Gen V es cancelada tras dos temporadas pese a su éxito y la promesa de más spin-offs

Maddie Phillips (Cate Dunlap)

La cancelación oficial de Gen V, el spin-off aclamado de The Boys en Prime Video, ha causado sorpresa tanto entre los seguidores como en la industria del entretenimiento. Tras dos temporadas destacadas por su audacia temática e integración con la trama principal, la serie ambientada en la universidad no tendrá una tercera entrega. Esta decisión llega en un periodo de cambios dentro de la plataforma de streaming y deja en el aire preguntas sobre el futuro inmediato del sólido universo narrativo de The Boys. Diversas fuentes confirman que los personajes de Godolkin no desaparecerán por completo, ya que participarán en nuevas temporadas y producciones derivadas, manteniendo vivas las historias dentro del llamado “VCU” (Vought Cinematic Universe).

Efectos de la cancelación en el universo de The Boys

Gen V llegó a Prime Video como la mayor apuesta dentro del universo de The Boys más allá de la serie principal. Su argumento, centrado en la Universidad Godolkin, exploró cuestiones como el poder, la corrupción y los dilemas morales, expandiendo y profundizando la perspectiva de la saga original. La noticia de que Prime Video decidió no renovar Gen V resultó sorpresiva, ya que la serie contaba con una base de seguidores sólida e incluso algunos críticos la consideraban superior a la original en ciertos aspectos. No obstante, la audiencia de la segunda temporada fue disminuyendo de forma sostenida y no alcanzó los estándares requeridos por la plataforma.

PUBLICIDAD

Según los showrunners Eric Kripke y Adam Goldberg, la historia de varios personajes continuará en la próxima quinta temporada de The Boys y en otros proyectos anunciados, como Vought Rising y The Boys: Mexico. El anuncio estuvo acompañado de mensajes de agradecimiento a los seguidores, en especial por parte de Jaz Sinclair, quien interpreta a Marie Moreau, y quien recalcó la importancia de la comunidad formada en torno a la serie y prometió despedirse detalladamente en redes sociales próximamente.

Motivos de la decisión de Prime Video

Aunque la reducción en la audiencia fue el factor principal para la cancelación, existieron otros elementos que influyeron en la decisión. Uno de los más relevantes fue el fallecimiento del actor Chance Perdomo en marzo de 2024, quien interpretaba a uno de los personajes principales de la serie. Su pérdida forzó una reestructuración completa de las tramas previstas para la tercera temporada, añadiendo complicaciones tanto creativas como logísticas. A esto se sumó una reconfiguración más amplia en la estrategia de contenidos de Prime Video, que recientemente ha optado por reducir el volumen de producción original en busca de una mayor rentabilidad y el impacto individual de cada serie.

PUBLICIDAD

A pesar de las dificultades, el cierre de Gen V no supone un final absoluto para el universo de The Boys. Prime Video continúa desarrollando varios proyectos en paralelo y garantiza la integración de los personajes más populares en nuevas historias, asegurando así que el público no perderá de vista a quienes formaron parte de Gen V. Resta ver cómo esta decisión impactará en la implicación emocional y el compromiso de la audiencia con el universo creado, especialmente tras el giro creativo inesperado que implica la conclusión prematura de una serie elogiada por su tono y dirección distintivos.

Lizze Broadway (Emma Meyer)

Perspectivas para los seguidores y el futuro comercial de la saga

La cancelación de Gen V ocurre en un contexto en el que Amazon Prime Video busca fortalecer y reorganizar sus franquicias de mayor éxito. Pese al desencanto entre los seguidores, la estrategia de mantener a los personajes de Godolkin presentes en otras producciones podría lograr que el público permanezca unido y evitar la dispersión de la base de fans. La expansión internacional con proyectos como The Boys: Mexico y nuevas iniciativas como Vought Rising muestran la intención de extender el éxito de la franquicia a través de diferentes formatos, estilos y contextos culturales.

PUBLICIDAD

Este enfoque, sin embargo, conlleva ciertos riesgos: reorganizar tramas y trasladar personajes entre series podría afectar la profundidad y la coherencia narrativa. Los aficionados a Gen V, en particular quienes consideraban la serie como un aporte independiente y diferenciado dentro del universo de The Boys, podrían no hallar el mismo nivel de desarrollo o protagonismo en el futuro. El reto para Prime Video será conservar la identidad y riqueza de estas historias mientras aprovecha la popularidad general de los personajes y conceptos que han revitalizado la marca The Boys.