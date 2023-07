REVIEW | Resident Evil: Death Island - Otro desembarco, sin pena ni gloria, en el universo de Resident Evil

Resident Evil: Death Island es una película japonesa de acción y terror animada por computadora para adultos ambientada en el mismo universo que los videojuegos de Resident Evil.

Muchos pasaron su vida, ilusionados, esperando que Batman, Superman, Wonder Woman y el resto de La Liga de la Justicia pudieran coincidir en una misma película. Otros, tuvieron ese mismo sueño con Los Vengadores y las diferentes formaciones que tuvieron en los comics, hasta llegar a la pantalla grande. Algunos, quizás en menor medida, soñaban con ver a Jill Valentine, Chris Redfield, Rebecca Chambers, Leon S. Kennedy y Claire Redfield. La realidad es que ya había aparecido en esa saga que apenas podemos llamar adaptación, liderada por Milla Jovovich.

El mundo de la animación CGI nos regala esta premisa. Los protagonistas más relevantes de las entregas más importantes de la saga Resident Evil se unen en una misma película para deleitar al fanático más exigente, dejando caer todo su peso en el hecho de ver a todos los personajes en pantalla, pero dejando algunas cosas más importantes de lado. El guion, por ejemplo, es quizás el aspecto más descuidado. Podrán llamarme pretencioso, quizás, pero a estas alturas, con el transmedia inmenso que resulta ser la creación de Capcom, tener personajes importantes sin peso llega a ser, mínimamente, una injusticia.

La dirección de Resident Evil: Death Island está a cargo de Eiichirô Hasumi, quien ya tuvo su previa experiencia como director dentro de la saga en Resident Evil: Infinite Darkness. Makoto Fukami, el escritor de Death Island, plasmó su experiencia como guionista en Resident Evil: Vendetta, que, a nivel canónico, estaría justo antes de esta nueva entrega. Ambos, tanto director como guionista, se olvidaron de darle personalidad a cada integrante. Toda esa construcción alrededor de los personajes que existe en los videojuegos, en esta película se pierde por completo. Tanto Chris, como Rebecca, Leon o Claire, podrían llamarse de cualquier otra forma, ya que no hay nada puntual que los defina. La única que tiene algún tipo de trabajo en su personalidad es Jill, pero nada que realmente la motive.

En este mismo contexto, podemos hablar del villano principal. Se trata de un personaje cuya motivación es completamente olvidable, presentado como un ex mercenario de Umbrella. A veces resulta un poco descafeinado que, habiendo luchado frente a frente con enemigos como Albert Wesker o Nemesis, pongan a alguien de esta talla, cuyo objetivo resulta ser bastante absurdo si tenemos en cuenta el disparador de su locura.

En ese camino también va la historia. Todos los personajes se reúnen en Alcatraz persiguiendo distintas pistas. Mientras las otras entregas en CGI de Resident Evil intentan tocar temas como la sectorización de las guerras para el poderío económico, los medios y la manipulación desde las grandes empresas que controlan las masas, incluso temas más puntuales como el abandono de los veteranos de guerra, sin contar la manipulación genética y los experimentos encubiertos, en Resident Evil: Death Island solo tenemos una construcción narrativa que se repite hasta el hartazgo: el malvado de turno, que impone respecto mediante su guardia personal, y amenaza a un científico para que recree sus locuras. Científico se arrepiente, monstruo final gigante, final de la película. Repito, porque quizás no fui claro: la motivación y la posterior idea de venganza del villano no tienen sentido.

Claro está, que no todo es una zona oscura en esta película. Si analizamos el peso de cada personaje, prácticamente Jill Valentine podría ser la protagonista de la película. Rebecca y Chris interpelan a la historia de una forma muy tímida y Leon, por suerte, tiene una personalidad más parecida al Dean Winchester de Jensen Ackles que al personaje rígido y aburrido que mostraron las entregas anteriores en CGI. Claire, por su parte, acompaña a Leon en esa búsqueda de ser una figura importante, pero los hechos no la ayudan. Cumplen, pero no destacan. En ese sentido, ninguno tiene su propio momento, salvo Jill. Sin embargo, la escena final los redime a todos y verlos luchas codo a codo termina siendo un mimo al alma, si eres fanático de la saga.

