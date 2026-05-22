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Saros: Cómo sobrevivir a la pelea contra Consort

Conocé los patrones de Consort, el equipo inicial y los trucos para sobrevivir en una pelea diseñada para perder

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Saros, de Housemarque.
Saros, de Housemarque.

La pelea contra Consort en Saros está diseñada para que pierdas. Es un combate de tutorial con derrota forzada que impulsa la narrativa y desbloquea el trofeo “Vuelve más fuerte”.

El juego no te da herramientas para ganar de entrada: llegás con salud mínima, el Cañón de mano Eruptor nivel 1, sin armas de poder y apenas el Escudo Soltari. La gracia no es vencerlo en el primer intento, sino entender que caer forma parte del viaje.

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En esta guía te contamos cómo afrontar este encuentro, qué esperar de los patrones de Consort y qué hacer cuando te tumbe.

Cómo se desbloquea el encuentro con Consort

Consort aparece automáticamente al terminar el tutorial, en una arena gigante. No hay requisitos previos ni manera de farmear equipo antes de la pelea. Es obligatorio y ocurre directamente.

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Si morís, no hay opción de reintento directo. Para volver a intentarlo tenés que usar el sistema de Ranuras de juego: creá un nuevo archivo de guardado, borrá el anterior y repetí el proceso tras cada muerte. También podés correr por los enemigos del tutorial para ahorrar salud, porque no dropean nada importante.

Saros, de Housemarque.
Saros, de Housemarque.

Equipamiento del jugador al inicio

Cuando empieza el combate tu personaje es extremadamente frágil:

  • Tenés como arma un Cañón de mano Eruptor nivel 1.
  • La salud es la más baja posible en todo el juego.
  • Como protección, un Escudo Soltari (R1 en PS5), pero muy débil; no absorbe ataques completos.
  • ¿Habilidades? Solo dash, salto y el escudo. Sin mejoras de la Matriz de armadura desbloqueadas.
  • ¡Y ningún arma de poder!

No hay posibilidad de mejorar nada antes del encuentro. La pelea está pensada para que caigas y avance la historia.

Ataques y patrones de Consort

Consort tiene una fase única, pero en la segunda mitad agrega un ataque adicional. Los ataques se clasifican por color:

  • Proyectiles azules: ráfaga triple de tres proyectiles que podés absorber con el escudo o esquivar. También larga un proyectil azul grande que a veces no lo frena del todo el escudo; conviene bloquear parte y esquivar el resto, o cubrirte detrás de un pilar.
  • Ataque de rejilla roja: una cuadrícula que tenés que esquivar pasando por los huecos. No intentes atravesarla con un dash porque recibís daño.
  • Rayos amarillos que barren desde el suelo: tres rayos que suben en barrido o áreas explosivas expansivas. Se esquivan con un dash bien sincronizado.
  • Anillos amarillos en el suelo: se expanden desde Consort; evitarlos saltando.
  • Tres orbes estacionarios: disparan un rayo vertical hacia arriba.
  • En la segunda mitad: proyectil rojo guiado en tres ráfagas. Esquivar con un dash largo justo antes del impacto.
Saros, de Housemarque.
Saros, de Housemarque.

Estrategia para sobrevivir el tiempo suficiente

Como la derrota es forzada, el objetivo no es ganar sino aguantar lo que puedas y aprender los patrones. Acá van los consejos:

  • Usá los pilares del escenario: son la mejor cobertura para proyectiles rojos y amarillos. Asomate, dispará y volvé a cubrirte.
  • Durante los anillos amarillos: alejate de los pilares y del jefe para tener línea de visión clara para saltar y usar el escudo.
  • El Escudo Soltari es útil para proyectiles azules, pero no para todo. Combiná escudo, esquiva y cobertura. No confies solo en él.
  • El dash te permite esquivar rayos amarillos y explosiones. Requiere sincronización precisa.
  • Dispará continuamente mientras te movés. El Cañón de mano Eruptor tiene autoapunte, pero la precisión importa: mientras más retícula esté sobre el enemigo, más balas conectan.
  • En la segunda mitad: estate atento al proyectil rojo guiado y ejecutá un dash largo justo antes del impacto.

Recompensas por vencer a Consort

Si lográs derrotarlo (es posible, aunque el juego no lo espera), recibís:

  • Lucenita: aproximadamente 150 unidades.
  • Halcyon: 1, que se obtiene caminando hacia adelante tras la pelea.

Más allá de eso, la historia sigue igual. Las recompensas son fijas y no hay otros objetos. Ese Halcyon podés usarlo después en la Matriz de armadura para desbloquear mejoras como Amplificador de escudo o Segunda oportunidad.

La pelea contra Consort no es un obstáculo que debas superar en el primer ciclo. Es una lección: Saros te pide que caigas para levantarte más fuerte después. Con los patrones claros y sabiendo que el escudo no lo aguanta todo, vas a recorrer ese camino sin complicaciones.

¡En Malditos Nerds seguimos cubriendo más guías para que cada muerte valga la pena!

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