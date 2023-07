REVIEW | And Just Like That - Temporada 2: seguimos viendo la secuela de Sex & the City por sus viejos personajes

And Just Like That Temporada 2 (HBO Max)

La cuatro mejores amigas de New York revolucionaron las pantallas de HBO a fines del milenio pasado hablando de sexo, relaciones abiertas y sus propias vidas, carreras e inseguridades. En una época en que la liberación femenina amenazaba con volver a ser tabú en la televisión mainstream, llegaron ellas para teñir el tema con una pátina rosa y brillante y volver a ponerlo en agenda. Con una apariencia superficial, zapatos carísimos y ropita de diseñador, instalaron conversaciones sobre sexo casual e independencia económica, y llegaron a todos los rincones del mundo con su éxito.

And Just Like That… - Temporada 2 sigue nuevamente la vida de las 3 mujeres más fashionistas de la Gran Manzana. Carrie regresa de París y se encuentra inesperadamente inmersa en un romance apasionado con el productor de su podcast. Mientras tanto, Charlotte organiza un emotivo bar mitzvah, una experiencia que siempre anheló como conversa en la fe judía. Miranda se embarca en un viaje de último minuto a Los Ángeles para estar con Che Díaz, lo que la hace cuestionar su lugar en la vibrante ciudad de Nueva York. ¿Podrán estas amigas mantener intactos sus lazos a la distancia mientras transitan los cambios más grandes de sus vidas?

Por supuesto, la fantasía del poder adquisitivo de un grupo de neoyorquinas blancas y sin hijos estaba muy lejos de la realidad de los millones de mujeres que consumían el programa, pero Sex & the City (1998-2004) se popularizó como un modelo aspiracional con tópicos interesantes y mucho desparpajo a la hora de tratarlos. Casi 20 años después de su final, con dos películas muy mediocres en el medio y sus protagonistas alejadas por problemas personales entre ellas, se anunció una continuación del mismo creador.

Darren Star volvió a unirse con Sarah Jessica Parker (también productora ejecutiva de la serie) en el papel de la icónica Carrie Bradshaw, para plantear una secuela directa de la exitosa serie, con sus protagonistas viviendo sus vidas en la misma ciudad y siendo amigas dos décadas más tarde. Pero faltaba una -quizás el mejor personaje- y fue imposible convencerla. Kim Cattrall (Samantha Jones) se encontraba alejada de sus compañeras en la vida real por desavenencias con la mismísima protagonista, y la historia siguió sin ella.

Sigue a Carrie, Miranda y Charlotte mientras navegan por la complicada realidad de la vida y la amistad a los 30 años, y la aún más complicada realidad de la vida y la amistad a los 50 años.

La primera temporada de And Just Like That… (2022-) encuentra a Samantha alejada de sus ex amigas viviendo en Londres, a Carrie enviudando tras un largo y feliz matrimonio con Mr. Big, a Charlotte viviendo una vida de ensueño con su marido Harry y sus dos hijes, y a Miranda explorando nuevas inquietudes sexuales. Pero además, suma a una nueva amiga para cada una de ellas -respondiendo a las críticas sobre la falta de representación de otras etnias en una ciudad tan cosmopolita como New York- e intereses románticos como Che Diaz (Sara Ramírez), uno de los personajes más criticados de la serie.

Son justamente esas críticas las que aborda la segunda temporada de And Just Like That, que se emite semanalmente por HBO, a veces con más aciertos que otras. Los dos primeros episodios de esta segunda parte fueron difíciles de digerir por su cambio de tono repentino, una mezcla entre la novela rosa de los noventa y la corrección de la nueva serie. Pero a partir del tercer y cuarto episodio, la temporada fue encontrando su rumbo, con destellos de humor brillantes y la promesa de volver a las bases, especialmente para los personajes de Carrie y Miranda.

Cynthia Nixon, miembro del reparto de And Just Like That - Temporada 2, debutó como directora con el episodio 6, Diwali (2022).

La protagonista sigue atravesando su duelo, encontrando nuevas formas de lidiar con su pena y eventualmente creciendo a través de ese dolor para volver a ser la persona que era. El proceso es lento y realista, lleno de contradicciones y momentos de humor que aligeran la carga dramática, siempre con el balance justo. La viudez de Carrie es uno de los aciertos más grandes de la serie, no solo por lo que representa para las mujeres de su edad, sino también porque a nivel ficción permite explorar los matices que siempre hicieron especial a su personaje.

Por su parte, Miranda (Cynthia Nixon) no termina de encontrar su rumbo, pero va volviendo de a poco a las bases y pareciéndose apenas un poco más a la que conocimos en Sex & the City. Quizás el mayor error de esta secuela fue cambiar radicalmente al personaje sin mediar crisis -o mediando una crisis que no vimos en pantalla porque ocurrió en esa elipsis de veinte años. Miranda Hobbes pasó de ser el epítome de la mujer profesional, empoderada y segura a un ama de casa insatisfecha que explora una nueva identidad a través de su sexualidad, sin sentirse del todo cómoda con ella y volviéndose cada vez más dependiente emocionalmente.

