REVIEW | Futurama - Temporada 11 - Capítulo 1: The Impossible Stream

Futurama regresa después de 10 años.

Si bien hoy en día las cosas son diferentes, hubo una época en la que Los Simpson eran casi por defecto lo más popular que existía en la televisión. Según en qué parte de latinoamérica vivías, había muchas chances de que algún canal de televisión se pase horas y horas repitiendo episodios de la serie amarilla. Sin embargo, existía otra gran serie de Matt Groening, el creador de Los Simpson, que aunque no fue igual de popular era igual de divertida. Esta serie es Futurama, que acaba de estrenar su temporada número 11 luego de su tercera cancelación.

El revival de la icónica serie animada llegará al streaming en julio del 2023. Sigue las nuevas aventuras de Planet Express y su tripulación. (Star )

La historia del neoyorkino Philip J. Fry y su accidental viaje al año 3000 mediante una no tan accidental criogenización se estrenó en 1999, cuando la paranoia por el Y2K afectaba a muchos. Hasta el año 2003 la serie fue transmitida por Fox, cuando fue cancelada hasta que volvió en forma de películas directo a DVD en el 2007. En el 2010 volvieron a producirse nuevos episodios para la cadena Comedy Central hasta que la serie fue cancelada nuevamente en el 2013. Diez años más tarde llega esta nueva temporada, a 24 años de su estreno original.

El paso del tiempo es uno de los ejes que hace de Futurama una serie tan entretenida y diferente a Los Simpson. En la serie amarilla la continuidad no es algo que parezca preocuparles a los escritores, con excepción de eventos de máxima importancia como la muerte de ciertos personajes. En Futurama, en cambio, hay tramas que pueden continuar por varios episodios, eventos que se referencian mucho después de que hayan sucedido, y relaciones que se establecen y exploran con el tiempo. Como si estuviese haciendo guiño a este punto fuerte de Futurama, The Impossible Stream retoma exactamente donde terminó el último episodio de la era de Comedy Central hace diez años.

Fulu, parodia de Hulu, es foco de varios chistes en The Impossible Stream.

Gracias a las manipulaciones (y accidentes) temporales de Fry y el Profesor Farnsworth, la tripulación de Planet Express se encuentra en el año 3023, hecho que afecta profundamente a Fry. Ya van 23 años desde que llegó al futuro, y siente que en todo ese tiempo no logró nada con su vida. Esta es una señal a otra de las fortalezas de Futurama, y es el aspecto favorito de muchos fans de la serie: Futurama no tiene problema en explorar los lados más sensibles de sus personajes.

Algunos de los episodios más queridos de la serie son aquellos en los que la vulnerabilidad y la emoción son gran parte de la narrativa. Ya sea aquel episodio en el que Fry descubre la historia de su hermano que quedó atrás en el pasado, el capítulo donde Leela encuentra a sus padres biológicos, los varios episodios que exploran la relación entre Fry y Leela o el inolvidable capítulo que presenta al perro de Fry, Futurama sabe como, entre risas, emocionar a la gente.

Fulu, parodia de Hulu, es foco de varios chistes en The Impossible Stream.

Estas dos ventajas de la serie son simplemente aludidas en The Impossible Stream, ya que una vez que Fry elige su meta en esta vida comienzan los chistes sin parar, aunque los momentos graciosos no faltaban antes. En lo que significa el comienzo de una gran sátira a una común costumbre moderna, Fry decide que su propósito en esta vida es ver todos los programas de televisión que se hayan producido con la ayuda de lo que él llama el cuarto servicio de streaming más popular del mundo: Fulu, en una clara parodia a Hulu, quienes están produciendo esta nueva temporada.

Es en este marco de la meta de Fry que The Impossible Stream se permite hacer muchísimas bromas sobre varios de los aspectos que definen nuestra forma de consumir series y películas hoy en día. Si bien el episodio es en sí un enorme chiste sobre la idea de maratonear una serie y el declive en calidad que puede suceder cuando una serie permanece en el aire por mucho tiempo de forma ininterrumpida, existen varias bromas más pequeñas sobre otros aspectos modernos como los NFT y aplicaciones como Siri, además de incontables chistes sobre la misma cancelación de la serie.

Mirada de Robot, la serie dentro de Futurama que es clave en The Impossible Stream.

Este es quizás el punto más bajo del nuevo episodio, ya que su afán de burlarse de su propia cancelación puede parecer un poco excesivo. En sus previos regresos Futurama ya había hecho bromas sobre sus cancelaciones, pero en éste es el foco del episodio, gracias a su naturaleza como sátira sobre series en streaming. Es entendible, y quizás incluso necesario que luego de diez años fuera del aire la serie se quite de encima ahora todo lo que tiene para decir sobre su cancelación. Por suerte, esta insistencia en tratar el tema resulta en una reflexión como las que Futurama siempre supo hacer: estar fuera de transmisión y volver puede ser mejor para la calidad y creatividad de una serie que seguir sin descanso durante años.

En el caso de Futurama, sin embargo, esto pone a la serie en una encrucijada interesante: al ser una serie ambientada en el futuro lejano, Futurama se permite hacer bromas relacionadas a la tecnología que no necesariamente tienen que estar demasiado aferradas a la realidad. El problema que esta nueva temporada deberá saber maniobrar es que la realidad cada vez más parece una sátira en sí. Vivimos en un mundo donde un multimillonario compró una de las redes sociales más usadas para prácticamente arruinarla y cambiar su nombre a una simple X solo porque sí, o donde la inteligencia artificial es uno de los temas presentes en huelgas de escritores.

Morbo y Linda están de regreso en Futurama, aunque no mantienen sus actores del doblaje original.

Más allá de eso, el resto de la serie está en su mejor forma en este regreso. Para el alivio de muchos, el doblaje latino original volvió en esta nueva temporada. El legendario Humberto Vélez vuelve a ponerle su voz al Profesor y con él regresa el elenco que todos los fans queríamos ver: Benjamín Rivera como la voz de Fry, Alejandra de la Rosa como Leela, César Soto como Bender, e incluso algunos personajes no tan clave recuperan sus actores originales, con Cony Madera como Amy y René García (a quienes quizás conozcan como la voz de Vegeta en Dragon Ball) como Hermes. La única excepción es el Doctor Zoidberg, cuyo actor original Carlos Águila se ha retirado de la industria y fue reemplazado por Ulises Maynardo Zavala, quien hace un gran trabajo de todas formas.

The Impossible Stream es, entonces, un regreso triunfante. Este no pretende ser el mejor episodio de la serie, pero tampoco necesita serlo. Es un muy buen puntapié para lo que será esta temporada que promete devolver a Futurama a su gloria pasada. No será una tarea fácil, pero si este episodio es una indicación de lo que se viene, la serie está en buenas manos.

PUNTAJE: 8/10

Seguir leyendo