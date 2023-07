The Expanse: A Telltale Series estrena hoy su primer episodio y pone al estudio Telltale Games de vuelta en el mapa

The Expanse: A Telltale Series fue desarrollado conjuntamente por Telltale Games y Deck Nine.

La nueva aventura narrativa de Telltale Games fue presentada en la Gamescom Opening Night Live del 2021 y actúa como precuela de la serie de Amazon Prime Video, la cual está basada en las novelas de Daniel Abraham y Ty Franck, bajo el seudónimo de James S. A. Corey. Hoy estrena su primer episodio en Epic Games y los cuatro restantes serán lanzados cada dos semanas, por lo que el juego completo estará disponible a partir del 21 de septiembre.

Protagonizado por Camina Drummer -con la actriz Cara Gee retomando su papel- el título nos pone como segundos al mando de una nave de exploración espacial que promete hacer ricos a todos a bordo. Sin embargo, las cosas no son tan simples y todo se saldrá de eje muy rápido. Al igual que otros proyectos del estudio, The Expanse te permite elegir tu propia aventura y pondrá al jugador en situaciones difíciles que, según sus decisiones, tendrán importantes consecuencias.

Está disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC.

Telltale Games es una de las desarrolladoras de videojuegos narrativos más importantes de la última década. Fue fundada en el 2004 por ex trabajadores de Lucas Arts, pero se declararon en bancarrota en el 2018. Un año después, consiguieron una inversión de 8 millones de dólares para reflotar sus proyectos y confirmaron que se centrarían en desarrollar The Expanse: A Telltale Series, The Wolf Among Us 2 y un título que aún no fue anunciado.

