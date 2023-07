REVIEW | Mansión Embrujada: una nueva mirada al más allá desde el dolor, pero sin perder el sentido del humor

Mansión Embrujada se estrena el 27 de julio.

Los parques temáticos de Disney han desarrollado a lo largo de los años atracciones icónicas que, si hemos tenido la suerte de visitar, no se nos olvidan jamás. Aún recuerdo mi primera experiencia con la Mansión Embrujada en Walt Disney World Orlando. Era el año 2000 y tenía tan solo 8 años. Aterrada desde el inicio, fue tal el shock, que mantengo hasta el día de hoy en mi memoria algunos instantes imborrables. Desde cómo estrujé la mano de mi mamá al sentir la voz del fantasma anfitrión por primera vez, hasta lo fuerte que presioné la mandíbula al ver el techo de la galería de arte elevarse, los fantasmas bailando en el salón y, sobre todo, el pánico de pensar que uno de los espectros se estaba yendo de la atracción conmigo. Pero uno crece y los miedos cambian. Es así como cuando volví -19 años después-, pude disfrutar por completo el paseo y asombrarme nuevamente con los espacios tan llenos de vida en una casa plagada de muertos.

Entrar es un camino de ida.

Cuando se anunció una nueva película Mansión Embrujada -acá vamos a fingir demencia y pretender que la del 2003 protagonizada por Eddie Murphy no existe- me intrigó saber desde qué ángulo la abordarían y si sería posible trazar una historia lo suficientemente sólida para que le haga justicia a una de las atracciones más icónicas e inmersivas de los parques Disney. ¿La respuesta? Sí es posible.

La historia parte con Gabbie (Rosario Dawson), una madre soltera, y su pequeño hijo Travis (Chase Dillon). Ella es una doctora, fanática de las antigüedades, que ha decidido comprar la mansión para restaurarla y convertirla en una pensión, pero durante la primera noche en la residencia, descubre que está habitada por fantasmas. Es así como ambos huyen despavoridos, dándonos tiempo de conocer a quien lleva el peso de la historia: Ben Matthias.

Gabbie (Rosario Dawson), una madre soltera, y su pequeño hijo Travis (Chase Dillon) llegan a vivir a la mansión sin saber lo que les espera.

Ben (Lakeith Stanfield) es un astrofísico que trabaja desarrollando lentes especiales para poder captar materia oscura. En la noche de año nuevo conoce a quien se convierte en su esposa, pero luego ella fallece en un accidente. Él pierde todo deseo de seguir, renuncia a su trabajo y se dedica a ser guía turístico en la ciudad de Nueva Orleans. Tiempo después, es contactado por el sacerdote Kent (Owen Wilson) quien necesita del lente especial de Ben para poder ayudar a Gabbie con la mansión. Es así como terminan bajo el mismo techo embrujado Gabbie, Travis, Ben, el sacerdote Kent y quienes serán reclutados un poco más adelante: la medium Harriet (Tiffany Haddish) y el profesor universitario especializado en lo sobrenatural, Bruce (Dany DeVito).

Cuando uno ve una película de terror siempre surgen críticas a acciones ridículas que usualmente toman los personajes. Un ejemplo muy claro en este caso sería preguntarse por qué alguien volvería voluntariamente a vivir en una casa embrujada. Pues acá es en donde hay que destacar a la guionista Katie Dippold (Parks & Recreation y The Heat) por la forma en la que consiguió tomar pequeños y relevantes datos de la atracción para fusionarlos de forma coherente y equilibrada con la idea que tenía para la historia.

A Rosario Dawson se le suman Tiffany Haddish, Lakeith Stanfield y Owen Wilson.

Gabbie y Travis no vuelven a la mansión por voluntad propia, sino porque al irse, algunos espíritus se marcharon con ellos y los atormentaron hasta el cansancio, obligándolos a volver. Este pequeño detalle no sólo sirve para darle lógica al guión, sino que además es un tremendo guiño a la parte final de la atracción del parque, en donde mediante un espejo puedes ver a uno de los fantasmas irse contigo en el carrito. Así como este, hay muchos otros detalles, como el uso del techo que se eleva, la integración a la trama del espíritu de la novia en el ático, el uso de Madam Leota y la razón de por qué terminó encerrada en su bola de cristal, el fantasma del sombrero, entre otros. Todos esos pequeños momentos son importantes por sí solos, pero si además te subiste al ride en Disney, los aprecias aún más.

