REVIEW | LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight - Un nuevo estándar visual para la franquicia

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, de TT Games.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight es el nuevo juego de la clásica franquicia de juguetes que tiene su lanzamiento el 22 de mayo y que pone todo su bagaje para crear una experiencia única alrededor del universo de Batman. Aún siendo un título familiar en cuanto a lo que estamos acostumbrados por ser de LEGO, la entrega me logró sorprender en algunos aspectos muy bien logrados.

No hace falta decir que Batman es uno de los héroes más populares que existen y tiene en su universo un montón de personajes, villanos, historias, vehículos, gadgets y locaciones emblemáticas. Algo que nunca me deja de sorprender de los juegos de LEGO es cómo pueden retratar franquicias tan grandes y diferentes con tanto lujo de detalles y cariño hacia las obras originales y digo esto porque claramente esta no es la excepción.

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LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, de TT Games.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight cuenta su propia historia de Batman repasando algunos momentos de su vida pero lo hace agarrando detalles y momentos icónicos ya conocidos. Esto hace que el juego se convierta no solo en un homenaje al propio Caballero de la Noche sino también a sus obras ya que la entrega está llena de diálogos, easter eggs, skins y cinemáticas que hacen referencia a un montón de producciones.

El núcleo jugable de la entrega se basa directamente en la saga Arkham de videojuegos. Esto lo vemos en el combate y en los momentos de sigilo que funcionan similar, pero también, en cómo exploramos Gotham y realizamos todas las misiones secundarias y eventos del mapa. Más allá de la campaña principal, el juego está lleno de contenido coleccionable y secundario como pueden ser los acertijos de Nygma.

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LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, de TT Games.

Cada capítulo de la entrega nos cuenta distintos momentos de la historia de Batman y también añade un nuevo compañero a la aventura como villanos característicos. Como todo juego de LEGO, está pensado para jugar en familia y la manera ideal de disfrutar este título es jugando en cooperativo local con un amigo o familiar.

La aventura siempre nos pone en la piel de dos personajes, cada uno con habilidades únicas y necesarias para resolver puzzles en los distintos capítulos del juego. Al explorar Gotham en su mundo abierto podemos usar libremente a los personajes que hayamos desbloqueados aunque las misiones y algunos puzzles del mapa nos exigirá tener a los personajes necesarios para resolver sus desafíos.

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LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, de TT Games.

Jim Gordon, Talia al Ghul Catwoman, Batgirl y Robin son algunos de los aliados que hará Batman a lo largo de la historia y que podremos utilizar libremente. Estos personajes jugables tienen sus propios gadgets y habilidades pero también sus skins y vehículos que podremos ir desbloqueando y que homenajean a distintas eras y producciones de ellos.

El contenido coleccionable de LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight es abrumador con un montón de elementos para desbloquear que cualquier fanático querrá conseguir ya que se encuentran detalles y joyas increíbles como batimoviles de películas, cómics o series específicas que lucen muy bien.

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LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, de TT Games.

Lo que más me sorprendió del juego es el nivel de detalle con el que está hecho todo y no solamente me refiero a lo que respecta a la franquicia de Batman sino también a la potencia gráfica y diseño artístico de todo lo que está a nuestro alrededor. Todos los escenarios de cada misión destacan por su aspecto visual y diseño como también lo hace Gotham con su iluminación e inmersión que realmente poco tiene para envidiarle a las producciones más grandes del género.

Sumado a esto, el detalle de todos los personajes, vehículos y trajes muestran un salto de calidad muy fuerte en la franquicia. Quedé realmente sorprendido en los momentos de lluvia donde se observa claramente cómo las gotas de agua se escurren en el techo y ventanas del batimovil. Siempre consideré muy bonitos a los juegos de LEGO pero LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight se posiciona en lo más alto con diferencia.

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LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, de TT Games.

Como mencioné anteriormente, la jugabilidad busca replicar a la saga Arkham y en la mayoría de los momentos lo logra de manera correcta. El combate centrado en golpes y contragolpes y que tiene alguna variación según el enemigo al que nos enfrentamos es divertido como así también los clásicos escenarios de sigilo donde tenemos que camuflarse por el escenario para derrotar a los villanos uno por uno.

Sin embargo, hay algunas consideraciones en cuanto al combate que no me terminaron de cerrar. Los momentos de pelea son muy repetitivos y ofrecen pocas posibilidades pero lo que más sentí son animaciones muy limitadas en los remates y golpes. Así como cada personaje tiene sus propios gadgets y habilidades me hubiera gustado que también remates especiales o característicos que marque cierta diferencia entre ellos, cosa que no sucede.

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LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, de TT Games.

Con tan solo unos momentos de combate ya sentí que viví todo lo que el juego tenía para dar en este apartado y me terminó dejando con sabor a poco. De todas maneras, no llegan a opacar la experiencia ya que la exploración y los momentos de puzzles tienen la misma importancia jugable y realmente me encantaron. Las peleas contra los villanos principales también son diferentes y todas tienen una vuelta de tuerca divertida.

En definitiva, LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight es un juego que cumple con lo que se propone y que tiene mucho contenido que grandes y chicos pueden disfrutar, sobre todo si son fanáticos de la saga. Con referencias por todos lados y un apartado visual sublime, el juego de TT Games marca un nuevo estándar de calidad para LEGO.

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8 Un paso adelante LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight es una experiencia única alrededor del universo de Batman, que cumple con lo que se propone y con mucho contenido que grandes y chicos pueden disfrutar, marcando un nuevo estándar de calidad para LEGO. Revisado en PlayStation 5 Plataformas: PC PlayStation 5 Xbox Series S Xbox Series X