En And Just Like That - Temporada 2, Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon cobrarán más de un millón de dólares por episodio de esta serie de 10 capítulos. Las tres protagonizarán la serie y serán productoras ejecutivas.

Podría ser esa la mayor razón por la que el personaje de Che Diaz -catalizador de esta nueva faceta de Miranda- no termina de conectar con el público. Pero en verdad es mucho más profundo y tiene que ver con la forma de representar a las disidencias, como si toda la experiencia fuera un constante sufrimiento y existiera en función del placer de otras personas. En una serie que se caracteriza por su humor, el personaje de Che se siente acartonado y unidimensional, y esas mismas críticas fueron reflejadas en esta segunda temporada en el arco de Sara Ramírez.

Mientras tanto, Charlotte York (Kristin Davis) se convirtió -sorprendentemente- en el mejor de todos los personajes, y tanto su familia como amistades son los que aportan las mayores dosis de humor y humanidad a esta nueva serie. Con una hija en plena rebeldía adolescente que cuestiona todo lo que su madre nunca se atrevió a hacer, y otre explorando su identidad de género, el matrimonio de los York aprende y evoluciona constantemente. Así es como salen de su zona de confort y conocen a sus nuevas amistades, Lisa (Nicole Ari Parker) y Herbert (Chris Jackson), que aportan la cuota de diversidad étnica en un ambiente muy privilegiado.

En And Just Like That - Temporada 2, el nuevo perro de Charlotte se llama "Richard Burton", en honor al famoso actor galés. Es un guiño a su anterior perro, llamado Elizabeth Taylor, ya que Taylor y Burton se casaron. Dos veces.

Estas dos parejas no solo tienen los arcos más interesantes, con sus respectivas carreras, matrimonios y familias, sino que además aportan las mejores referencias culturales y guiños para los fans del cine, las series y el teatro. Charlotte y Harry se convirtieron en una de esas parejas que disfrutan muchísimo una noche de maratón en el sillón, ya sea reivindicando esa joya infravalorada que es el drama televisivo de época sobre espías The Americans (2013-2018), o volviendo a ver un clásico como El Joven Manos de Tijera (1991) de Tim Burton en familia, mientras afuera New York se cubre de nieve.

Por su parte, Carrie y Miranda también tienen nuevas amigas. Seema (Sarita Choudhury) es la agente de bienes raíces de Carrie, una bon vivant y soltera muy liberada que recuerda muchísimo a Samantha y su fantástica actitud de llevarse el mundo por delante. En cambio, Miranda se hace amiga de Nya (Karen Pittman) una brillante profesora universitaria, con una vida en pareja tan aburrida que la lleva a la separación. En esta segunda temporada apenas sabemos de ella y su nueva soltería, incluso hay episodios enteros en los que no aparece. En definitiva, Nya es una excusa para que Miranda tenga un nuevo lugar donde vivir tras su separación.

La promesa más grande de esta temporada fue desde el principio el regreso de dos personajes clave en la serie original, tanto como para mantener al público interesado a pesar de los altibajos de sus protagonistas. Por un lado, Aidan (John Corbett) volvió a aparecer en el último episodio, dedicado al día de San Valentín, a pesar de emitirse en agosto. Esta aparición fue tan publicitada por HBO que se vendió como uno de los principales puntos de interés de la temporada, con el arco de Carrie preparando el camino para volver a las relaciones románticas y a reencontrarse con su viejo amor.

En And Just Like That - Temporada 2, la diseñadora de vestuario Patricia Field, ganadora de un Emmy por su trabajo en la serie original, no regresará para este proyecto, debido a conflictos de agenda con la segunda temporada de Emily en París (2020).

Y por otro lado, la esperadísima aparición de Kim Cattrall como Samantha Jones, uno de los personajes más populares de la serie original de Sex & the City y sin dudas la gran ausencia de And Just Like That. Aunque poco se sabe sobre su regreso, la actriz confesó que puso como única condición que la producción contratara también a la diseñadora de vestuario Patricia Field (la responsable de los icónicos looks de la serie original), una de las ausencias más notables detrás de cámara. Además, se supo que Cattrall grabó lejos del resto del elenco y del showrunner, por lo que se especula que su aparición será breve y tal vez sea apenas una llamada telefónica.

De todas maneras, And Just Like That… parece estar volviendo a las raíces para reconectar con su audiencia, alejándose un poco de la corrección que caracterizó a la primera temporada y animándose a explorar los costados menos simpáticos de estos personajes. Aunque los temas propios de la edad siguen estando presentes -y siguen siendo lo más interesante de esta nueva propuesta-, los personajes van recuperando el espíritu que los caracteriza y que enamoró a tantas generaciones de mujeres, que la convirtieron en una de las series más exitosas y memorables de todos los tiempos.

PUNTAJE: 5/10

Seguir leyendo