestro camino.

Empezaremos siendo un pequeño tiburoncito para luego ir creciendo hasta convertirnos en un verdadero gigante. Siempre en pos de sobrevivir, nos enfrentaremos a otros animales, nadadores y pescadores. No es que disfrutemos asesinándolos. ¿Lo mejor? Toda nuestra aventura estará narrada como un documental clásico de la National Geographic.

Maneater es una experiencia realmente única.

Bread and Fred, de SandCastles Studio.

Bread and Fred

Esta aventura co-op en la que jugaremos como dos adorables pingüinos pondrá a prueba las amistades más sólidas. Nuestros protagonistas, Bread y Fred, quieren llegar a la cima de una montaña. El problema es que están atados juntos, por lo que tendremos que coordinar nuestros saltos y movimientos para no caer y perder todo nuestro progreso.

Es un juego tan desafiante como simpático, con un estilo pixel art encantador. ¡Y se puede jugar también en solitario! Pero recomendamos jugarlo con amigos. Horas de diversión aseguradas, si es que logramos conservar nuestras amistades en el camino.

Chicory: A Colorful Tale, de Finji.

Chicory: A Colorful Tale

En Chicory jugaremos como un perro que tiene la importante tarea de devolverle el color al mundo. Chicory, la maestra de los colores, ha desaparecido y tendremos que utilizar nuestros poderes con el pincel mágico para resolver puzles y descubrir nuevos caminos.

A una jugabilidad divertida la acompaña una historia compleja que toca temas importantes como el síndrome del impostor y el burnout. Es un juego que nos enseñará a ser menos exigentes con nosotros mismos y a hacer nuestra vida un poco más colorida.

Cult of the Lamb, de Massive Monster.

Cult of the Lamb

Si nunca pensaron en unirse a un culto, hay un corderito que puede hacerlos cambiar de opinión. Cult of the Lamb del estudio Massive Monster es una delicia: tendremos que gestionar nuestro culto asegurándonos de que nuestros seguidores tengan camas, comida y un lugar para adorarnos. Más importante aún, podremos elegir ser un líder benevolente o uno esclavista. Pero también es un juego de acción, ya que deberemos recorrer calabozos desafiantes llenos de enemigos que intentarán erigirse como el próximo líder supremo. Y esto es algo no podemos dejar que suceda, nosotros somos los únicos líderes supremos.

Untitled Goose Game, de House House.

Untitled Goose Game

¿Quién diría que un simple ganso pudiera tener tanto poder para hacerle la vida tan imposible a los humanos? En Untitled Goose Game, nuestra misión será arruinar el día de todos los habitantes del vecindario. No hay una historia, solo caos.

Es un juego de sigilo en el que tendremos que poner en uso nuestro ingenio para conseguir los objetos que necesitamos mientras molestamos a los vecinos de las formas más creativas y malvadas. También tenemos la opción de jugar junto a otro jugador y ser dos horribles gansos haciendo lo que les sale mejor: irritar a la mayor cantidad de personas posibles.

Seguir leyendo