A nivel visual, el trabajo es increíble. Todo lo que tiene que ver con el diseño de los personajes, las locaciones, los efectos de luz, los reflejos, las texturas, y todos los pequeños detalles que componen cada escena, son simplemente espectaculares. En contraparte, la animación de los personajes por ratos resulta bastante tosca. Están todos muy rígidos incluso en los momentos donde se necesita dinámica. Los que estamos acostumbrados a ver las cinemáticas de los últimos títulos de Resident Evil echamos de menos ese tipo de fluidez, que corresponde más con una película de acción. Aun así, la película se deja disfrutar sin problema.

Un gran acierto es que se hayan animado a hacer varias referencias durante la película, cosa que en otros casos no había ocurrido. No solo se mencionan los sucesos de Raccoon City (el más icónico de toda la saga, quizás) sino que también se hacen algunas menciones sobre diferentes hechos ocurridos en Resident Evil 5 y Resident Evil 6. El problema de todo esto es, nuevamente, lo absurdo de la historia y cómo recae muchas veces sobre el fanservice. Es un compendio de malas excusas para unir a un grupo de personajes que tiene peso propio y que, si nos ponemos a pensar en todo el contexto que tiene cada uno de ellos, no deberían necesitar excusas para cumplir juntos una misión. Resident Evil: Death Island se siente desconectada de la propia historia que intentar narrar.

¿Recuerdan que en algún momento menciona al guardia personal del villano de turno? Ella es María Gómez, que vuelve a aparecer luego de Resident Evil: Vendetta y que tiene una fijación con Leon ya que él mató a su padre. Nuevamente, y como una constante en el relato de esta cinta, María y Leon convergen en una lucha despiadada. Ella muestra una fuerza sobrehumana, que supera ampliamente a la de Leon y que, si María quisiera, podría vencer a todos juntos. Lo patea por aquí, lo patea por allá, lo golpea con todo lo que tiene a mano. Pero, en cierto momento, Leon se recupera y de un simple golpe que contradice todo lo que venía pasando, termina como vencedor. Y no, no se preocupen, no se trata de un spoiler. Es algo que se ve venir desde que comienza la película.

El uso y abuso del T-Virus y sus miles de combinaciones ya no representa nada nuevo. Hay buenas ideas dentro del universo Resident Evil, pero pareciera que nadie se quiere arriesgar. En el mundo de los videojuegos, desde Resident Evil 4 en adelante, intentaron buscar otros caminos. Te pueden gustar más, o te pueden gustar menos, pero la verdad es que supieron encontrar esa vuelta que necesitaba la saga. Y así llegaron hasta, por ejemplo, Lady Dimitrescu, una vampiresa enorme de Europa del Este, inspirada en Erzsébet Báthory, una mujer de la nobleza húngara. Resident Evil: Death Island vuelve a recurrir a los zombies, al T-Virus, a los científicos, a todo eso que viene repitiendo.

Y no me malinterpreten, no tengo nada en contra de los zombies. Simplemente creo que una saga tan frondosa en cuanto a su contenido e historia como Resident Evil tiene muchísimo para dar, y este tipo de producciones no saben explotar eso que tienen frente a sus narices. No se arriesgan. No exploran. Es una película hecha para fanáticos de la saga que, por momentos, se termina olvidando de ellos. Hay buenas ideas, están los personajes que tienen que estar, las escenas de acción están muy bien logradas, hay tensión… pero no hay alma. Se vuelve una película de nicho, pero al mismo tiempo quiere convencer a todo el mundo. Se siente vacía, se olvida rápido. Porque, como dice el dicho: “quien mucho abarca, poco aprieta”.

PUNTAJE: 5/10