La galardonada Jamie Lee Curtis da vida a Madam Leota en la cinta.

Pero el guión no destaca sólo por esos guiños sino por las temáticas tan pesadas que toca a lo largo de sus dos horas. Tenemos personajes que han sufrido de distinta forma la muerte de seres queridos pero también son incomprendidos, solitarios, rechazados e incluso ridiculizados. Quien se lleva la película es definitivamente su protagonista, Ben. Lakeith Stanfield hace un papel magistral al representar el dolor y desconsuelo que siente por la pérdida de su esposa. Durante toda la cinta va narrando pequeñas particularidades de ella y te rompe el corazón, una y otra vez, entender todo el dolor que lleva dentro y cómo no halla un propósito en su vida. No les miento si digo que me hizo llorar más de tres veces.

Si bien la película se basa en la muerte, se enfoca sobre todo en la necesidad que tenemos los humanos de mantener esa conexión con quienes ya no están más a nuestro lado. Todos hemos perdido a alguien, y podemos empatizar con el pesar de Ben y particularmente con ese anhelo de saber de ellos, o de encontrar alguna “señal” del otro lado que nos diga que se encuentran bien. Todo esto lo logra sin llegar a perder el humor, que si bien a mi parecer no alcanza para denominar a Mansión Embrujada como una comedia -ya que más que reír me hizo solo sonreír-, está presente y ayuda a aliviar los momentos de mayor tensión.

Esta es la segunda adaptación al cine de la conocida atracción de los parques Disney.

Claro que no todo puede ser positivo y la cinta tiene puntos débiles importantes. Uno de los que más me generó fastidio fue la fisicalidad exagerada de algunos de sus actores, sobre todo de parte de Lakeith Stanfield y Rosario Dawson. Ambos cuentan con un currículum envidiable y no se pone en duda su talento en pantalla, pero sus reacciones y gesticulaciones a algunos sucesos, sobre todo los generados por CGI, se sienten acartonados e innecesarios. Esto se puede deber a dos factores: la falta de experiencia de Stanfield con el trabajo en pantalla verde y en el caso de Dawson (quien sí cuenta con mucha trayectoria con efectos especiales gracias a su trabajo en el universo de Star Wars), una falla en la dirección de actores que realmente recae sobre su director, Justin Simien.

A pedido del director, la mayoría de escenas se filmaron con sets físicos e incluso para los fantasmas se utilizaron personas reales con trajes y prótesis, los cuales luego fueron retocados digitalmente. Puede ser que al grabar casi todo el tiempo así, al momento de tener que recurrir a la pantalla verde, el cambio o la falta de costumbre les haya jugado en contra a los actores. Asimismo, durante la historia hay algunas cuestiones que se solucionan de forma muy sencilla o por casualidad, lo que implica un desliz en el aceitado guión de Katie Dippold, pero no se preocupen, que no es nada grave.

Jamie Lee Curtis tiene pocos minutos en pantalla, pero se roba todas las escenas con su gran presencia.

Mansión Embrujada no solo borra del mapa a ese fallido primer intento del 2003, sino que además toma los elementos más distintivos de la atracción del parque y los plasma en una historia coherente, inmersiva y con un mensaje profundo que finalmente le hace honor al icónico ride de Disney. Su elenco crea una sinergia palpable y ofrece algunas actuaciones estelares. Mención especial a la reina Jamie Lee Curtis, que con sus pocos minutos hace magia en pantalla, y a Dany DeVito y Tiffany Haddish, que se llevan los mejores chistes y hacen que sus dos horas se pasen volando. Esta película es claramente una experiencia Disney al estilo más clásico: es tanto para niños como para adultos, que cumple con entretener y al mismo tiempo deja un mensaje hermoso.

PUNTAJE: 7/10

