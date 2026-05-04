Subnautica 2 fija su fecha de Early Access para este mes tras la disputa legal con Krafton

Subnautica 2, de Unknown Worlds.

El lanzamiento de Subnautica 2 en acceso anticipado, anunciado oficialmente para el 14 de mayo, representa el desenlace de semanas de incertidumbre y disputas legales entre la desarrolladora Unknown Worlds y la editora Krafton por el control y la dirección creativa del esperado videojuego. La noticia surge después de que la justicia estadounidense obligara a Krafton a restituir a Ted Gill como CEO de Unknown Worlds y devolviera su autoridad sobre las decisiones clave del lanzamiento del juego. Esta intervención judicial resalta la importancia de la autonomía creativa y los derechos contractuales de los desarrolladores en la industria de los videojuegos, un sector habitualmente marcado por la tensión entre la creatividad y las presiones comerciales.

Conflicto legal y retorno de los fundadores

El conflicto se originó el año pasado cuando Krafton, la compañía editora, decidió despedir a los fundadores de Unknown Worlds: Ted Gill, Charlie Cleveland y Max McGuire, argumentando una supuesta falta de liderazgo y la “traición” de sus responsables. Según Krafton, la separación del trío se justificaba por el estancamiento en el desarrollo y la pérdida de confianza. Por su parte, Gill, Cleveland y McGuire sostuvieron que su despido fue una maniobra deliberada para retrasar la publicación del acceso anticipado de Subnautica 2. Según los creativos apartados, el propósito era evitar que el juego alcanzara ventas suficientes para activar una bonificación contractual de 250 millones de dólares destinada al equipo de desarrollo.

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La disputa llegó a las cortes del estado de Delaware, donde la sentencia fue favorable a los antiguos directivos. La corte ordenó la restitución inmediata de Ted Gill como CEO y le devolvió el control sobre la plataforma Steam, además de impedir a Krafton interferir con la decisión de lanzar el juego en acceso anticipado. Sin embargo, días después del fallo, el equipo legal de los fundadores acusó a Krafton de desobedecer la sentencia judicial al anunciar de manera unilateral la fecha de lanzamiento a los empleados, lo que generó confusión en el estudio y entre la comunidad.

Finalmente, el anuncio público del acceso anticipado realizado por Unknown Worlds, ya bajo la dirección restituida de Gill, permitió retomar el desarrollo y la estrategia del estreno conforme al mandato judicial. Esta resolución evitó mayores retrasos para los seguidores que esperaban la llegada de la secuela.

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Acceso anticipado, detalles del juego y precio

Subnautica 2 estará disponible en acceso anticipado para Xbox Series y PC a través de Steam, Epic Games Store y Microsoft Store a partir del 14 de mayo. El precio de lanzamiento será de 29,99 dólares, con la promesa de que quienes adquieran el título en esta etapa recibirán todas las actualizaciones y contenidos añadidos hasta la versión 1.0 y versiones posteriores. Además, el juego formará parte del catálogo de Game Pass, lo que permitirá un acceso más amplio a los suscriptores de esta plataforma.

Unknown Worlds detalló que Subnautica 2 será una experiencia de supervivencia y aventura submarina en un nuevo planeta alienígena, ampliando el universo de la franquicia. La trama sitúa a los jugadores en la piel de un grupo de pioneros humanos obligados al exilio en busca de un nuevo hogar, que enfrentan desafíos inesperados cuando la inteligencia artificial del transporte interestelar CICADA fuerza la continuación de la misión pese a los peligros presentes. Aislados y en condiciones adversas, el objetivo principal será la supervivencia, involucrando tanto a jugadores individuales como a equipos cooperativos de hasta cuatro personas.

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Entre las novedades jugables, se destaca la posibilidad de explorar distintos biomas a bordo del vehículo Tadpole, personalizar bases submarinas y adaptarse al entorno usando una variedad de herramientas en continua expansión. El desarrollo en acceso anticipado implicará una evolución constante del contenido, con la incorporación de nuevos biomas, especies y elementos de fabricación en función de la retroalimentación de la comunidad.

Subnautica 2, de Unknown Worlds Entertainment.

Impacto en la comunidad de jugadores y en la industria

El proceso de acceso anticipado de Subnautica 2 destaca no solo por sus características técnicas y jugables, sino también por el nivel de transparencia adoptado por Unknown Worlds. La empresa, que opera de manera remota con un equipo distribuido globalmente, ha mantenido una política de comunicación directa con los jugadores. Ted Gill subrayó en un comunicado oficial la importancia de la retroalimentación de la comunidad para perfeccionar la experiencia y adaptar el desarrollo a las expectativas de los usuarios.

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Sin embargo, la división interna causada por los despidos y el conflicto con Krafton generó inquietud y preocupación tanto entre los seguidores de la saga como entre el personal del estudio. Trabajadores y jugadores manifestaron su preocupación por los retrasos y cambios en la dirección, temiendo por la calidad final del producto y la continuidad de la visión creativa.

Desde el punto de vista de la industria, este caso representa un precedente sobre la relevancia de los acuerdos contractuales y el papel de la ley en la protección de la creatividad frente a intereses puramente comerciales. Con la publicación de la nueva fecha y la normalización de las relaciones internas en Unknown Worlds, algunos observadores consideran que la manera en que se resolvió la crisis podría sentar un referente para otros estudios en disputas similares con editoras o distribuidoras.

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