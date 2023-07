Mila Kunis y Blizzard Entertainment se unen para ayudar a Ucrania mediante World of Warcraft

Solcito (Sunny) es una especie de golden retriever para personajes de World of Warcraft.

BlueCheck Ukraine es un colectivo de expertos en respuestas a crisis humanitarias que fue co-creado por el actor y activista Liev Schreiber en el 2022. Su misión es identificar, examinar y proveer una vía rápida de apoyo financiero a organizaciones no gubernamentales ucranianas para así salvar vidas en la guerra contra Rusia.

Como parte de una de sus iniciativas, la actriz y productora Mila Kunis -nacida y criada en Ucrania-, se unió a Blizzard Entertainment para lanzar el Pet Pack de World of Warcraft que estará disponible por tiempo limitado. Este consta de dos mascotas, Solcito y Flurky, que emulan los colores de la bandera ucraniana.

Únanse a Mila Kunis para apoyar a BlueCheck y su misión de brindar ayuda humanitaria crítica en una Ucrania devastada por la guerra. Compra el Pet Pack para Ucrania, que cuenta con dos mascotas adorables: Sunny para WoW y Flurky para Wrath of the Lich King Classic, y todas las ganancias de sus ventas apoyarán esta causa.

“Siempre vi a las comunidades de gaming como comunidades muy generosas. La comunidad de World of Warcraft es la primera comunidad de videojuegos que integré, con extraños a quienes no les importaba quién o qué era. Sé lo generosos que pueden ser, y lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos. Me enorgullece marcar una diferencia en innumerables vidas en Ucrania junto con ellos”, dice la actriz al final del video promocional.

Solcito es una especie de golden retriever para personajes de World of Warcraft, mientras que Flurky es un múrloc que sostiene un girasol (la flor nacional de Ucrania) para personajes de World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic.

Flurky es un múrloc para personajes de World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic.

El programa de mascotas de World of Warcraft ha recaudado millones de dólares a lo largo de los años para así ayudar a los necesitados. Ante esto, la productora ejecutiva del universo mágico, Holly Longdale, dijo “World of Warcraft es una comunidad global repleta de jugadores que se apoyan mutuamente tanto dentro como fuera del juego. Esta es nuestra oportunidad de hacer algo que hará una diferencia importante. Sé que nuestra increíble comunidad de jugadores participarán y mostrarán a sus mascotas por todo Azeroth con orgullo, dado que su donación salvará vidas con BlueCheck Ukraine”.

Solcito y Flurky estarán disponibles del 25 de julio al 29 de agosto mediante Battle.net, en donde además se estarán recibiendo donaciones sin necesidad de comprar el paquete.

